    ChatGPT enfrenta demanda en Estados Unidos tras el suicidio de un adolescente

    Los padres de un joven de 16 años de California que se suicidó presentaron una demanda contra la empresa OpenAI, argumentando que el chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT dio instrucciones a su hijo y lo alentó a poner fin a su vida

    Los padres de Adam Raine demandaron a Open AI después de que este hablara sobre un método de suicidio con ChatGPT en varias ocasiones, incluso poco antes de quitarse la vida.

    Los padres de Adam Raine demandaron a Open AI después de que este hablara sobre un método de suicidio con ChatGPT en varias ocasiones, incluso poco antes de quitarse la vida.

    FOTO

    Familia Raine
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Matthew y Maria Raine aseguran en la causa presentada esta semana ante una corte del estado de California que ChatGPT cultivó una relación íntima con su hijo Adam por varios meses entre 2024 y 2025, antes de su muerte.

    El texto alega que en su conversación final, el 11 de abril de 2025, ChatGPT ayudó a Adam a robarle vodka a sus padres y le proporcionó un análisis técnico sobre un nudo corredizo con el que le confirmó se “podría potencialmente suspender a un ser humano”.

    Esta foto muestra a un usuario interactuando con una aplicación de teléfono inteligente en la que personaliza un avatar para un chatbot personal de inteligencia artificial, conocido como Replika
    Tecnología

    ¿Los chats de IA ayudan o aíslan? Un estudio revela el impacto emocional de conversar con asistentes virtuales

    Por José Frugoni
    orlando dovat: ?voy domesticando al chatgpt porque quiero que vaya conociendome?
    Distraído y tecnológico

    Orlando Dovat: “Voy domesticando al ChatGPT porque quiero que vaya conociéndome”

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires

    Adam fue hallado muerto horas después usando ese método.

    La acción legal menciona a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, como demandados.

    “Esta tragedia no fue un fallo o un caso extremo imprevisto”, señala la denuncia.

    “ChatGPT estaba funcionando exactamente como está diseñado: para alentar y validar de manera continua lo que sea que Adam expresara, incluyendo sus pensamientos más dañinos y autodestructivos, de una manera que parecía profundamente personal”, agrega.

    ChatGPT
    La aplicación de inteligencia artificial ChatGPT fotografiada en un teléfono celular.

    La aplicación de inteligencia artificial ChatGPT fotografiada en un teléfono celular.

    De acuerdo con la demanda, Adam comenzó a usar ChatGPT como ayuda para sus deberes escolares, pero gradualmente desarrolló lo que sus padres describieron como una dependencia no sana.

    La denuncia incluye partes de conversaciones en las que ChatGPT presuntamente dijo a Adam “no le debes la supervivencia a nadie” y se habría ofrecido a escribir su nota de suicidio.

    Los Raine pidieron a la corte que ordene medidas de seguridad, incluyendo el fin de cualquier conversación que involucre autolesiones, así como controles parentales para el uso del chatbot de parte de menores.

    Consultada sobre el caso que involucra a ChatGPT, Common Sense Media, una organización estadounidense sin fines de lucro que realiza calificaciones para medios y tecnología, dijo que este caso confirma que “el uso de la IA como compañía, incluyendo chatbots de propósito general como ChatGPT en asesoría de salud mental, es inaceptablemente riesgoso para los adolescentes”.

    “Si una plataforma de IA se convierte en un 'coach' de suicidio de un adolescente vulnerable, eso debería ser un llamado a la acción para todos nosotros”, señaló el grupo.

    Un estudio del mes pasado elaborado por Common Sense Media encontró que casi tres de cada cuatro adolescentes estadounidenses han usado acompañantes de IA, con más de la mitad considerados usuarios frecuentes, pese a las crecientes preocupaciones de seguridad sobre este tipo de relaciones virtuales.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Oficialismo

    Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Educación

    ANEP suspende el plan piloto de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis tras críticas por uso de datos biométricos

    Por José Frugoni
    Oficialismo

    En el Día del Comité de Base, dirigentes frenteamplistas cargaron contra la gestión de Lacalle Pou y advirtieron que gobiernan “contra viento y marea”

    Por  Santiago Sánchez,  Leonel García  y Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema inicia trámites para una bancada propia en el Parlamento

    Por Federico Castillo

