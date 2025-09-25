Actividad inmobiliaria, tipo de cambio real, afiliados a las AFAP y demografía de empresas en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

La mediana de los precios de las transacciones de propiedades inmuebles fue de US$ 90.000 en junio, un aumento de 12,5% en comparación con el mes previo y de 5,88% respecto de un año atrás.

En junio se dio tanto un incremento de los valores medianos en Montevideo (a US$ 117.000) como en el interior del país (US$ 70.000).

En julio se inscribieron —“altas”— 4.616 compraventas de inmuebles ante la Dirección General de Registros; fueron 0,30% más que en junio y registraron un aumento de 4,77% en comparación con julio de 2024.

1.708.149

Los afiliados a las AFAP al cierre de agosto eran 1.708.149. Son 60.370 más que a fin de 2024.

A la vez, el fondo de ahorro previsional en manos de esas administradoras ascendió a unos US$ 25.640 millones, según el tipo de cambio al cierre de agosto pasado.

200.191

En el segundo trimestre hubo 200.191 empresas activas, lo que representa un crecimiento de 1,1% respecto a enero-marzo de 2025 y un aumento de 4,3% en comparación con igual trimestre del año anterior.

Esa evolución derivó del nacimiento de 10.638 empresas y la muerte de 7.662 durante abril-junio pasado.