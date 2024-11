Ventas de las empresas TIC crecieron 19% en 2023 y significaron 4,4% del PIB

La CUTI cuenta con 262 empresas socias —dedicadas entre otras cosas a la producción de software— y año a año realiza una encuesta, a partir de la cual elabora estadísticas de la actividad sectorial referidas al año previo. Según esta edición, que se presentará este jueves 21, las ventas totales del sector alcanzaron a US$ 3.381 millones. Esa cifra se dividió en US$ 1.213 millones correspondientes a facturación dentro del país y los restantes US$ 2.168 millones fueron de exportaciones y ventas de sucursales de empresas uruguayas en el exterior. Ambos segmentos crecieron a tasas del orden del 20%.

Esas empresas también se pueden clasificar según su volumen de facturación. El 57% lo hizo por más de US$ 1 millón. En 2023, otro 34% vendió entre US$ 1 millón y 5 millones; 24%, más de US$ 5 millones; el resto lo hizo por montos menores a US$ 1 millón.

De las ventas totales de los socios de la CUTI, 92% (US$ 3.105 millones) correspondieron al grupo de empresas que tuvo una facturación igual o mayor a US$ 5 millones. En su conjunto, las ventas de estas empresas crecieron 21% frente al 2022.

En tanto, las ventas de las empresas del segmento de facturación de entre US$ 1 millón y US$ 5 millones aumentó 9%. Las que vendieron US$ 1 millón o menos cayeron 29% en el caso de las que facturaron entre US$ 200.000 y US$ 1 millón y 43% en el de aquellas que comercializaron cifras más bajas.

Personal

El sector TIC nacional se caracteriza por la escasez de trabajadores especializados. Frente a eso, la CUTI ha impulsado medidas como la “ley de atracción de talentos” para fomentar la llegada al país de trabajadores del exterior.

En 2023 la mano de obra del sector creció tras la incorporación de 500 personas y alcanzó a 20.375 trabajadores al cierre de ese año. Dentro de ese grupo, un tercio eran mujeres y casi el 70% se encontraban en una relación de dependencia con su empresa.