MTOP amplió un contrato por US$ 90 millones con Ciemsa en los últimos meses del gobierno anterior

En esa entrevista el jerarca no identificó al proveedor del software con el argumento de que él no habla de “cuestiones comerciales”, sino de las funciones que, como gobernante, le corresponde “llevar adelante”. No obstante, aclaró que se están utilizando “los contratos que dejó el anterior gobierno” y que se asignó a una empresa proveedora de forma directa, sin proceso licitatorio. Como proyecto aparte, comentó que se instalarán unos 20 pórticos de pesaje y ocho camionetas “con la misma tecnología”.