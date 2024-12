“Todavía sigue habiendo atraso cambiario”, señala el futuro ministro del campo

Son temas que, sin embargo, todavía no conversó en profundidad con quienes serán responsables de la gestión económica, pero que a él, muy vinculado al campo, le preocupan. Fratti, actual diputado por el Movimiento de Participación Popular, ha sido crítico con el manejo monetario realizado desde el Banco Central (BCU) en el actual período de gobierno, responsabilizándolo de dañar al sector productivo porque rezagó el tipo de cambio real.

Su designación como futuro ministro fue confirmada el lunes 16. “Estamos en una etapa en que todavía no somos gobierno, entonces no hay nada muy claro. Ahora, yo tengo muy claro cuál es la situación, y hoy el Banco Central la ha reconocido: que tiene un atraso cambiario. Lo que falta es (saber) cómo se va a trabajar ese tema y cuál va a ser la política, sobre todo del Ministerio de Economía, a través del Banco Central. En el pasado, en los gobiernos del Frente Amplio había alguna intervención que permitía que no hubiese sobresaltos” con el precio del dólar, manifestó.