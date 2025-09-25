Actividad inmobiliaria, tipo de cambio real, afiliados a las AFAP y demografía de empresas en Uruguay en números

US$ 90.000
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
US$ 90.000
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La mediana de los precios de las transacciones de propiedades inmuebles fue de US$ 90.000 en junio, un aumento de 12,5% en comparación con el mes previo y de 5,88% respecto de un año atrás.
En junio se dio tanto un incremento de los valores medianos en Montevideo (a US$ 117.000) como en el interior del país (US$ 70.000).
4.616
En julio se inscribieron —“altas”— 4.616 compraventas de inmuebles ante la Dirección General de Registros; fueron 0,30% más que en junio y registraron un aumento de 4,77% en comparación con julio de 2024.
1.708.149
Los afiliados a las AFAP al cierre de agosto eran 1.708.149. Son 60.370 más que a fin de 2024.
A la vez, el fondo de ahorro previsional en manos de esas administradoras ascendió a unos US$ 25.640 millones, según el tipo de cambio al cierre de agosto pasado.
200.191
En el segundo trimestre hubo 200.191 empresas activas, lo que representa un crecimiento de 1,1% respecto a enero-marzo de 2025 y un aumento de 4,3% en comparación con igual trimestre del año anterior.
Esa evolución derivó del nacimiento de 10.638 empresas y la muerte de 7.662 durante abril-junio pasado.