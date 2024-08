FMI ve aumento “sostenido” de los homicidios, pero no “constante”

También hizo una aclaración semántica o idiomática. No quiso decir que hubo un “aumento constante” de la criminalidad, ya que esta mostró fluctuaciones a lo largo del tiempo, sino “sostenido”. El informe del staff del FMI publicado en julio lo expresa, en inglés, de la siguiente forma: “Uruguay has undergone a steady rise in crime, much of which is linked to drug trafficking”.