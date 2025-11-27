Inversores institucionales ven “crecimiento” del mercado bursátil pero con “déficit” en renta variable

El mercado de capitales local está ampliamente dominado por la deuda soberana, la inversión de grandes instituciones y —esencialmente— limitaciones de escala. Sobre lo último “no hay mucho” que se pueda hacer, reflexionó el gerente de Inversiones de República AFAP, Agustín Giannini.

Como referentes de los inversores institucionales, él y el director de Finanzas del Banco de Seguros del Estado (BSE), Juan Siutto, analizaron el mercado doméstico en un panel organizado el martes 11 por la calificadora crediticia Moody’s.

Por un lado, la estabilidad institucional y la convergencia de la inflación dentro del rango de tolerancia del Banco Central —junto con un debilitamiento del dólar a escala global— estimularon a los inversores extranjeros a tomar mayor participación en instrumentos de moneda nacional. En ese sentido, la emisión del Bono Global en pesos a 2035 el mes pasado fue una iniciativa “validada” por los agentes financieros, que están recibiendo la “visión” del gobierno y el “raciocinio” detrás de su plan de financiamiento, afirmó Giannini. El mercado de deuda soberana está “mucho más fuerte, líquido y profundo que hace algunas décadas”, evaluó.

Por otro, esas fortalezas del mercado no lograron traducirse en el mismo crecimiento para la deuda “no soberana”. Solo el 15% corresponde a activos “tradicionales”, como obligaciones negociables o acciones; el resto son fideicomisos financieros en manos de las administradoras de ahorro previsional (AFAP) y del BSE.

El gerente de República observó “cierta desconexión” entre los intereses de los inversores institucionales y los minoristas. Por el horizonte de largo plazo de su portafolio, las AFAP buscan mayor exposición a renta variable y, en ese sentido, estas administradoras “sienten como un déficit” de oferta de ese tipo de instrumento , especialmente para invertir el ahorro de trabajadores jóvenes. “El subfondo que gestiona el ahorro de los trabajadores hasta los 41 años tiene más del 80% en títulos de renta fija. Claramente eso no es lo más adecuado”, advirtió.

Agregó que la pequeña escala uruguaya está limitando la entrada al mercado de agentes, como los bookrunners —entidades que llevan el “libro de órdenes de los inversores” y coordinan las colocaciones de los emisores— y los market makers —instituciones que compran y venden acciones constantemente—, que aportan “liquidez y profundidad” a la operativa.

Oportunidades

Con una perspectiva algo más optimista, Siutto expresó que “todo da cuenta de avances” y de “un crecimiento importante del mercado de capitales en Uruguay”. La mejora de las calificaciones crediticias demuestra condiciones “mucho más estables en términos históricos”, a la vez que el relativamente nuevo modelo de emisión simplificada “está dando lugar a empresas y agentes más chicos”.

Señaló también un aumento del financiamiento mediante emisiones de deuda senior —de alta calidad crediticia— y el desarrollo de fideicomisos en los que, indirectamente, la inversión institucional financia proyectos de empresas de infraestructura. Aunque no lo mencionó explícitamente, refería a los “todavía incipientes” certificados de participación de CMB Activa y Newfoundland Capital Management emitidos en setiembre.

Giannini se aventuró con algunas propuestas. En primer lugar, planteó un vehículo que administre el financiamiento de emisiones de pequeñas y medianas empresas (pymes) descontando de sus facturas, algo que ya existe, por ejemplo, en Chile. En Uruguay podría darse un primer paso “más conservador” concentrado en facturas de servicios públicos.

Otra alternativa sería desarrollar vehículos que financien startups tecnológicas, una industria en la que, evaluó, el país está “muy bien” posicionado y en la que los trabajadores, a través de su ahorro previsional, podrían apropiarse de parte de su éxito.

Dada la baja tasa de endeudamiento y del crédito hipotecario en Uruguay respecto de otros países, mencionó como tercera posibilidad el desarrollo de vehículos de renta fija que “securiticen esa cartera de créditos y eventualmente se pongan en el mercado”.