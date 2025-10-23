  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El dólar vuelve a estabilizarse en Uruguay y sube en Argentina en vísperas de elección legislativa

    El tipo de cambio en la plaza local mayorista se deslizó otra vez por debajo de los $ 40

    Billetes de dólares.

    Billetes de dólares.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de un ligero repunte promediando octubre, el precio del dólar se debilitó levemente respecto al peso uruguayo en los últimos días.

    Desde el jueves 16, las compraventas de la divisa estadounidense en el circuito mayorista —“interbancario” en la jerga financiera— se hicieron a valores promedio por debajo de los $ 40 y alejándose de ese número redondo. Ayer, miércoles 23, las operaciones fueron a $ 39,865, una cotización muy similar a la de fin de setiembre.

    Leé además

    Terminal Cuenca del Plata. 
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Dólares.
    Mercado cambiario

    El dólar sin tendencia clara en su precio, al influjo de novedades bélicas

    Por Redacción Búsqueda

    Según las proyecciones —en mediana— de los analistas que encuesta mensualmente el Banco Central, a fin de mes el dólar costará $ 40,03. A su vez, estiman un leve aumento de la cotización de la divisa en lo que queda del año, para terminar en $ 40,45.

    En las pizarra de cotizaciones al público —para operaciones minoristas— del Banco República, el dólar se mantuvo ayer en $ 38,65 a la compra y en $ 41,05 a la venta.

    Argentina

    En las puertas de las elecciones legislativas de medio término del próximo domingo 26, el dólar tuvo un alza en la plaza argentina en las últimas semanas. El lunes 20 llegó a tocar el techo de la “banda de flotación” y la autoridad monetaria vendió divisas; ayer la cotización “blue” negociada en el mercado paralelo se ubicó en torno a los 1.550 pesos argentinos.

    A las encuestas que ponen al gobierno del libertario Javier Milei en una postura incómoda de cara a lo que queda del período, sumó ruido la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, lo cual fue aprovechado por el peronismo opositor para cuestionar al oficialismo y su política internacional, en particular el acercamiento a Estados Unidos.

    Selección semanal
    Defensoría Pública

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni
    Medioambiente

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.
    Video

    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    Por Redacción Búsqueda
    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    Por  Victoria Fernández,  Santiago Sánchez  y Federica Ham
    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    Por Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo