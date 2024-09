El precio del dólar registra movimientos mayores a lo habitual, con las urnas en el horizonte

A las personas que no siguen las noticias día a día, pero andan por el Centro de Montevideo, las pizarras de cotización del dólar pudieron haberlas sorprendido esta semana. Al inicio de la semana en algún cambio llegó a exponerse a $ 44 a la venta, un valor que no se veía hace varios años. Sin embargo, ese empuje al alza del tipo de cambio cedió ayer, miércoles 25, y la punta vendedora al público estuvo en torno a $43,2.

El operador de una mesa de cambios consultado por Búsqueda no se mostró seguro respecto a que se mantenga la tendencia al alza hasta las elecciones. “Es dudoso que siga así, va a haber volatilidad, pero buena parte del ajuste se tiene que haber procesado (ya). Espero que se consolide por acá; ya hubo mucho volumen, ya subió mucho y hay un nuevo nivel”, analizó. Además, en su opinión, la información de las encuestas “no justifica que siga subiendo”.

Ya desde hace algunas semanas el tema está instalado como un ruido, también en el mercado de títulos de deuda pública, porque de aprobarse la papeleta por el Sí cambiarían sustancialmente las condiciones fiscales y de confianza en las reglas de juego en el país, según sostienen sus detractores. La propuesta vuelve la edad mínima para jubilarse a los 60 años, equipara las pasividades mínimas al salario mínimo nacional y elimina regímenes de ahorro individual como las AFAP.

Pero la incertidumbre empezó a ser advertida con más énfasis por algunos analistas. El jueves 19, en un webinar organizado por el Banco Itaú para sus clientes, el economista de CPA/Ferrere Alfonso Capurro atribuyó a la incertidumbre por la papelata por el Sí el reciente aumento del tipo de cambio, si bien las últimas encuestas “muestran que la tendencia de aprobación del plebiscito viene a la baja”.

“Algunos inversores, sobre todo no residentes, están decidiendo reducir su exposición a Uruguay para evitar que se materialicen algunos de los riesgos”, señaló, según consignó El Observador al inicio de esta semana. Aseguró que esos agentes se están desprendiendo de títulos en pesos o en unidades indexadas a la inflación de corto y mediano plazo y compran dólares. Como dato, manejó que en el mercado de cambios se estaban realizando compraventas de divisas diarias por US$ 50 millones o US$ 60 millones, “que es bastante más de lo que operan normalmente, 20 o 25 millones de dólares por día”.

Esas decisiones de los agentes resultan en presiones al alza sobre el tipo de cambio y a la baja en el precio de los papeles de deuda. Sin embargo, el economista de CPA/Ferrere aclaró que se trata de “un efecto de corto plazo que durará mientras los inversores perciban que hay riesgo de que se materialice este cambio normativo, pero que cambia bastante después del lunes 28 de octubre, dependiendo de cuál sea el escenario final”.

Capurro también hizo comentarios respecto de la inflación. Explicó que el Banco Central logró “quebrar” las expectativas que traía el mercado, y la inflación fue muy baja en los meses de abril y junio. Esto último se materializó en “correctivos negativos y muy bajos ajustes de salarios; eso también le quita presión a la inflación hacia adelante”.

Lo anterior llevó a una corrección a la baja en las proyecciones de inflación de CPA/Ferrere. Según la consultora, cerrará el año en 4,5% —el centro del rango establecido como objetivo por el BCU— y aumentará al 6% en 2025.

Ya la semana pasada el Banco Itaú había advertido sobre el plebiscito como un factor que estaba incidiendo sobre el mercado cambiario. “En nuestra opinión, la reciente depreciación de la moneda (uruguaya) refleja probablemente la incertidumbre relacionada con las elecciones, concretamente sobre el resultado del plebiscito en materia de seguridad social. Nuestro escenario base asume un rechazo”, comentó en un análisis para clientes.

Según Itaú, el tipo de cambio terminará el año en $ 40,5.