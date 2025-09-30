Grupo francés NGE anunciará la compra de la constructora uruguaya Saceem

NGE, el cuarto grupo más importante del sector de la construcción en Francia, con una facturación de US$ 4.600 millones, anunciará esta semana en París una “adquisición estratégica en América Latina”: la compra del paquete accionario de Saceem, una de las mayores compañías del rubro en Uruguay. Dicha comunicación se realizará el próximo miércoles 1º, según confirmaron a Búsqueda fuentes del sector privado.
NGE (sigla de Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, que significa “nuevas generaciones de emprendedores”) ya tiene actividad en Uruguay y vínculos con Saceem (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas); mediante su subsidiaria NGE Concessions, el conglomerado francés integra el Grupo Vía Central, que realizó la obra del Ferrocarril Central a través del régimen de participación público-privada (PPP).
La operación consiste, en primera instancia, en la venta del total de Saceem por parte de los actuales dueños, que son empresarios brasileños (Neocorp) y el uruguayo Alejandro Ruibal. NGE quedará con la mayoría del paquete accionario y varios uruguayos, actualmente jefes y gerentes de Saceem, serán socios minoritarios. De esa forma, la “pata uruguaya crece” en participación y en número de accionistas respecto a la estructura anterior, remarcó una fuente.
En los hechos, la operación de fusión o concentración entre ambas compañías, que ya recibió el visto bueno de la Comisión de Defensa de la Competencia, implica que la “marca” de NGE en América Latina será Saceem, indicó una fuente.
Todo el proceso se completará en los próximos meses.
Ruibal Saceem.jpg
Alejandro Ruibal.
Javier Calvelo-adhoc/FOTOS
En agosto, Ruibal había informado a Búsquedaque se estaban procesando cambios en el paquete accionario de Saceem, aunque no quiso revelar los detalles. Sin embargo, aclaró que él seguiría ocupando la posición de director general o CEO de la empresa en América, que tiene filiales en Paraguay y en Perú.
Con una facturación anual que ronda los US$ 350 millones, Saceem es la empresa más grande de la industria de la construcción en Uruguay, según Ruibal, quien es, por otro lado, presidente de la cámara del sector.
La compañía cumplirá 75 años en 2026; Saceem surgió en 1951 como filial de la empresa francesa CEEM. En 2008, Neocorp adquirió la mayoría accionaria y los socios uruguayos permanecieron en el negocio.