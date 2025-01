Creció a 115 la cantidad de concursos de acreedores y acuerdos de reorganización en 2024

En 2024 quedó atrás la sequía y se fue diluyendo la diferencia cambiaria que desviaba consumo hacia Argentina, con lo cual la economía uruguaya retomó cierto impulso. Dentro de ese panorama general, sin embargo, algunas empresas no pudieron resistir los problemas financieros serios que enfrentaron y, en el año que acaba de terminar, se presentaron un total de 115 concursos de acreedores y acuerdos privados de reorganización (APR).

A su vez, en 2024 hubo cuatro APR, el doble que el año anterior; se trata de una modalidad de arreglo con un uso cada vez mayor. Son acuerdos de pago privado entre el deudor y un porcentaje importante (75%) de acreedores quirografarios o comunes que no implican para el deudor “moratoria” alguna, como sucede en el concurso, por lo que los cheques siguen siendo rechazados y los recargos y ejecuciones no se congelan. Además, no hay un tercero que controle los balances y créditos que el deudor y el acreedor aseguran tener entre sí.