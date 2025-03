Viajes y masa madre

Una reciente edición de esta newsletter , en la que comparé cuánto salario costaban ciertos bienes y servicios en los años setenta —cuando yo era un niño— y cuánto se precisa ahora, removió recuerdos de varios lectores. Alguno me señaló los viajes al exterior como un cambio en nuestras vidas en décadas recientes. Parece que hoy los uruguayos somos más “viajados” y con más “mundo”. ¿Tener un contacto directo con realidades geográfica y culturalmente distantes nos cambia como sociedad y a la economía?

El lector me escribió que en las décadas de 1970 y 1980 “eran muy pocos los que viajaban a USA, por ejemplo, ni te digo los que iban a Disney”. El turismo emisivo en aquella época se dirigía a Brasil para “hacer playa”, un traslado que la mayoría realizaba en los ómnibus de TTL y unos “pocos, en Pluna”. El Caribe como destino “explotó” y se hizo “más popular” en los años noventa.

Mi experiencia conecta mucho con su relato. De niño, para ir a Buenos Aires, me subí por primera vez a un avión (de Aerolíneas Colonia, que quebró a fines de los ochenta, unos años antes de que cerrara su dueña, la empresa de ómnibus ONDA), y siendo adolescente fui a alguna playa en Brasil. Recién en décadas más recientes, por trabajo o en paseos familiares, viajé más lejos, a destinos como Irlanda, Estados Unidos o la India. A la edad que me deslumbré con Buenos Aires, mi hija ya había conocido Nueva York, París y Madrid.

El sector de viajes y turismo ha crecido a escala mundial. Según estimaciones hechas por Oxford Economics y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, estos dos rubros generaron el equivalente a 9,1% del Producto Interno Bruto global en 2023. Para las regiones de Centro y Sudamérica, el cálculo es de un 8,1%.

Viajar fuera del país se ha hecho más fácil. Por la web se puede contratar un hospedaje y casi cualquier otro servicio al otro lado del mundo. Y hoy hay aplicaciones de traducción de texto y voz disponibles en el celular que rompen barreras idiomáticas, entre muchas otras, como contó esta reciente nota de Galería.

Volar es más accesible: el pasaje se puede comprar por plataformas comparando precios y, en parte por la competencia de las compañías aéreas low cost, los precios han bajado. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional prevé que este año la tarifa media, incluidos los servicios complementarios, será de US$ 380, un 1,8% menos que en 2024. En términos reales —ajustados por la inflación—, eso es 44% más barato en comparación con 2014.

De acuerdo con datos de 2023, que tomé de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), ese año salieron desde el Aeropuerto de Carrasco 6.560 vuelos internacionales que transportaron a un total de 887.622 pasajeros (según la Dirección de Migraciones, unos 493.000 eran de nacionalidad uruguaya). El máximo se dio en 2011, cuando 1.088.144 personas despegaron desde esa terminal aérea; para mi sorpresa, la Dinacia no tiene estadísticas más históricas que ese año.

Sin embargo, los viajes al exterior que hacemos los uruguayos son mayormente por carretera y en barco, y a países vecinos, por razones de cercanía y, como ha ocurrido en los últimos tiempos, seguramente por las ventajas en el cambio de moneda que se fueron alternando. Considerando todas las vías de egreso, en total en 2023 hubo 5.729.083 salidas, la amplísima mayoría a Argentina y Brasil, informa Migraciones. Otros destinos de Sudamérica, de América del Norte, de Europa y del resto del mundo acumulan aproximadamente un 5% del turismo emisivo anual, según el Ministerio de Turismo. Es decir que son minoría quienes salen a conocer lugares y culturas más remotas, que implican un gasto mayor, que no es para cualquier bolsillo.

“Roce” cultural

Felipe Arocena, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y ensayista que se dedica a la sociología de la cultura y a la sociología del desarrollo, me dijo, consultado para esta newsletter, que es “notorio que el contacto de uruguayos con el exterior, sea a través de viajes o por la conexión virtual, ha tenido impactos en la mejora de servicios en el país, por ejemplo, en lo referido a gastronomía, panadería, vinos y alojamientos”. Mencionó la oferta de panificados como un caso “sintomático” de esa transformación: hasta no hace mucho no teníamos en Uruguay una red de panaderías que ofrecieran panes de masa madre y “todo tipo de productos de autor”.

Sin embargo, su percepción es que la calidad de nuestros servicios, en general, continúa siendo “deficiente”, con “malas terminaciones”, fallas en los tiempos acordados, “desprolijidades, engaños, falta de profesionalismo, etcétera”.

Para este sociólogo, “somos un país muy chico, muy pueblo, y el roce necesario con el mundo exterior es enriquecedor desde todo punto de vista. Si el gobierno tuviese recursos, habría que implementar algo parecido a lo que hace Corea del Sur: facilitar a los jóvenes una beca de estadía de medio año o un año en el exterior, eligiendo los destinos que mejores retornos culturales podrían generar”.

Mi percepción es que la inmigración recibida en los años recientes también nos hace un interesante aporte cultural, además de económico, pero eso lo dejo para futuras entregas.

Casi llegando a destino, te recomiendo una lectura de Búsqueda que tiene algo que ver con los viajes: el juego de estrategia go, que, según cuenta Silvia Soler en esta nota, es el más antiguo del mundo y su tablero es el “mapa del universo”.

