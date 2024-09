“Bolsa” digital midió el “tamaño de su mercado” y se presenta como una opción en “el medio” de las tradicionales

La empresa de portería electrónica Foxsys pensaba emitir deuda por US$ 500.000 en el estreno de la plataforma de financiamiento colectivo Crowder, pero unas semanas antes de la fecha señalada los directores tomaron confianza y se preguntaron: “¿Por qué no lo hacemos hasta un millón?”. Luego de los primeros días de la subasta de las obligaciones negociables (ON) la pregunta era otra: “¿Para qué diablos nos pusimos esta mochila?”.

Guillermo Rodríguez, el CEO de Crowder, tenía activadas las notificaciones para saber al instante cuándo un inversor había colocado el dinero en ese nuevo instrumento. Era algo “insano”, recordó el fundador de esta plataforma, al participar el 28 de agosto de un evento organizado por Cubo Itaú. La barra que mostraba cómo se llegaba a la meta para el millón tuvo un fuerte impulso de arranque, motivado por algunos amigos que ya se sabía que iban a colocar. Pero después llegó la meseta, la ansiedad, los nervios de que todo estaba estancado. Después hubo cuatro días de “adrenalina insana”, cuando el tiempo se agotaba. En ese lapso se lograron juntar US$ 500.000, la misma cantidad de los 50 días anteriores. “La gente reaccionó”, contó Rodríguez, aliviado de haber colocado la primera emisión de deuda en una plataforma que definió como una “pequeña bolsa” digital.

El sistema de financiamiento colectivo surgió con la Ley de Emprendedurismo, de 2019, con la que también se aprobaron las sociedades anónimas simplificadas (SAS). La norma define estas plataformas como “mercados de negociación de valores de oferta pública abierto a la participación directa de los inversores y reservado a emisiones de monto reducido”. Para buscar financiamiento a través de este mecanismo, las empresas pueden facturar hasta el equivalente a US$ 11 millones y el monto máximo de emisión es de US$ 1,5 millones (en dólares, unidades indexadas o pesos).

Si bien originalmente los legisladores pensaron en esta alternativa para startups, la empresa de portería tenía experiencia y no entraba dentro de esta categoría. Ya abarcaba el 50% del mercado y necesitaba “apalancarse” en el negocio, explicó Rodríguez. El CEO les contó a los pocos empresarios que lo escuchaban que un ejecutivo los definió como unos “locos de mierda” por haber recaudado un millón de dólares en poco tiempo, cuando “ningún banco de plaza” le prestaba ese monto.

Rodríguez sostuvo que este mecanismo de financiamiento colectivo está “en el medio” del financiamiento bancario y el privado. “Somos un poquito más caros que los bancos, que no les prestan a todos en las mismas condiciones, que no te dan la posibilidad de multimonedas, de años, de amortización. Y somos bastante más baratos que hacer una ON privada o ir por otros mecanismos no tan regulados”, explicó Rodríguez.