El dólar vuelve a estabilizarse en Uruguay y sube en Argentina en vísperas de elección legislativa

Desde el jueves 16, las compraventas de la divisa estadounidense en el circuito mayorista —“interbancario” en la jerga financiera— se hicieron a valores promedio por debajo de los $ 40 y alejándose de ese número redondo. Ayer, miércoles 23, las operaciones fueron a $ 39,865, una cotización muy similar a la de fin de setiembre.

Según las proyecciones —en mediana— de los analistas que encuesta mensualmente el Banco Central, a fin de mes el dólar costará $ 40,03. A su vez, estiman un leve aumento de la cotización de la divisa en lo que queda del año, para terminar en $ 40,45.

En las pizarra de cotizaciones al público —para operaciones minoristas— del Banco República, el dólar se mantuvo ayer en $ 38,65 a la compra y en $ 41,05 a la venta.

Argentina

En las puertas de las elecciones legislativas de medio término del próximo domingo 26, el dólar tuvo un alza en la plaza argentina en las últimas semanas. El lunes 20 llegó a tocar el techo de la “banda de flotación” y la autoridad monetaria vendió divisas; ayer la cotización “blue” negociada en el mercado paralelo se ubicó en torno a los 1.550 pesos argentinos.

A las encuestas que ponen al gobierno del libertario Javier Milei en una postura incómoda de cara a lo que queda del período, sumó ruido la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, lo cual fue aprovechado por el peronismo opositor para cuestionar al oficialismo y su política internacional, en particular el acercamiento a Estados Unidos.