“Oportuno” Nobel de Economía para tres investigadores sobre instituciones y prosperidad

El Premio Nobel de Economía de este año fue para el turco-estadounidense Daron Acemoglu (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge University) y los británico-estadounidenses Simon Johnson (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge University) y James Robinson (University of Chicago), por haber “demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país. Las sociedades con un Estado de derecho deficiente y con instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor”, explicó la Real Academia Sueca al anunciar este lunes el reconocimiento.