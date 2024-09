Labat: el “trato razonable” con Gabriel Oddone y el esfuerzo por revertir una “gran injusticia”

Labat los entendió. “Me parecía una gran injusticia que el banco hubiera gastado un montón de plata en un premio y que no se publicara, me gustara o no me gustara. Y mirá que en general, a la interna del BCU, a casi nadie le gustó, no solo al oficialismo del Frente Amplio. Algunos dicen que no estaban bien ponderados los períodos (...). Puede ser cierto, hay libros buenos o malos, pero no por eso no lo publicás. Me llevó bastante convencer al banco pero salió”, rememoró en diálogo con Búsqueda sobre aquel episodio.