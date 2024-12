Asesor del MTOP cuestiona al Frente Amplio por el tren de UPM: una “cancha” sin “arcos”

Desde que asumió el gobierno actual, las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ) han mantenido una actitud crítica sobre las condiciones del contrato que el Frente Amplio firmó por el Ferrocarril Central. Uno de los puntos cuestionados —alertado por el primer ministro del período, Luis Alberto Heber— fue porque la cantidad de expropiaciones necesarias eran más de las firmadas. Luego, su sucesor y actual titular de la cartera, José Luis Falero , cuestionó la “improvisación” que existió y la “deuda” de US$ 2.189 millones .

Las autoridades del Frente Amplio de la época respondieron esas críticas. El exministro Víctor Rossi (2005-2010 y 2015-2020) aseguró en setiembre a Búsqueda que era Falero quien tenía la “llave” para firmar el proyecto definitivo y lamentó la actitud de la actual administración. “Sigue criticando y se perdieron la oportunidad en este período de gobierno de hacer 500 metros, 200 metros de vía férrea. Capaz que ellos saben hacer mejor las cosas, pero no hicieron ni un metro de vía. ¡Ni un metro!”, expresó Rossi en ese momento.

Consultado por este comentario, Luis Ceiter, asesor de Falero, dijo a Búsqueda que las erogaciones por el Ferrocarril Central son “descomunales” y las cuantificó en US$ 500.000 por día durante 18 años, refiriéndose a los pagos por disponibilidad de la obra bajo el régimen de participación público-privada. “Esta administración lo que hizo fue honrar un contrato que estaba firmado con múltiples carencias, ponerlo en ejecución y en operación”, respondió.

Ceiter señaló que la actual gestión tuvo una “dedicación enorme” para poder ejecutar el megaproyecto, lo que implicó contratar asesores externos y hacer obras adicionales. “Más bien parece una manifestación política que no responde a la realidad del tamaño de nuestro país”, cuestionó el asesor.

Las críticas del Frente Amplio también estuvieron relacionadas a los costos que se generaron por las modificaciones de los contratos firmadas durante el gobierno actual, que provocaron que el costo de la obra creciera desde los US$ 2.300 millones a los US$ 2.982 millones. El director frenteamplista en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Alfredo Asti, dijo que estos aumentos son “escandalosos”.

El asesor de la gestión actual del MTOP coincidió: “Hubo costos extraordinarios. ¡Enormes! El contador Asti estaba en la administración que promovió y contrató un proyecto lleno de carencias”. Ceiter sostuvo que, si no fuese por las modificaciones que se hicieron, el proyecto del Ferrocarril Central hoy estaría “sin finalizar”.

“Si diseño una cancha de fútbol y me olvido de contratar al que hace los arcos… Antes de poner a funcionar la cancha de fútbol, si no le pongo los arcos, no voy a poder jugar. Eso es lo que pasó acá”, comparó.