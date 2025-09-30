  • Cotizaciones
    martes 30 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Grupo francés NGE anunciará la compra de la constructora uruguaya Saceem

    La operación implica la salida de los capitales brasileños de la empresa, el ingreso de NGE como principal accionista y el aumento de la participación de inversores uruguayos

    Obra del Ferrocarril Central en el barrio Capurro.

    Obra del Ferrocarril Central en el barrio Capurro.

    FOTO

    Grupo Vía Central
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    NGE, el cuarto grupo más importante del sector de la construcción en Francia, con una facturación de US$ 4.600 millones, anunciará esta semana en París una “adquisición estratégica en América Latina”: la compra del paquete accionario de Saceem, una de las mayores compañías del rubro en Uruguay. Dicha comunicación se realizará el próximo miércoles 1º, según confirmaron a Búsqueda fuentes del sector privado.

    NGE (sigla de Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, que significa “nuevas generaciones de emprendedores”) ya tiene actividad en Uruguay y vínculos con Saceem (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas); mediante su subsidiaria NGE Concessions, el conglomerado francés integra el Grupo Vía Central, que realizó la obra del Ferrocarril Central a través del régimen de participación público-privada (PPP).

    Leé además

    La inauguración, bajo tormenta, del viaducto del Puerto de Montevideo
    Alejandro Ruibal

    Alejandro Ruibal: un empresario de alto perfil cercano a la política y al fútbol, que llama a “apuntalar”

    Por Ismael Grau
    El Ferrocarril Central a la altura de la localidad de Cardal, en Florida
    Ferrocarril Central

    Obra del Ferrocarril Central fue un negocio “ruinoso” para sus constructores, según Saceem

    Por Ismael Grau

    La operación consiste, en primera instancia, en la venta del total de Saceem por parte de los actuales dueños, que son empresarios brasileños (Neocorp) y el uruguayo Alejandro Ruibal. NGE quedará con la mayoría del paquete accionario y varios uruguayos, actualmente jefes y gerentes de Saceem, serán socios minoritarios. De esa forma, la “pata uruguaya crece” en participación y en número de accionistas respecto a la estructura anterior, remarcó una fuente.

    En los hechos, la operación de fusión o concentración entre ambas compañías, que ya recibió el visto bueno de la Comisión de Defensa de la Competencia, implica que la “marca” de NGE en América Latina será Saceem, indicó una fuente.

    Todo el proceso se completará en los próximos meses.

    Ruibal Saceem.jpg
    Alejandro Ruibal.

    Alejandro Ruibal.

    En agosto, Ruibal había informado a Búsqueda que se estaban procesando cambios en el paquete accionario de Saceem, aunque no quiso revelar los detalles. Sin embargo, aclaró que él seguiría ocupando la posición de director general o CEO de la empresa en América, que tiene filiales en Paraguay y en Perú.

    Con una facturación anual que ronda los US$ 350 millones, Saceem es la empresa más grande de la industria de la construcción en Uruguay, según Ruibal, quien es, por otro lado, presidente de la cámara del sector.

    La compañía cumplirá 75 años en 2026; Saceem surgió en 1951 como filial de la empresa francesa CEEM. En 2008, Neocorp adquirió la mayoría accionaria y los socios uruguayos permanecieron en el negocio.

    Selección semanal
    Entrevista

    Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Tecnología

    Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

    Por José Frugoni
    PIT-CNT

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Obra del Ferrocarril Central en el barrio Capurro.

    Grupo francés NGE anunciará la compra de la constructora uruguaya Saceem

    Por Redacción Búsqueda
    Luis Mendoza y Nicolás Martinelli en 2024, durante una recorrida por exComcar; la Policía Nacional investiga si fueron amenazados por el mismo grupo criminal que atacó a Mónica Ferrero. 

    Uno de los sospechosos de atentar contra Mónica Ferrero había amenazado de muerte a Nicolás Martinelli

    Por Redacción Búsqueda
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Gabriel Oddone alerta que problemas sociales son una “bomba de tiempo” y defiende cambios impositivos

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi durante la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.
    Video

    Orsi pide al Parlamento que acelere proyecto de ley sobre lavado de activos porque es donde “hay que golpear”

    Por Redacción Búsqueda