    El dólar sin tendencia clara en su precio, al influjo de novedades bélicas

    En Uruguay, el tipo de cambio siguió moviéndose en torno a los $ 40; en lo que va de octubre aumentó un 0,4%

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Al mismo tiempo que se produjo un recrudecimiento de la “guerra comercial” entre Estados Unidos (EE.UU.) y China, con anuncios de subas de aranceles, en Gaza hubo un alto el fuego después de dos años de conflicto. Esas novedades afectaron en los últimos días los mercados bursátiles, de metales, productos en general, de divisas y criptoactivos.

    En Uruguay, el mercado cambiario mostró algo más de volatilidad que en semanas anteriores, aunque el dólar no se apartó mucho del eje de los $ 40 en el circuito “interbancario” o mayorista.

    Después de algunas jornadas de leves subas desde fines de la semana pasada, el precio del dólar bajó el lunes 13, aumentó al día siguiente y ayer miércoles 15 volvió a bajar, según el promedio de las operaciones que informa el Banco Central (BCU). En la víspera la divisa se negoció a $ 40,016, un 0,31% menos que en la jornada previa; en la primera mitad de octubre —respecto a fin de setiembre— el tipo de cambio aumentó 0,4%.

    Frente a monedas como el euro, el yen japonés y otras incluidas en el índice DXY, la divisa estadounidense tendió a subir la semana pasada y desde el lunes 13 osciló en niveles algo menores.

    Estos movimientos se produjeron a partir de que el viernes 10, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que, desde el 1º de noviembre, entrará en vigencia un impuesto de importación de 100% para productos chinos, adicional a “cualquier tarifa que estén pagando actualmente”. Es en respuesta al anuncio hecho por el gobierno de China un día antes de que las empresas extranjeras tengan que tramitar una licencia especial para adquirir elementos metálicos chinos, algunos utilizados en la electrónica, para la fabricación, por ejemplo, de chips de computadoras, láseres, motores a reacción y otras tecnologías.

    La baja de ayer derivó de comentarios del presidente de la Reserva Federal de EE.UU. que refuerzan la expectativa de un próximo recorte de las tasas de interés, ante signos de debilitamiento del mercado laboral.

    Desdolarización

    En tanto, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, dijo el jueves 9 en Radio Sarandí que el tipo de cambio en la plaza local bajó de $ 44 a $ 40 en lo que va del año y “la fuente de volatilidad del dólar ha sido lo que pasa en Estados Unidos, no tiene nada que ver con lo que pasa en Uruguay. De hecho, el dólar se depreció contra todas las monedas del mundo prácticamente y en una magnitud muy similar a la de Uruguay, entre un 8% y 10%”.

    Con la inflación consolidada en los meses recientes en torno al objetivo de 4,5% anual definido por el BCU, sus autoridades están machacando con la idea de que el peso es una moneda confiable, mientras preparan medidas orientadas a propiciar una mayor desdolarización de la economía. Una de las acciones a estudio de los servicios jurídicos del organismo es exigir que los precios de los bienes que se comercializan en dólares también estén expresados en moneda nacional. “Vamos a proponer una medida donde todos los precios de la economía estén denominados en ambas monedas”, aseguró Tolosa. Recordó que esa fue una medida implementada años atrás en Perú, un país que “ha desdolarizado mucho más rápido que en Uruguay”.

    También está en consideración modificar el régimen de encajes, que es una porción del dinero que las instituciones financieras captan del público y que están obligadas a mantener inmovilizada en el BCU. La remuneración que paga actualmente a los bancos es “demasiado generosa” para los encajes por los depósitos en dólares, y a los nominados en pesos se los remunera con “una tasa demasiado punitiva”, sostuvo. Esto supone un cambio de “incentivo para los bancos de recibir dólares y no pesos, y por lo tanto eso va a habilitar mayores préstamos” en moneda nacional, alegó el jerarca.

