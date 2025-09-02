Las exportaciones cárnicas son 24,5% superiores a las de 2024; Estados Unidos, China y la UE lideran el podio

El monto se aproxima a los US$ 2.000 millones; el precio promedio de la tonelada de carne bovina creció 19,7%

En lo que va de 2025 el precio promedio de la tonelada de carne bovina de exportación se ubica en US$ 4.920.

Las exportaciones cárnicas de Uruguay totalizan US$ 1.988,4 millones en lo que va de 2025, la cifra es 24,5% superior a igual período de 2024, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). La carne bovina representa el 84% del total de productos y subproductos cárnicos exportados, y el podio de destinos lo encabeza Estados Unidos (31%), lo sigue China (29%) y la Unión Europea (27%).

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El desembolso de Estados Unidos este año para comprar carne uruguaya se incrementó 41,2% frente a 2024, superando a China como el principal cliente. Sin embargo, el gigante asiático también incrementó sus compras a Uruguay, 14,3% respecto al año anterior en dólares. De todos modos, el aumento de la Unión Europea fue el mayor, 63,1%, según la información que publica el INAC.

También llaman la atención los porcentajes en que crecieron las compras de Argentina y México este año, 477,4% y 452,4% respectivamente. Sin embargo, los montos fueron muy menores respecto a los principales destinos, U$S 3,2 millones en el caso del país vecino y U$S 15,4 millones en el caso de México.

El volumen de la carne bovina exportada es 339.159 toneladas peso canal, 7,4% superior al de 2024, que ya había sido 5,9% más que en 2023.

El precio promedio de la tonelada de carne bovina de exportación en la semana del 17 al 23 de agosto fue el más alto del año, alcanzando US$ 5.462 por tonelada. En lo que va del año, el precio promedio se ubica en US$ 4.920 por tonelada, 19,7% superior al de 2024.