  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Batalla campal en un estadio argentino: la violencia en el fútbol bajo la lupa de un experto

    El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile terminó en una violenta batalla campal que dejó al menos diez heridos y un centenar de detenidos, en su mayoría chilenos. La Conmebol suspendió el encuentro por falta de garantías de seguridad, en una jornada que volvió a exponer las profundas raíces de la violencia en el fútbol sudamericano

    Hinchas de U. de Chile este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (Argentina)

    Hinchas de U. de Chile este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (Argentina)

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los incidentes en las tribunas comenzaron en el minuto 48, cuando el partido de vuelta de octavos iba 1-1. Lo que empezó como un enfrentamiento aislado derivó rápidamente en una cacería humana dentro del estadio Libertadores de América. Para el sociólogo del deporte Fernando Segura, profesor en el Tec de Monterrey (México), no se trató de un hecho aislado: “Este tipo de estallidos son el resultado de dinámicas que se vienen incubando desde hace años en el fútbol sudamericano y que combinan rivalidades deportivas con factores sociales y políticos más profundos”, explicó a RFI.

    Según recordó Segura, la violencia de este encuentro comenzó a gestarse desde el partido de ida en Chile, con provocaciones y el robo de banderas, un acto que, en los códigos no escritos de las barras bravas, tiene un peso significativo. “Consumado el hecho, es una secuencia de tragedias que han llevado al escándalo”, dijo.

    Leé además

    hay que tomar precauciones
    No es broma

    Hay que tomar precauciones

    Por Kid Gragea
    Jair Bolsonaro
    Brasil

    Jair Bolsonaro tiene 48 horas para explicar supuesto plan de fuga a Argentina

    Por Redacción Búsqueda

    “Hubo algunos conatos de violencia, de agresiones, algunas banderas que habían sido robadas a los hinchas de Independiente. Robar una bandera en el mundo del fútbol, entre comillas, en el folclore del fútbol, se paga generalmente con la venganza. El clima era tenso”, aeguró el sociólogo.

    Durante el partido de vuelta en el estadio de Avellaneda, hinchas del equipo visitante, ubicados en la tribuna superior, comenzaron a arrojar todo tipo de proyectiles hacia los simpatizantes locales que se encontraban debajo, incluyendo sillas, piedras y palos. La situación se descontroló y derivó en una brutal respuesta de la barra local.

    Copa-Sudamericana-Independiente - Universidad de Chile

    La anatomía de un estallido

    Segura desmenuza los factores que confluyeron en el desastre, subrayando que la violencia en el fútbol es un fenómeno recurrente y global.

    “Es recurrente en el mundo del fútbol que, de cada tanto, en algún país, puede ser a veces en Francia, puede ser a veces en México, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Indonesia, se da un episodio de violencia. A veces es un enfrentamiento entre los hinchas y la policía, a veces entre una propia hinchada que está en disputa por el control de la tribuna, a veces entre aficionados rivales como ocurrió aquí”, detalló.

    El sociólogo apuntó a una predisposición al enfrentamiento que va más allá de un simple partido. Señala que había una “disposición previa de las aficiones, de las hinchadas, a agredirse verbalmente, a provocarse”. Esa tensión escaló de los proyectiles al enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

    “Podemos atribuir varias hipótesis: el exceso de pasión que hay en el fútbol, cierta inclinación previa al combate, que también es lo que podemos agregar dentro de los ingredientes a la explicación del hecho del miércoles. Había una disposición previa de las aficiones, de las hinchadas a agredirse”, afirmó Segura.

    Un elemento crucial en la escalada fue la dinámica interna de la propia barra de Independiente, que se encuentra dividida en dos facciones. La facción principal, según el experto, se vio obligada a actuar para “salvar el honor” y “proteger” a sus hinchas que estaban siendo agredidos desde la tribuna superior.

    “Una parte del estadio le estaba pidiendo a gritos a la barra de Independiente que fuera a defender al sector que estaba siendo agredido. Entonces también había una incitación que ponía a la barra de Independiente en ese papel”, contextualizó.

    Suda,ericana-Avellaneda-Chile

    ¿Fallas de seguridad?

    Una de las grandes interrogantes de la noche fue la aparente inacción policial y la falta de medidas de contención efectivas. No se observó una presencia policial en la tribuna que pudiera prevenir o disuadir los enfrentamientos. Además, se cuestiona la retirada de una malla de contención que separaba a ambas hinchadas.

    “Lo principal que salta a la luz de lo ocurrido es cómo puede estar una barra que tiene cierto antecedente de violencia en una tribuna encima donde hay una parte sustancial de la barra de Independiente”, cuestionó Segura. “Dicen, y todavía tenemos que investigar, qué pasó que se retiró una malla de contención entre esas dos tribunas que generalmente ese estadio solía tener. Se retiró porque fue una indicación de Conmebol, ¿por los estándares de Conmebol?, ¿se retiró por indicaciones de autoridades locales en Argentina? no se sabe”.

    El sociólogo explica que, a menudo, los protocolos para partidos internacionales impiden que la policía permanezca dentro de las tribunas, lo que retrasa su intervención hasta que la violencia ya ha estallado.

    La Conmebol, máximo organismo del futbol suramericano, tomó la decisión de cancelar el partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales. “En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, indicó el organismo rector del fútbol sudamericano en un comunicado.

    La investigación llevará días y las sanciones pueden llegar para ambos equipos. Se espera una sanción, pero Segura es escéptico sobre la posibilidad de que esto genere cambios profundos y duraderos. “Generalmente, cuando ocurren estos hechos, lo primero que sucede en términos de impacto mediático es intentar pasarse las responsabilidades y acusarse las partes, o intentar salvar su, digamos, el prestigio de cada parte”, comentó.

    Para el experto, el ciclo de la violencia se perpetúa porque, tras la catarsis mediática inicial y las sanciones, no se realizan investigaciones profundas ni se implementan medidas preventivas efectivas que incluyan a todos los actores, especialmente a los aficionados.

    “Generalmente, lo que se trata de hacer es atender la presión mediática que hay sobre el asunto y una vez que se calma, se calman las aguas, el fútbol continúa y no sabemos quién... todo estado, ningún estado quiere atribuirse responsabilidades en esto”, concluye.

    La tragedia de Avellaneda, aunque esta vez sin víctimas fatales, sirve como un crudo recordatorio de que la violencia en el fútbol es un problema complejo que no se resuelve únicamente con sanciones, sino que requiere de un análisis profundo, diálogo, incluso con los más olvidados, los propios hinchas involucrados, enfatizó Fernando Segura.

    Repercusiones políticas

    La brutalidad de las imágenes generó una reacción inmediata a todos los niveles, incluso diplomáticos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la violencia. “Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”, expresó el mandatario en su cuenta en X.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Coletazo

    Colorados presentan firmas para una convención que sancione a quienes acordaron fuera de la orgánica

    Por Leonel García
    Mercado cambiario

    La cotización del dólar continúa casi “planchada”; ¿cederá la presión a la baja?

    Por Redacción Búsqueda
    Endeudamiento público

    El gobierno captó casi US$ 100 millones en deuda en pesos a una tasa por debajo del 8%

    Por Redacción Búsqueda
    China

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández