  • Cotizaciones
    jueves 18 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El consumo de carnes creció a 99,3 kilos por persona en 2024; aviar y porcina fueron casi la mitad

    Aunque Uruguay tiene un consumo “particular de proteína cárnica” que lo “diferencia de las tendencias mundiales”, la estructura de la dieta de este tipo de proteína ha ido cambiando en años recientes, según un análisis de la Opypa

    Una parrilla en el Torneo Mundial de Asadores 2024.

    Una parrilla en el Torneo Mundial de Asadores 2024.

    FOTO

    Adrián Echeverriaga
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Uruguay es un consumidor “particular de proteína cárnica, lo que lo diferencia de las tendencias mundiales”, ya que presenta un perfil principalmente enfocado en carne bovina, señala un estudio elaborado por dos técnicas de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), publicado en su Anuario 2025, presentado el martes 16. El análisis actualiza cifras al 2024.

    Describe que en el sector cárnico participan aproximadamente 2.400 empresas que desarrollan distintas actividades, como almacenamiento, faena, elaboración, venta al público, transporte, distribución e importación, entre otras.

    Leé además

    Promoción de carne uruguaya en Japón
    Agro

    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%, según Inac

    Por Agro de Búsqueda
    Ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.
    Campo

    Oficina técnica del MGAP prevé crecimiento del agro este año y una caída que “impresiona” para 2026

    Por Ismael Grau

    Durante la última década, el mercado interno absorbió una cifra que osciló entre 250.000 y 290.000 toneladas peso producto, considerando la comercialización de las especies bovina, ovina, porcina y aviar, y alcanzó en 2024 el volumen más elevado.

    Por su parte, el volumen consumido de carne bovina importada mostró un crecimiento sostenido a lo largo de la última década, al pasar de 31.000 toneladas al inicio del período a 89.000 toneladas al cierre de la serie; su participación aumentó de 11% a cerca de 31% del total. La cantidad de empresas importadoras se movió en la misma dirección: se incrementaron de 28 en 2015 a 51 en 2024.

    Estructura de la dieta cárnica

    El consumo total estimado de proteína cárnica en Uruguay alcanzó los 99,3 kilos per cápita en 2024, lo que representa un incremento de cinco kilos respecto al año anterior. Este crecimiento refleja una “recuperación significativa, considerando que desde 2018 se había observado una tendencia descendente en la demanda de carne, la cual comenzó a revertirse a partir de 2021”, señalan las autoras, Valentina Herrera y Ianara Benedetti.

    En 2024, de carne bovina se consumieron 48,3 kilos per cápita, tres más que el año anterior. “Este repunte refuerza su posición como principal fuente de proteína animal en la dieta uruguaya”, afirman.

    Embed

    La carne aviar, segunda en volumen de consumo, mantuvo una trayectoria ascendente desde el 2019 —salvo en 2023, cuando se contrajo levemente— y en 2024 llegó a los 25,5 kilos per cápita, un máximo de toda la serie analizada.

    En cuanto a la carne porcina, luego de una caída en 2020, se dio una recuperación sostenida en los años siguientes y alcanzó a 22,9 kilos per cápita en 2024.

    Embed

    En el consumo de carne ovina, tras dos años de expansión —en 2022 y 2023—, se produjo una disminución de 0,4 kilos, para ubicarse en 2,6 kilos per cápita. “La característica que presenta la demanda por esta especie es que el consumo predial tiene una alta incidencia, representando en 2024 el 62% del total consumido”, agrega el análisis.

    Concluye que en el lapso estudiado hubo una “transformación en la estructura del consumo de carne en Uruguay”. Las carnes provenientes de rumiantes —bovina y ovina— redujeron su participación, pasando de representar el 62% del consumo total en 2015 al 51% en 2024. En contraste, las carnes de monogástricos —aviar y porcina— aumentaron su peso, de 39% a 49% en el mismo período.

    Estratificación del consumo

    El estudio señala que la “presencia de carne en la dieta constituye un elemento común a todas las zonas geográficas y niveles socioeconómicos del país. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Carnes se han implementado líneas de trabajo en sinergia con otras instituciones que atienden poblaciones específicas que presentan dificultades en el acceso a proteína animal y cuya carencia tiene alto impacto nutricional. Los resultados de la encuesta realizada (en 2022) constituyen un primer abordaje a la temática a escala regional, se evidencia una frecuencia de consumo de carne bovina y aviar en todas las zonas del país de al menos una vez a la semana, mientras que la frecuencia de consumo es menor en porcinos e incipiente en ovinos”.

    Analiza que, desde una perspectiva socioeconómica, el consumo de carne bovina y aviar presenta una alta frecuencia de consumo. Sin embargo, la carne ovina y porcina tienen una presencia menor, aunque su frecuencia de consumo es relativamente mayor en los niveles socioeconómicos bajos”.

    Selección semanal
    Salud

    Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

    Por Leonel García
    Parlamento

    Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    ASSE inicia investigación administrativa tras muerte en Hospital de Salto y familia denuncia en la Justicia

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad Pública

    La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda