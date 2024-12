Las “penurias” de López Mena: “Es vital” para el crecimiento de Uruguay que “el Estado se reduzca”

López Mena, que acaba de cumplir 83 años, señaló: “He sufrido muchas penurias en mis casi 45 años de experiencia en Buquebus, donde muchos permisos se consiguen a través del Estado. A mí, para aprobarme un proyecto, han tardado 23 años. Entonces, me tengo que cuidar mucho para vivir más de 100 años. Esa es mi gran crítica constructiva. Tiene que haber menos Estado. El Estado anula la imaginación; llega un momento en que uno no quiere imaginar cosas porque va a estar 15, 20 años haciendo trámites”.

La espera de casi un cuarto de siglo a la que se refirió el empresario fue para un proyecto hotelero en Colonia. En una entrevista con la edición local de la revista Forbes publicada en diciembre de 2023 comentó su frustración: “El peso del Estado va en contra del progreso del Uruguay: yo iba a hacer un hotel en la parte histórica de Colonia. Compré la propiedad en una licitación pública. Tardaron 23 años en aprobarme hacer el hotel, después de que compré todo. El Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) es como la Biblia. Es un sistema creado por la burocracia, un libro donde miran y te dicen que no se puede. Es una palabra maldita para mí. Sin embargo, a nadie se le ocurre actualizarlo. Habría que quemarlo como un símbolo de que la burocracia no puede impedir los sueños de los hombres”.

Sus críticas al sector público reaparecen con frecuencia. En 2015, en la revista Galería de Búsqueda, en la que abrió las puertas de la casa que tiene en la cima de un cerro en la ruta 12, en la zona de Punta Ballena, dijo que “el Estado sigue odiando al empresario”.

53398.jpg López Mena en su predio cercano a Punta Ballena, en Maldonado

En el foro del Certal de la semana pasada dejó en claro que su enojo con el sector público deja afuera al Poder Judicial. “He tenido pocas experiencias judiciales. Pero da gusto hablar con jueces o miembros de la Corte, y creo que este es el sentir de todos”, afirmó López Mena.

Su pasaje más ruidoso por los tribunales fue por el caso de la fracasada subasta de los aviones de la antigua Pluna, en 2012, en la que él tuvo intervención en parte del pago del aval tramitado ante el Banco República en favor de la empresa española Cosmo, interesada en adquirir las aeronaves. Un ministro y el presidente de la institución financiera estatal debieron renunciar tras el escándalo político que se produjo entonces.

La vida que se va en trámites

“Las empresa privadas pierden mucho tiempo en trámites dentro del Estado. Es más fácil conseguir crédito en el Banco Mundial, más más rápido, que le apruebe el Estado algo. ¡Se le va la vida! Yo digo: la próxima vez, si hay otra vida, cuando cumpla un mes (después de nacer) empiezo la empresa, porque la mitad de la vida se pierde con trámites”, se quejó. “No es porque haya mala voluntad; hay que redimensionar el poder del Estado con respecto a los empresarios privados. Eso es vital para, primero, que haya menos exportaciones de jóvenes, que se reciben, van a estudiar afuera y no vuelven. Eso es peligroso, porque los Estados dejan de existir cuando la gente se jubila y no hay jóvenes que no tomen las riendas, si bien Uruguay es un país con recursos humanos muy valiosos. Si hay algo que me preocupa es por mis hijos y mis nietos, que están casi todos en el exterior”, porque afuera encuentran más oportunidades, reflexionó el empresario.

Repitió su reclamo en cuanto a que el “Estado tenga menos protagonismo” en la actividad económica porque, si bien “hay de todo”, la actuación dentro del sector público en general es “muy mediocre”. E insistió con su crítica a la burocracia estatal: “¡Se te va la vida! Yo podría haber hecho el doble de las cosas que he hecho. Me lleva tantos trámites y tiempo que realmente me siento hasta frustrado muchas veces. Me gustaría tener muchos más miles de empleados” que los aproximadamente 1.200 que revisten actualmente en sus empresas.

Y cerró, ganándose los aplausos del público: “Luchemos todos porque el Estado se reduzca. Eso es vital para el crecimiento del Uruguay”.