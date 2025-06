Aunque el “diálogo social” es un “embuste barato”, Gustavo Salle representará a Identidad Soberana

Salle consideró “muy difícil” trabajar en cambios para la seguridad social con el Frente Amplio en el gobierno. Entiende que, a pesar de que “toda la vida estuvieron en contra” de las AFAP, generaron una “división” en la que el Movimiento de Participación Popular “saboteó a más no poder” el plebiscito del PIT-CNT de octubre pasado, que propuso equiparar las pasividades mínimas con el salario mínimo nacional, volver a 60 años la edad a partir de la cual una persona puede jubilarse y eliminar el “lucro” en el pilar de ahorro individual en manos de esas administradoras de fondos previsionales.

“Voy a ese diálogo con el cuidado de saber que tengo enfrente estafadores intelectuales. Todo esto que están hablando, el diálogo, es un embuste barato. Pero voy a ir, porque a mí me sirve escuchar, ver cómo funciona el circo”, declaró.

Meses antes del plebiscito que definió el fracaso de la papeleta por el Sí a la reforma propuesta por el PIT-CNT —al conseguir 39% de adhesión, cuando requería la mitad más uno para resultar aprobada—, Salle se mostró públicamente como un impulsor de la iniciativa.

En su primera reunión bilateral con el Ejecutivo en el marco del “diálogo social”, el PIT-CNT dejó en claro su pretensión de replantear por vía legislativa las tres medidas plebiscitadas. A partir de esto último, Salle evocó su formación en Derecho y aseguró que reivindica el cumplimiento de la Constitución de la República. “Cuando te tirás al agua con un plebiscito, le estás dando la oportunidad al pueblo de expresarse en un tema trascendente. Vos después no le podés decir al pueblo: ‘el plebiscito no salió como yo quería, por lo tanto, no le voy a dar corte y voy a plantear esto por otra vía’. No, aquí hay temas que están laudados e Identidad Soberana lleva esa posición, no los voy a rever”, sostuvo.

Sí se siente en condiciones de analizar “cuán amplia ha sido la expresión en el plebiscito”, porque es “motivo de interpretación”. Le consta que la existencia de las AFAP es un tema “lamentablemente” resuelto por el plebiscito, pero existen “aspectos menores” que podrían estar sujetos a discusión, como la regularización de las comisiones que estas cobran y los fines de sus inversiones.

El “problema” de Uruguay

Entre los principios de Identidad Soberana que constan en un documento oficial, figura el fomento a “la creación de organismos que permitan a los ciudadanos, reunirse y participar en el diagnóstico y elaboración de propuestas para la solución de los problemas que afectan al país”. Sin embargo, para Salle, la Comisión Sectorial en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que alberga el diálogo convocado por el actual gobierno “está muy limitado” y carece de la “amplitud” que esperaba.

“Van a cocinar la Agenda 2030, el asistencialismo puro y duro que estructuraliza la pobreza. (...) El rumbo está marcado de afuera, lo dijo (el ministro de Economía, Gabriel) Oddone: ‘Tenemos que llevar adelante la política que nos marca el prestamista, porque necesitamos US$ 16,6 millones por día prestado para poder sobrevivir’”, emuló. Con ese comentario, el legislador aludió a las necesidades de financiamiento del gobierno incluidas en el proyecto de Rendición de Cuentas de 2024 que discute el Parlamento y que para este año suman US$ 5.436 millones, considerando préstamos de organismos internacionales y emisiones de deuda en los mercados.

20240605JC_0085.jpg Salle en un acto de su partido político, en 2024 Javier Calvelo/adhocFOTOS

Para Salle, el sistema de comisiones de las AFAP no se calcula “sobre la eficacia del trabajo o la rentabilidad” que las administradoras obtengan, sino “sobre el capital que junta”, por lo que “no van en el riesgo”. Agregó que estas empresas “no se encargan” de las prestaciones que brinda el Banco de Previsión Social (BPS). “Son como las amantes, están solamente para el momento dulce”, comparó. Su postura es que, si “la labor” se destinara a otro tipo de modelo productivo no “colonialista” ni “contaminante”, sería posible mantener un sistema de seguridad social. “Tenemos que ir a otro modelo (...), auditar al BPS, que es un agujero negro de corrupción y robo. Tenemos que ir al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Transporte. Tenemos que no firmar esos contratos secretos, y puedo garantizar que sobra dinero. El problema de Uruguay es la corrupción. No es, como dicen ellos, el invierno demográfico”, afirmó.

En el caso de que una remodelación del sistema de seguridad social implicara un esfuerzo tributario adicional por parte de la ciudadanía, apuntó que no está dispuesto a que “el uruguayo sea ninguneado con una información que trae como consecuencia que pague más impuestos” si, al mismo tiempo, la recaudación resignada entre “zonas francas y perdones a las corporaciones” equivale a un 6,8% del Producto Interno Bruto.

Aunque el programa del Frente Amplio enuncia considerar la eliminación del “lucro” de las AFAP, las autoridades del gobierno han sido cautas al respecto.

“Acá lo importante es la garantía de que la administración del fondo de ahorro provisional está en manos de gestores profesionales de inversiones, que toman sus decisiones con independencia y en base a evidencia y solidez técnica y que, por lo tanto, ese fondo de ahorro previsional no es algo susceptible de ser utilizado” para “algún elemento de emergencia que no tiene nada que ver con el sistema” jubilatorio, dijo el ministro Oddone entrevistado en los Desayunos Búsqueda en marzo, pocos días después de haber asumido su cargo. Esa tarea de las administradoras “seguro” va “a seguir, porque hay un consenso (en el oficialismo) de que así sea”, reafirmó.

De todos modos, el jefe del equipo económico adelantó que “hay un conjunto de cosas que hacen” actualmente las AFAP, en cuanto a la “relación con los clientes (...), tanto en la captación y fidelización”, que no necesariamente son “sustantivas y, por tanto, ahí puede haber modificaciones”.