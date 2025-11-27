Asesorado por el Instituto Tony Blair, el gobierno definió siete “focos” para ejecutar sus prioridades

La gestión del presidente Yamandú Orsi gira en torno al número 63; esa es la cantidad de compromisos definidos para su mandato. Siguiendo una recomendación del Instituto Tony Blair para el Cambio Global, el Poder Ejecutivo definió siete “fases” o etapas para darles orden a esas acciones de gobierno, mientras recoge en el territorio la percepción popular sobre sus políticas.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Un equipo de ese instituto —una organización no gubernamental liderada por Blair, quien fue primer ministro británico entre 1997 y 2007, para dar apoyo a gobiernos con el propósito de fortalecer sus capacidades— estuvo en agosto en Uruguay durante cuatro días viendo cómo trabaja la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp), una dependencia de la Presidencia de la República creada con la Ley de Urgente Consideración de 2020 con el cometido de monitorear el cumplimiento de las prioridades de gobierno. Se trata de un asesoramiento sin costo para el país.

Los especialistas se llevaron una buena impresión de cómo actúa la Amepp y dejaron algunas recomendaciones, comentó a Búsqueda Jana Nelson, directora senior para América Latina del instituto, quien lideró la misión. “Está muy bien; el gobierno uruguayo lleva poco tiempo con la implementación del concepto de delivery (entrega); en esta administración es algo que tomaron como prioridad”, dijo.

Un aspecto que resaltan los especialistas es que la base legal de la agencia replica “muchas de las mejores prácticas internacionales” y que su estructura contempla un consejo ejecutivo integrado por la Secretaría de la Presidencia, el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. “Eso es una grata sorpresa, porque le da el mandato institucional que se requiere para hacer el trabajo”, apuntó Sofía Aron, economista que integró la delegación.

La agencia “tiene un equipo técnicamente sólido, bien entrenado, y hace incluso cosas que van más allá de lo que la teoría dice. Por ejemplo, el trabajo de escucha activa, que es estar ahí en las comunidades, oyendo cómo los ciudadanos sienten la acción del gobierno, traducir eso hacia los implementadores de política para que puedan ir cambiando sus políticas” lo más rápido posible, señaló Nelson.

Aron acompañó a un equipo de la Amepp en una jornada de “escucha activa” que en esa ocasión recogió la visión de los integrantes de un centro que da asistencia a niños con discapacidades y también conversó con agricultores. “Lo interesante es que están recorriendo todo el país, de norte a sur, y a diferencia de la escucha tradicional, que se suele enfocar en algunos sectores, tienen mucha variedad de voces que están siendo escuchadas”, dijo esa economista.

“Si comparamos con el resto de América Latina, yo no me he topado con un delivery unit que esté tan bien hecho”, resumió Nelson.

“Foco” para las prioridades

En setiembre, cuando se cumplían seis meses de gobierno, la Amepp presentó un informe según el cual algo más de la mitad de los 63 compromisos ya estaban “en marcha”, una lista que mencionó, por ejemplo, la “construcción de la represa en Casupá” y el “fortalecimiento y consolidación de la regla fiscal”. Otros todavía no estaban iniciados; en esa categoría está la intención de sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del Ministerio del Interior y transformarlo en un servicio descentralizado, de erradicar la “extrema pobreza infantil” y de construir y poner en funcionamiento el Hospital de Ciudad de la Costa.

“Cuando hay 63 compromisos, no todos se pueden cumplir en un año y algunos tienen un ciclo de implementación más largo, como un proyecto de infraestructura. Entonces, cuando hablamos de priorización, en realidad lo llamaría pautar, para que se asegure que al final del mandato se tengan los 63 compromisos ejecutados”, sostuvo Nelson.

Señaló que la agencia ha tildado “todas las cajitas que uno tiene que chequear para estar haciendo un buen trabajo de entrega” de políticas, aunque el equipo del Instituto Tony Blair le hizo al gobierno “algunas recomendaciones relacionadas a la priorización. Porque mucho de lo que (las autoridades) habían tomado venía del plan de gobierno de la campaña y eso se tiene que implementar, no todo al mismo tiempo. Sugerimos hacer algo más de etapas y de fases” para la ejecución de las acciones prioritarias. Aseguró que el gobierno tomó esa recomendación y definió “siete focos, áreas prioritarias, y dentro de esas áreas, objetivos”.

Los “éxitos” de Uruguay

Para explorar otras áreas de colaboración, Blair estuvo de visita en Montevideo el mes pasado y fue recibido por el presidente Orsi.

El asesoramiento de su instituto al gobierno uruguayo continuará hasta fin de año, aunque podría extenderse. “El legado de Tony Blair es ayudar a los gobiernos a lograr sus prioridades, a que sean capaces, que estén entregando acciones con impacto a sus ciudadanos. Siempre elegimos trabajar con líderes que quieren impactar y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”, reseñó Nelson.

Dijo que otro foco en la colaboración a los gobiernos es en transformación digital; “pero en Uruguay eso no falta, de momento”.

El instituto también busca el intercambio de casos positivos de región a región y, en el caso uruguayo, ve la oportunidad de “exportar experiencias hacia otros países”, comentó. “Uruguay tiene muchas experiencias positivas, no solo en la parte del delivery, sino también en transformación digital. Entonces, si encontramos la oportunidad, la idea es poder exportar los éxitos uruguayos a otros países, no solo en la región, sino globalmente”, afirmó la directora senior para América Latina del instituto. Mencionó el Plan Ceibal como un ejemplo.