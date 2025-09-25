  • Cotizaciones
    jueves 25 de septiembre de 2025

    Actividad inmobiliaria, tipo de cambio real, afiliados a las AFAP y demografía de empresas en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Vista aérea de viviendas en Montevideo.

    Vista aérea de viviendas en Montevideo.

    FOTO

    Daniel Rodriguez-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    US$ 90.000

    La mediana de los precios de las transacciones de propiedades inmuebles fue de US$ 90.000 en junio, un aumento de 12,5% en comparación con el mes previo y de 5,88% respecto de un año atrás.

    El giro de indumentarias fue uno de los que más creció en el último trimestre del año
    Comercio

    Comercio y servicios tuvieron “recuperación sostenida” en 2024: ventas crecieron 3,4% en octubre-diciembre

    Por Redacción Búsqueda
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU
    Política monetaria

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau

    En junio se dio tanto un incremento de los valores medianos en Montevideo (a US$ 117.000) como en el interior del país (US$ 70.000).

    4.616

    En julio se inscribieron —"altas"— 4.616 compraventas de inmuebles ante la Dirección General de Registros; fueron 0,30% más que en junio y registraron un aumento de 4,77% en comparación con julio de 2024.

    1.708.149

    Los afiliados a las AFAP al cierre de agosto eran 1.708.149. Son 60.370 más que a fin de 2024.

    A la vez, el fondo de ahorro previsional en manos de esas administradoras ascendió a unos US$ 25.640 millones, según el tipo de cambio al cierre de agosto pasado.

    200.191

    En el segundo trimestre hubo 200.191 empresas activas, lo que representa un crecimiento de 1,1% respecto a enero-marzo de 2025 y un aumento de 4,3% en comparación con igual trimestre del año anterior.

    Esa evolución derivó del nacimiento de 10.638 empresas y la muerte de 7.662 durante abril-junio pasado.

    “Búsquelo por el mundo”

    Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

    Por Federico Castillo
    Gobierno de Montevideo

    El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

    Por Santiago Sánchez
    Fuerzas Armadas

    Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Intendencia de Montevideo

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos

    El presidente del Banco República, Álvaro García.

    Álvaro García: “el BROU dispone de recursos y quiere crecer, particularmente en el sector agropecuario”

    Por Juan Dellapiazza y Ruben Silvera
    Monumento a Fructuoso Rivera en Tres Cruces.

    Manuel Flores Silva, un histórico dirigente colorado que da la “batalla cultural” por Fructuoso Rivera

    Por Redacción Búsqueda
    Colonos y aspirantes a colonos en la reunión del pasado 10 de setiembre en la Meseta de Artigas, en Paysandú.

    Colonización retomará compras y puede superar las 25.000 hectáreas

    Por Mauro Florentín
    Sede de UTE.

    La multinacional Tether niega que haya decidido abandonar Uruguay y sigue negociando con UTE

    Por Redacción Búsqueda