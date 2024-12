El dólar sigue firme; Estados Unidos va hacia otro recorte de tasas, y Argentina a sacar “cepo”

La inflación en Estados Unidos fue de 2,6% en los 12 meses cerrados en octubre.

En los años recientes Trump ha sido crítico con el manejo de la Fed y su presidente, Jerome Powell, a quien él mismo promovió al cargo en 2018, en su primer mandato al frente de la Casa Blanca. Pero esta semana, entrevistado en un programa de la cadena NBC News, dejó claro que no tiene previsto pedirle que deje el cargo de manera anticipada, antes de mayo de 2026. “No, no lo creo. No lo veo. (…) Creo que si se lo dijera, lo haría. Pero, si se lo pidiera, probablemente no lo haría”, contestó, sin hablar más del tema.

En Brasil, el dólar se estabilizó esta semana y ayer se operó algo por debajo de los seis reales.

En Argentina, el dólar blue negociado en el mercado paralelo subió al inicio de esta semana y osciló en torno a los 1.080 pesos, una diferencia cercana a 3% respecto al tipo de cambio oficial.

En ese contexto, la diferencia cambiaria, que fue muy atractiva para los uruguayos en 2022 y sobre todo en 2023, se ha ido acortando. El Indicador de Precios Fronterizos que elabora el campus salteño de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) mostró que en noviembre el costo conjunto de la canasta de 60 productos relevados en Salto resultó 21,7% mayor que en la vecina Concordia, en Entre Ríos. En setiembre pasado esa brecha había sido de un 47%, pero en ese mismo mes de 2023 alcanzó un máximo de 180%; en noviembre quedó en un mínimo desde marzo de 2018.

Para enfatizar el cambio de tendencia, la UCU indicó que, a diferencia de lo sucedido en los últimos años, en el análisis de las divisiones se vio que en noviembre tres de ellas —que representan el 38% de los artículos relevados— mostraron precios más bajos en Salto. Es el caso de las prendas de vestir, el transporte y los artículos escolares (–10%, –1% y –41%, respectivamente). De hecho, por primera vez desde que se publica el índice se igualaron los precios en el litro de nafta súper considerando la reducción del Impuesto Específico Interno de 40% que aplica el Uruguay en la zona próxima a la frontera. Por otra parte, el gasoil presentó una “mínima brecha de 3%”, a la vez que las cubiertas son un 30% más baratas en Salto que en Concordia.

A todo esto, al cumplir su primer año de mandato, el presidente argentino Javier Milei anunció en un mensaje grabado, difundido en cadena el martes 10, que se propone avanzar en 2025 con algunas reformas tributarias y otras en materia cambiaria.

“El año que viene la salida del cepo será una realidad. Para ello estamos trabajando en una solución definitiva para el problema de los stocks (de dólares) del Banco Central, que puede darse ya sea a través de un nuevo programa con el Fondo Monetario (Internacional) o a través de un acuerdo con privados”, comunicó. El mandatario libertario también anunció que se dará libertad para el uso de cualquier moneda para las “transacciones cotidianas” de los argentinos, salvo el pago de impuestos, que seguirá siendo en sus propios pesos.