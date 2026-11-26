La discusión en el Parlamento del proyecto de “competitividad y reducción del costo de vida” ha dado espacio, más de una vez, al debate sobre el rol de la banca estatal.
La gremial de bancos privados reiteró cuestionamientos a la exclusividad del Banco República para captar depósitos del sector público y la ventaja en el orden de cobro de créditos, un planteo que Oddone cree razonable
La discusión en el Parlamento del proyecto de “competitividad y reducción del costo de vida” ha dado espacio, más de una vez, al debate sobre el rol de la banca estatal.
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En agosto, la Asociación de Bancos Privados (ABPU) cuestionó la exclusividad del Banco República (BROU) para captar depósitos del sector público y la ventaja que tiene en el orden de cobro de créditos mediante retención de haberes, un planteo que, semanas después, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, consideró de recibo. “Voy a ser muy franco y directo: yo comparto la inquietud; personalmente, la comparto y creo que este es un tema que tenemos que conversar en Uruguay. La razón por la que esto no vino como una iniciativa es porque entendemos que se trata de un tema que no está lo suficientemente maduro —por lo menos, para nosotros— como para poder ponerlo sobre la mesa”, alegó.
Al comparecer el miércoles 18 ante la Comisión de Hacienda de Diputados que trata el proyecto de competitividad, el Directorio del BROU se manifestó contrario a que sea atendido el reclamo de la ABPU.
El vicepresidente del banco estatal, Leandro Francolino, sostuvo que las “prerrogativas o ventajas comparativas” que tiene el BROU “son muy pocas” y operan como una “contrapartida de un montón de tareas que el Banco República hace y que la competencia no hace (…). Porque somos un banco público y si alguna razón tiene de ser un banco público es contribuir a la mejor calidad de vida de la gente y no solo maximizar beneficios, que es lo que hacen los agentes privados”. Argumentó que eso lleva a que el BROU tenga una estructura “diferente y más pesada que la de la competencia. No nos quejamos de eso, todo lo contrario, estamos muy orgullosos”.
En cuanto al orden de prelación para la retención de haberes a los efectos del cobro de créditos al consumo, Francolino señaló que se trata de una “ventaja eventual. Es cierto, es una ventaja competitiva que tenemos nosotros, que es un contrapeso de ene desventajas” asociadas al rol social que cumple el banco público. “Sería un dolor importante para el Uruguay avanzar en una modificación legislativa que nos haga perder la prelación sin tener evaluado adecuadamente cuáles pueden ser las ventajas competitivas a la economía a nivel agregado; tanto en eso como un cambio en los depósitos públicos del Estado, donde hay un monopolio sobre las cuentas del gobierno central y los entes autónomos” a favor del BROU, afirmó. En su opinión, se trata de “una de las pocas prerrogativas” que “contrapesan las cargas” de costos de la institución.
En la misma sesión, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez recordó a las autoridades del BROU que un proyecto presentado en 2025 por el Herrerismo en el Senado propone la fusión de esa entidad con el Banco Hipotecario (BHU), con el argumento de que “favorece la eficiencia”, y les pidió conocer su postura al respecto.
El presidente del BROU, Álvaro García, reiteró, como había señalado en una entrevista con Búsqueda en agosto de 2025, que la discusión acerca de una fusión con el BHU no debería descartarse si conduce a “ventajas” en términos de eficiencia en la banca oficial, aunque aclaró que el asunto está por fuera de su agenda.
“Yo creo que fue la primera pregunta que me hicieron los periodistas cuando arranqué y, a partir de allí, se sigue repitiendo, porque todos tenemos esa experiencia. Los periodistas, en general, repasan la última nota y continúan preguntando. Es un tema que no está en la órbita del Banco República exclusivamente definirla, y hemos planteado toda nuestra voluntad de recorrer los caminos con el Poder Ejecutivo, de poner la información arriba de la mesa y, sin anteojeras, transitar un camino que sea beneficioso para el Uruguay, pero no está en nuestra órbita ni en nuestra agenda”, respondió.