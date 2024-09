El dólar inicia setiembre con leve valorización; tres años sin intervención cambiaria

La operativa cambiaria en agosto fue por US$ 607,8 millones en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), US$ 33,9 millones por intermedio de corredores de cambio (“tubos”) y US$ 7,4 millones en Ufex, donde participan como agentes básicamente casas de cambio medianas. Son montos similares a los de meses anteriores. A su vez, las transacciones con liquidación en el BCU hechas en agosto por fuera de los ámbitos formales de negociación rondaron los US$ 590 millones.