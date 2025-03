Las AFAP ganaron US$ 33,5 millones en 2024; nuevo Ejecutivo ratifica convocatoria al diálogo este mes

La conformación de ese diálogo, prometida por el Frente Amplio en la campaña electoral, produce expectativas en el PIT-CNT —que promovió un plebiscito con medidas en materia de seguridad social— y en empresas como las administradoras de fondos de ahorro previsional ( AFAP ). En su programa de gobierno, el Frente Amplio postula “impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo)”.

En 2024, las cuatro AFAP dieron ganancias que, sumadas, equivalieron a US$ 33,5 millones, inferiores a las del ejercicio anterior (US$ 38,5 millones). Medido en pesos y descontando el efecto de la inflación —variación real—, el resultado conjunto empeoró un 14,3%, analizó Búsqueda a partir de información publicada por el Banco Central.

República, la administradora más grande y que pertenece a tres bancos públicos, ganó unos US$ 15 millones. Las utilidades de las AFAP privadas fueron menores: US$ 8,1 millones obtuvo Itaú, US$ 5,4 millones percibió Integración y casi US$ 5 millones adquirió Sura.