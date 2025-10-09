  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    Se reunieron INAC y la UE en Bruselas

    Sustentabilidad y tratado de libre comercio en agenda

    Integrantes de la delegación uruguaya que se reunió con autoridades de la Unión Europea en Bruselas.

    Integrantes de la delegación uruguaya que se reunió con autoridades de la Unión Europea en Bruselas.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Integrantes del Instituto Nacional de Carnes (INAC) se reunieron con representantes de la Unión Europea (UE) el pasado jueves 2 en Bruselas. Los intercambios fueron con representantes de las direcciones de Medio Ambiente, Salud y Comercio, según informó INAC.

    Allí se tomó conocimiento de estado de situación de asuntos de relevancia, como el reglamento sobre productos libres de deforestación y la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE.

    Respecto a la normativa sobre deforestación, los representantes de la Dirección de Medio Ambiente de la UE explicaron los principios y criterios de la norma e informaron sobre estado.

    La delegación de Uruguay destacó dos elementos que ponen al país en un lugar privilegiado para su cumplimiento: sus atributos institucionales y productivos preexistentes, y la herramienta construida específicamente para atender este requisito.

    Uruguay fue clasificado como país de riesgo bajo de deforestación, de acuerdo a los criterios del bloque.

    Respecto al tratado de libre comercio, se conoció en detalle el proceso que deberá transcurrir para su entrada en vigor. Se intercambió sobre el impacto del acuerdo en términos macro y lo que se pronostica para la carne vacuna.

    La delegación uruguaya estuvo integrada por el embajador de Uruguay ante la UE, Pablo Sader; el consejero Alejandro Roselló; el presidente de INAC, Gastón Scayola; el delegado de la Federación Rural en INAC, Joaquín Martinicorena; y el gerente de Acceso a Mercados de INAC, Álvaro Pereira.

