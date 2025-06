Tenfield finalmente presentó su oferta y la AUF procura aumentarla sin intervención de los clubes

“Fue una reunión positiva con un intercambio correcto, abierto, respetuoso y extenso”, dijo Ignacio Alonso, presidente de la AUF, en rueda de prensa a la salida del Sofitel. Su postura llamó la atención de algunos directivos de clubes que lo apoyan y que, a esta altura de los acontecimientos, esperaban un posicionamiento más tajante contra Tenfield. La empresa tiene los derechos del fútbol local hasta el 31 de diciembre y a partir del 4 de julio el plazo para renovarlos de manera directa con la AUF. Si el acuerdo no se alcanza, la asociación queda libre para llamar a una licitación a partir del 5 de julio.

Mientras algunos directivos creen que Alonso debió ser públicamente más duro para no dar lugar a especulaciones y empezar a delinear la licitación, otros —tanto del bando de quienes lo apoyan como de quienes respaldan la continuidad de Tenfield— entienden que la posibilidad de un nuevo contrato con Tenfield, a alcanzarse de manera directa, es más cercana de lo que demuestran las tensiones que las partes arrastran desde hace más de seis años; creen que el presidente de la AUF ha buscado plantear en sus dos mandatos (de 2019 a hoy) un escenario de confrontación con el objetivo de mejorar cualquier oferta de Tenfield, pero, en definitiva, de cerrar un acuerdo con Tenfield. “La reunión de hoy fue un avance interesante y tendremos que esperar. Fue un intercambio positivo. Estamos trabajando ambas partes para llegar a un número y a condiciones que sean satisfactorias”, añadió Alonso.

Aunque al término de la reunión el presidente de la AUF afirmó que Tenfield no presentó cifras concretas, durante el encuentro sí las hubo. La charla se extendió por más de tres horas y, casi al mismo tiempo que finalizó, un grupo de instituciones afines a la empresa envió una carta a la AUF en la que pidieron la convocatoria urgente del Consejo de Fútbol Profesional, un organismo de la asociación que nuclea a todos los clubes profesionales. En la misiva, entregada pasadas las 18 horas del martes, Cerro, Cerro Largo, Liverpool, Miramar Misiones, Progreso, River Plate y Uruguay Montevideo aseguran que tienen “conocimiento de que Tenfield presentó una propuesta” a la AUF para comprar los derechos de las ligas.

Uno de los firmantes fue Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, quien el miércoles a la mañana señaló en Sport 890 que, en la reunión del martes, Tenfield había planteado a la AUF un contrato de US$ 25 millones anuales. Efectivamente, esa fue la cifra base que la empresa entregó a la asociación el miércoles —alrededor de US$ 10 millones más de lo que paga por el actual contrato— en una propuesta formal enviada por correo electrónico. La oferta sugiere sumar variables, como otorgar más dinero para adquirir los derechos de merchandising de los clubes. No especifica la cantidad de años de duración ni otras categorías como patrocinios, promoción, publicidad estática y dinámica, derechos de apuestas o producción de contenidos.

Varios clubes entienden que la oferta de Tenfield debe ser analizada por las instituciones de manera urgente

El ofrecimiento será analizado por el Comité Ejecutivo de la AUF, que acude a este nuevo acuerdo de derechos con asesorías internacionales que estiman el valor de mercado del fútbol uruguayo entre los US$ 45 y US$ 60 millones. La intención de la asociación es que Tenfield llegue a una cifra más alta y definir ciertas especificaciones antes de viabilizar la propuesta y someterla a la votación del Consejo de Fútbol Profesional.

Para eso cuenta con el apoyo de la Asociación de Futbolistas del Uruguay (AFU), la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) y la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), que, al contrario de los clubes favorables a Tenfield, entienden que es el Comité Ejecutivo el órgano encargado de estudiar la propuesta, negociar y dar el visto bueno para su aprobación al Consejo de Fútbol Profesional.

“Creemos firmemente que AUF, a través de su Comité Ejecutivo, cuenta con la legitimidad e independencia necesarias para llevar adelante este proceso en beneficio del interés general del fútbol uruguayo, libre de condicionamientos o intereses particulares”, indicó un comunicado emitido el lunes que cuenta, entre otros, con la firma de Diego Lugano en representación de la AFU.

