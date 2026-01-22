Operadores prevén mayor actividad portuaria en 2026; TCP espera “revertir” los volúmenes perdidos en 2025

Luego de terminar un año con caída en el volumen de contenedores, el 2026 asoma con mejores señales para el Puerto de Montevideo , que contará con dos nuevos servicios que empezarán a operar próximamente y que pueden atraer negocios conexos, más movimiento de carga y consolidar la conectividad al hacerlo menos susceptible de cancelaciones por parte de las navieras.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En tanto, las expectativas de los operadores consultados por Búsqueda difieren acerca de si la terminal capitalina recuperará los tránsitos perdidos provenientes de Paraguay, lo que explicó la disminución del movimiento de contenedores el año pasado. Desde la Administración Nacional de Puertos ( ANP ) dijeron a Búsqueda que continuará el diálogo con operadores y armadores para ese propósito, y alegaron que con las medidas tomadas —como el control selectivo de escaneo de la carga por parte de Aduanas y las demoras que se están dando en las terminales de Buenos Aires— hay mejores condiciones para que regresen a operar a Montevideo.

ANP Puerto: la ANP fortalecerá dragado por medios propios; en total, invertirá en el área 81% más que el gobierno anterior

Logística Puerto cerrará el 2025 con más movimiento de graneles y menos contenedores; el “desafío” es la conectividad

En todo 2025, el puerto capitalino movilizó 875.491 TEU (unidad equivalente a la capacidad de un contenedor de 20 pies), lo que significó una caída de 21,5% en relación con el año anterior, según datos de la ANP. Eso obedeció en particular a la caída de los tránsitos (46%), en particular los de Paraguay.

Los movimientos del comercio exterior crecieron 5%, en línea con el incremento de las exportaciones.

Mientras, el movimiento de mercadería a granel fue 10,5% superior al de 2024, según datos del Centro de Navegación (Cennave). En buques de carga convencional se movilizaron en torno a 7,5 millones de toneladas, por el aumento principalmente en arroz, soja y chips de madera. La celulosa también completó bodegas con más de 1,7 millones de toneladas en Montevideo, apuntaron desde el Cennave.

Nuevos servicios, mejor perspectiva

La próxima semana la naviera Maersk retomará el servicio estacional para los exportadores de manzanas y peras del sur de Argentina hacia Europa y Norteamérica, entre otros mercados. Montevideo funcionará como puerto de conexión para refrigerar la carga perecedera, explicaron las fuentes. Si bien se trata de algo zafral, se prevé que se extienda hasta mitad de año, con servicios semanales.

Además, la naviera Grimaldi Lines anunció que implementará un nuevo servicio regular, de frecuencia mensual, entre Asia y el Río de la Plata para carga Ro-Ro (vehículos). La ANP comunicó que el viaje inaugural partirá desde Taicang (China) a mediados de febrero y tendrá una conexión directa con Montevideo y Zárate, con opción de tránsito hacia Asunción.

grimaldi lines Buque Ro-Ro de Grimaldi Lines. ANP

La presidenta del Cennave, Mónica Ageitos, dijo a Búsqueda que los nuevos servicios “siempre son buena noticia” porque hacen “crecer el movimiento y consolidan la conectividad” del puerto.

Desde la Terminal Cuenca del Plata (TCP) señalaron a Búsqueda que el relanzamiento del servicio de Maersk representa “mucho volumen” y servicios de carga refrigerada que estará enchufada en la terminal, lo que en términos de “confiabilidad” puede atraer cargas adicionales. El mayor tráfico, además, hace que el puerto adquiera otra relevancia y sea menos “cancelable” para los armadores, indicaron.

Este año TCP —cuyo accionista mayoritario es la multinacional belga Katoen Natie— espera “revertir los volúmenes perdidos”, dijeron las fuentes. Es que en 2025, esa terminal especializada movió 570.565 TEU, un 29% menos en relación con el año anterior.

Considerando el total de TEU informados por la ANP para todo el puerto capitalino, TCP habría concentrado cerca del 65% del movimiento de contenedores el año pasado.

A pesar de la disminución de volúmenes —en lo que incidió que algunas navieras eliminaran escalas directas en Montevideo y las desviaran hacia puertos brasileños, así como los tránsitos hacia Buenos Aires—, TCP tuvo niveles de operación elevados en términos históricos, señalaron.

Por otro lado, informaron que esta semana se retomaron las obras de ampliación en la terminal, luego de que en diciembre TCP firmara un nuevo contrato con la portuguesa Mota-Engil, tras los diferendos entre las empresas constructoras con Jan De Nul.

Otros operadores esperan que el nivel de actividad este año sea parecido al de 2025, quizás un 5% por encima, dijeron. Apuntaron que se moverá más celulosa en contenedores.

Nueva Palmira

En todo 2025 en el muelle público de la terminal palmirense se movilizaron 2.258.263 toneladas, 8% más que el año anterior, según datos de la ANP.

Por tipo de carga, hubo incrementos en la mercadería embarcada para la exportación (5%) y la desembarcada (la importación creció 11%), lo que más que compensó la baja de los trasbordos (explicada porque dejó de contabilizarse en las estadísticas del muelle público de 2025 el movimiento de mineral de hierro).

Terminal de Navíos en Nueva Palmira Terminal de Corporación Navíos en Nueva Palmira. Revista Verde

Las perspectivas de actividad para el segundo puerto uruguayo también son alentadoras para este año, señalaron las fuentes de ANP.

Indicaron que se espera “consolidar y crecer” en los ítems de malta y cebada, con la iniciativa privada presentada por una sociedad de Neltume Ports —accionista de Montecon— aprobada para la construcción de silos (que se prevé demande una inversión de US$ 13 millones), y cuya licitación a 20 años se está preparando.

La carga “estrella” del puerto palmirense siguió siendo el mineral de hierro, apuntaron desde el Cennave. El año pasado se movieron unos 7 millones de toneladas entre la estación de transferencia y Corporación Navíos. Si se consideran todos los muelles, los dos privados, el público y la zona de transferencia en Punta Arenal de la empresa LHG Mining, se movieron más de 14,5 millones de toneladas.