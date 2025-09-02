Las exportaciones cárnicas son 24,5% superiores a las de 2024; Estados Unidos, China y la UE lideran el podio

Las exportaciones cárnicas de Uruguay totalizan US$ 1.988,4 millones en lo que va de 2025, la cifra es 24,5% superior a igual período de 2024, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). La carne bovina representa el 84% del total de productos y subproductos cárnicos exportados, y el podio de destinos lo encabeza Estados Unidos (31%), lo sigue China (29%) y la Unión Europea (27%).
El desembolso de Estados Unidos este año para comprar carne uruguaya se incrementó 41,2% frente a 2024, superando a China como el principal cliente. Sin embargo, el gigante asiático también incrementó sus compras a Uruguay, 14,3% respecto al año anterior en dólares. De todos modos, el aumento de la Unión Europea fue el mayor, 63,1%, según la información que publica el INAC.
También llaman la atención los porcentajes en que crecieron las compras de Argentina y México este año, 477,4% y 452,4% respectivamente. Sin embargo, los montos fueron muy menores respecto a los principales destinos, U$S 3,2 millones en el caso del país vecino y U$S 15,4 millones en el caso de México.
El volumen de la carne bovina exportada es 339.159 toneladas peso canal, 7,4% superior al de 2024, que ya había sido 5,9% más que en 2023.
El precio promedio de la tonelada de carne bovina de exportación en la semana del 17 al 23 de agosto fue el más alto del año, alcanzando US$ 5.462 por tonelada. En lo que va del año, el precio promedio se ubica en US$ 4.920 por tonelada, 19,7% superior al de 2024.
Las plantas frigoríficas que más ganado faenaron en 2025 fueron: Tacuarembó, Las Piedras, Ontilcor (Pando), San Jacinto y Pul.
Ganado en pie
La actividad de la exportación de ganado en pie, que estuvo en el centro de la polémica en las últimas semanas, registró un incremento de 36,9% respecto a 2024. Hasta el 15 de agosto se enviaron al exterior 218.150 cabezas bovinas, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas. El mes de mayor volumen de exportación este año fue julio, con 52.599 cabezas.
El principal destino es Turquía, donde se colocó el 71% de los animales exportados, lo sigue Israel –mercado que se abrió este año– con 11,6% del total y completa el podio Marruecos, con 10,9%.
El peso promedio de los animales exportados este año fue de 326 kilos, y el precio promedio US$ 3,12 por kilo. Cabe recordar que en 2024 Uruguay exportó 159.374 bovinos en pie y en 2023 fueron 177.086, según cifras oficiales.