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    La cadena cárnica

    Sr. director:

    En la edición de Búsqueda del 8 de octubre, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Matías Carámbula, plantea preguntas sobre la cuestión de la cadena cárnica, la industria frigorífica y los continuos envíos al seguro de paro de miles de trabajadores de dicha industria al año. Como contribución al tema envío algunos de los puntos que la Unidad Popular-AP planteó en su programa en el año 2024.

    “7.18. Prohibir la venta de ganado en pie y la exportación de cueros sin su plena industrialización por la industria nacional del calzado, marroquinería y vestimenta; asegurándoles un precio sostén a los pequeños y medianos criadores y productores, que los defienda del poder de los grandes frigoríficos y ante las crisis de precios”.

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    “7.19. Restablecimiento de la Caja de Compensaciones de la Industria Frigorífica, que fuera desactivada por la dictadura”.

    Su importancia radica en que, en caso de envío al seguro de paro de los trabajadores, los recursos para solventarlo saldrían de las exportaciones de carne y de ganado en pie —no del Banco de Previsión Social— y de un pequeño aporte de los trabajadores. Con esta caja se contemplaría una bolsa de trabajo para atender a los trabajadores despedidos, con lo que se evitaría que se tome a trabajadores de otros frigoríficos.

    La Caja de Compensaciones estaría integrada por un parlamentario, un representante de las patronales y uno de los trabajadores, lo que permitiría a los obreros de la industria de la carne y al gobierno controlar los precios y la especulación del mercado en el precio del ganado en pie que se compra al productor y también rebajaría los precios al público. Afectaría también de manera positiva los envíos al seguro porque las patronales tendrían que seguir pagando.

    Ricardo Cohen

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