El consumo de carnes creció a 99,3 kilos por persona en 2024; aviar y porcina fueron casi la mitad

Uruguay es un consumidor “particular de proteína cárnica, lo que lo diferencia de las tendencias mundiales”, ya que presenta un perfil principalmente enfocado en carne bovina, señala un estudio elaborado por dos técnicas de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria ( Opypa ), publicado en su Anuario 2025, presentado el martes 16. El análisis actualiza cifras al 2024.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Describe que en el sector cárnico participan aproximadamente 2.400 empresas que desarrollan distintas actividades, como almacenamiento, faena, elaboración, venta al público, transporte, distribución e importación, entre otras.

Durante la última década, el mercado interno absorbió una cifra que osciló entre 250.000 y 290.000 toneladas peso producto, considerando la comercialización de las especies bovina, ovina, porcina y aviar, y alcanzó en 2024 el volumen más elevado.

Por su parte, el volumen consumido de carne bovina importada mostró un crecimiento sostenido a lo largo de la última década, al pasar de 31.000 toneladas al inicio del período a 89.000 toneladas al cierre de la serie; su participación aumentó de 11% a cerca de 31% del total. La cantidad de empresas importadoras se movió en la misma dirección: se incrementaron de 28 en 2015 a 51 en 2024.

El consumo total estimado de proteína cárnica en Uruguay alcanzó los 99,3 kilos per cápita en 2024, lo que representa un incremento de cinco kilos respecto al año anterior. Este crecimiento refleja una “recuperación significativa, considerando que desde 2018 se había observado una tendencia descendente en la demanda de carne, la cual comenzó a revertirse a partir de 2021”, señalan las autoras, Valentina Herrera y Ianara Benedetti.

En 2024, de carne bovina se consumieron 48,3 kilos per cápita, tres más que el año anterior. “Este repunte refuerza su posición como principal fuente de proteína animal en la dieta uruguaya”, afirman.

Embed

La carne aviar, segunda en volumen de consumo, mantuvo una trayectoria ascendente desde el 2019 —salvo en 2023, cuando se contrajo levemente— y en 2024 llegó a los 25,5 kilos per cápita, un máximo de toda la serie analizada.

En cuanto a la carne porcina, luego de una caída en 2020, se dio una recuperación sostenida en los años siguientes y alcanzó a 22,9 kilos per cápita en 2024.

Embed

En el consumo de carne ovina, tras dos años de expansión —en 2022 y 2023—, se produjo una disminución de 0,4 kilos, para ubicarse en 2,6 kilos per cápita. “La característica que presenta la demanda por esta especie es que el consumo predial tiene una alta incidencia, representando en 2024 el 62% del total consumido”, agrega el análisis.

Concluye que en el lapso estudiado hubo una “transformación en la estructura del consumo de carne en Uruguay”. Las carnes provenientes de rumiantes —bovina y ovina— redujeron su participación, pasando de representar el 62% del consumo total en 2015 al 51% en 2024. En contraste, las carnes de monogástricos —aviar y porcina— aumentaron su peso, de 39% a 49% en el mismo período.

Estratificación del consumo

El estudio señala que la “presencia de carne en la dieta constituye un elemento común a todas las zonas geográficas y niveles socioeconómicos del país. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Carnes se han implementado líneas de trabajo en sinergia con otras instituciones que atienden poblaciones específicas que presentan dificultades en el acceso a proteína animal y cuya carencia tiene alto impacto nutricional. Los resultados de la encuesta realizada (en 2022) constituyen un primer abordaje a la temática a escala regional, se evidencia una frecuencia de consumo de carne bovina y aviar en todas las zonas del país de al menos una vez a la semana, mientras que la frecuencia de consumo es menor en porcinos e incipiente en ovinos”.

Analiza que, desde una perspectiva socioeconómica, el consumo de carne bovina y aviar presenta una alta frecuencia de consumo. Sin embargo, la carne ovina y porcina tienen una presencia menor, aunque su frecuencia de consumo es relativamente mayor en los niveles socioeconómicos bajos”.