¿30, 40 o 50?; no hay un precio del dólar “correcto”, dice el presidente del Banco Central

“¿Es el correcto el valor de $ 40 (para el dólar)? ¿Es el que les cierra el balance a todas las empresas de Uruguay? Por supuesto que no, como tampoco se lo cerraría un tipo de cambio de $ 30 o de $ 50; no hay un tipo de cambio que cierre el balance en todas las empresas en Uruguay y eso es lo que justifica legítimamente el reclamo de todos o de parte de los sectores empresariales. Si el tipo de cambio fuera $ 50, serían otros los que reclamarían, y si fuera $ 30, sucedería lo mismo porque, reitero, no hay un tipo de cambio que cierre el balance de todas las empresas”, señaló Washington Ribeiro, presidente del Banco Central (BCU), al comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado, el jueves 5. Su intervención se enmarcó en una explicación acerca del fenómeno del desalineamiento cambiario, al que comúnmente se le llama “atraso cambiario”.

Desde el Frente Amplio se responsabiliza al BCU y la política monetaria aplicada en estos años por ello, atribuyéndole como consecuencia un daño a la competitividad. Cabildo Abierto tiene una postura similar.

Ribeiro defendió la política de no intervención del BCU en el mercado. “¿Por qué es el que es (el tipo de cambio) y el Banco Central no interviene a pesar de que mi madre me pregunta todos los días a cuánto va a estar mañana? Básicamente, por la inversión extranjera directa”, analizó, repitiendo uno de los argumentos señalados por varios miembros del equipo económico de gobierno ante las quejas del sector agroexportador.

El economista blanco añadió, dirigiéndose a los parlamentarios: “Si me permiten, preguntaría qué otro factor incide sobre el tipo de cambio nominal en Uruguay: la estabilidad económica, motivada por la inflación baja, la regla fiscal, la competitividad, la infraestructura, la apertura comercial y, sobre todo, la productividad. (…) Voy a decir algo que les va a sonar raro, pero quiero compartir las responsabilidades: ustedes son responsables del tipo de cambio que hay hoy en Uruguay, todos los legisladores, todos los políticos de este país, los que estuvieron, los que están y los que van a venir, por la estabilidad política de Uruguay, por la democracia que vivimos en Uruguay, por el respeto al Estado de derecho, y eso no es patrimonio solo de un gobierno, sino que es una construcción al cabo del tiempo y atrae inversión. Por suerte atrae inversión, porque esa inversión da empleo y mejora la calidad de vida de los uruguayos, que es lo que todos queremos. ¿Qué gobernante puede no querer eso? Entendamos que mientras tengamos un país estable —¡ojalá lo sigamos teniendo!— el tipo de cambio en Uruguay no va a ser fuente de explicación ni de mejora de la competitividad. Lamentable o afortunadamente, es así”. Para Ribeiro, “hay que trabajar sobre la competitividad. Allí se juega el futuro del país porque Uruguay tiene que crecer a tasas altas”.

En otro momento el jerarca hizo una explicación técnica sobre el cálculo que hace el BCU sobre el desalineamiento del tipo de cambio real, situada en torno al 15%. Señaló que los “modelos describen cómo esa brecha se va corrigiendo. Lo que en los últimos trimestres está ocurriendo en Uruguay va a ser recogido por el modelo en el futuro. ¿La brecha será más chica que la de hoy? No sé. ¿Va a ser más grande? No sé. (…) El hecho es que lo que importa de esos modelos de comparación es el signo, mucho más que el valor absoluto”.