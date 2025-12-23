  • Cotizaciones
    El Mercosur “sale reforzado” de su última cumbre, evalúa el gobierno

    Pese a los cambios de “tinte político”, los miembros quieren que el bloque “sea útil para todos”, sostuvo

    Canciller Mario Lubetkin y presidente Yamandú Orsi durante la Cumbre del Mercosur.

    Canciller Mario Lubetkin y presidente Yamandú Orsi durante la Cumbre del Mercosur.

    FOTO

    Camilo dos Santos/AFP
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Guillermo Draper

    El bloque demostró que, pese a los “cambios de tinte político”, ya “nadie piensa en irse”, dijo el ministro a Búsqueda. “Los países coinciden, desde sus miradas, en que hay que avanzar en algo que sea útil para todos, en un contexto de tremenda inestabilidad del comercio internacional”.

    Leé además

    Los ministros de Exteriores de los países del Mercosur iniciaron su cita semestral en la que abordaron a puerta cerrada el acuerdo comercial con la Unión Europea, tras la petición de los europeos de que se aplace su firma hasta enero.
    Comercio

    El Mercosur advierte a la Unión Europea: “los plazos no son infinitos” para cerrar el acuerdo comercial

    Por RFI
    Foto oficial de la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur, en Foz de Iguazú (Brasil).
    Cumbre del Mercosur

    Orsi pidió un Mercosur más flexible y moderno y lamentó la postergación del acuerdo con la UE

    Por Redacción Búsqueda

    El comunicado final de la Cumbre del Mercosur, desarrollada el 18 y 19 en Foz de Iguazú, señala que los gobiernos evaluaron con “satisfacción los trabajos realizados durante este semestre, que consolidan el papel de un Mercosur abierto como instrumento de desarrollo, prosperidad e inserción competitiva en la economía global”. Añade que “resaltaron el compromiso de los países con el perfeccionamiento” del bloque regional.

    “El Mercosur sale reforzado”, sostuvo Lubetkin.

    Cumbre-Mercosur-Brasil
    Luiz Inácio Lula da Silva habla durante la Sesión Plenaria de la Cúpula de Jefes de Estado de los Estados Partes de Mercosur y de los Estados Asociados, en Foz de Iguazú (Brasil).

    Luiz Inácio Lula da Silva habla durante la Sesión Plenaria de la Cúpula de Jefes de Estado de los Estados Partes de Mercosur y de los Estados Asociados, en Foz de Iguazú (Brasil).

    Sin nueva fecha para el acuerdo

    El gobierno uruguayo mantiene la expectativa de que el acuerdo entre la UE y el Mercosur sea firmado por ambas partes, aunque ya no maneja fechas posibles para su concreción, dado que la decisión depende de los europeos.

    El Mercosur y la Comisión Europea, que lleva adelante las negociaciones exteriores de la UE, habían decidido firmar el acuerdo el sábado 20 en Foz de Iguazú. Días antes y ante la presión de sectores agropecuarios en varios países, sin embargo, los europeos postergaron la votación que habilitaría a la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, a estampar su rúbrica.

    La declaración final de la cumbre de presidentes del Mercosur, desarrollada el sábado 20, expresa la “decepción” por la postergación de la firma “debido a la falta de consenso político sobre el acuerdo en las instancias comunitarias europeas”. Añade que el texto acordado “es el resultado de un equilibrio cuidadosamente alcanzado tras 26 años de negociaciones”. Los gobiernos del bloque aseguran en el texto que tienen “confianza” en que la UE destrabe los problemas internos y se pueda fijar una nueva fecha.

    Durante la cumbre, el presidente de Brasil, Lula da Silva, informó que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, lo llamó para decirle que tenía interés en concretar el acuerdo, pero que necesitaba tiempo para dialogar con los productores. La negativa italiana a acompañar la firma, tomada a último momento, fue clave para la postergación, que ya contaba con el impulso de Francia.

    Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, le enviaron una carta a Lula en la que reafirman su compromiso con la firma del acuerdo.

    Milei-Cumbre-Mercosur
    Javier Milei durante la Sesión Plenaria de la Cúpula de Jefes de Estado de los Estados Partes de Mercosur y de los Estados Asociados, en Foz de Iguazú (Brasil).

    Javier Milei durante la Sesión Plenaria de la Cúpula de Jefes de Estado de los Estados Partes de Mercosur y de los Estados Asociados, en Foz de Iguazú (Brasil).

    La crisis en Venezuela

    La Cumbre del Mercosur no tuvo unanimidad en todos los temas. Paraguay propuso aprobar una declaración sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela que finalmente fue votada por Argentina, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú. Uruguay y Brasil no la acompañaron.

    El borrador no incluía ninguna mención a la presencia militar de Estados Unidos en la zona, lo que motivó la falta del respaldo uruguayo.

    La vicecanciller Valeria Csukasi dijo en Arriba gente, de Canal 10, que “Uruguay comparte las preocupaciones de las Naciones Unidas, del Mercosur, de los socios que firman este acuerdo”, pero “posiblemente” no acompañó el texto porque no se refirió “expresamente a los riesgos de una guerra, de una intervención militar, a los riesgos de que América Latina pierda esos casi 40 años sin tener conflicto bélico entre países”.

    Dirigentes de la oposición criticaron la decisión uruguaya. “Francamente, no se comprende por qué Uruguay no firma esta declaración sobre Venezuela”, escribió en X el excanciller Omar Paganini. “¿Siguen con la idea de ser neutrales entre el pueblo y la dictadura?”

