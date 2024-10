Con Uruguay ausente hasta 2025, el Banco Mundial lanzó informe sucesor del Doing Business

Tres años después de haber discontinuado la publicación del Doing Business, sospechado de manipulación, el Banco Mundial (BM) acaba de publicar el Business Ready (B-Ready), un análisis perfeccionado del entorno para los negocios en el que en esta, su primera fase, Uruguay quedó fuera , aunque ya se están recolectando sus datos.

El nuevo informe está prologado por muchas aclaraciones metodológicas y sobre la responsabilidad que asume el organismo e incluye una comparación con el Doing Business, que se discontinuó tras acusaciones que desconfiaban de la fiabilidad de los reportes de 2018 y 2020. Apunta, por ejemplo, que para recopilar datos el B-Ready utiliza 21 cuestionarios —en comparación con los 11 empleados para su precuela—; la información surge de fuentes que permiten obtener una “visión equilibrada de los aspectos de jure y de facto”; y abarca “todos los temas principales relacionados con el ciclo de vida de una empresa”, sin omitir áreas críticas como la laboral, un defecto del Doing Business.

En el prólogo de la nueva publicación, Indermit Singh Gill, economista jefe y vicepresidente senior para la economía del desarrollo del BM, aclara que el B-Ready está diseñado expresamente para desalentar “una carrera hacia el fondo” o soluciones simplistas, “que fueron el subproducto no deseado de Doing Business”, en el entendido de que “hay más por hacer un entorno empresarial saludable” que la “facilidad para hacer negocios”. Es que, explica, reducir el “costo de hacer negocios” puede significar involuntariamente aumentar los costos para la sociedad en general. Por eso, B-Ready evalúa no solo la carga regulatoria que pesa sobre las empresas (por ejemplo, cuánto tiempo lleva iniciar un negocio) sino también la calidad de las regulaciones: las leyes laborales, por ejemplo, ¿protegen a los trabajadores de ser despedidos de forma arbitraria?