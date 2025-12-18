Fracasó segundo intento de acuerdo entre corredora de bolsa Goldring y damnificados

La última semana estuvo colmada de episodios en torno al caso de la corredora de bolsa Sara Goldring, imputada en diciembre de 2023 por apropiación indebida. Mientras la Justicia le negaba un viaje a Estados Unidos para ver a su hijo en la fecha de su cumpleaños, corrían los últimos días para que los inversores damnificados y las autoridades del Banco Central (BCU) suscribieran a un segundo intento de Acuerdo Privado de Reorganización (APR) —esta vez por el 60% del dinero— a cambio de desistir de sus demandas civiles.
La fecha límite era el 1 de diciembre y luego se aplazó para ayer, miércoles 17. “Lamentablemente no fue posible” alcanzar las firmas del 75% de los acreedores necesarios, dijo a Búsqueda Fernando Cabrera, gerente de Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), liquidador delegado por el BCU.
A su criterio, “es perjudicial para los propios acreedores que se encuentran ahora sin una salida viable, porque sin los aportes que hacía la propia Sara Goldring para la solución, lo que hay para distribuir es muy poco”. Estimó que, con las cartas que hoy hay sobre la mesa, los damnificados tienen posibilidades de acceder apenas a un 15% de sus créditos.
Si bien “la mayoría optó por la adhesión”, Cabrera entiende que Lideco “no supo comunicar las cosas y la gente le creyó a quien vende espejitos de colores”, en referencia a Patricia Regules, abogada de un grupo de clientes de la corredora de bolsa que busca incluir en las negociaciones a los bancos en Estados Unidos (EE.UU.) que la empresaria utilizó para sus maniobras.
¿Cómo sigue el caso?
El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez se prepara para presentar a la brevedad una acusación formal contra Goldring por estafa u otros delitos. No obstante, la audiencia aún no tiene fecha oficial, según indicó a Búsqueda. En 2023 la empresaria bursátil fue imputada por un delito de apropiación indebida, pero Rodríguez precisaba de mayor información sobre las operaciones bancarias de Goldring en EE.UU. para extender la causa.
Por otro lado, Regules informó a Búsqueda que el martes 16 radicó una denuncia en la Seccional 14 en contra de Lideco y el BCU para que “la Justicia determine si hubieron faltas éticas y/o delitos atribuibles” por parte de esas instituciones. Lo hizo bajo la creencia de que excedieron sus competencias al animar a firmar a los damnificados y que, según las exposiciones de la acusada en EE.UU., suscribieron un acuerdo con Goldring sin informar a los clientes de Custodia de Valores Mobiliarios y United Brokers, sociedades de bolsa que la mujer lideraba.
Cabrera no quiso adelantarse sobre si habrá una nueva propuesta de acuerdo que incluya los requisitos que los acreedores faltantes piden para firmar. Ante las acusaciones de Regules, está dispuesto a denunciar por difamación luego de la feria judicial. “Hay que armarlo bien para que sea contundente”, declaró.