Estados Unidos anuncia acuerdos comerciales con cuatro países aliados de Latinoamérica

Guatemala, gobernada por Bernardo Arévalo; El Salvador , por Nayib Bukele ; Argentina , por Javier Milei ; y Ecuador , por Daniel Noboa, aceptaron abrir sus mercados a productos estadounidenses a cambio de una reducción de aranceles para sus exportaciones hacia Estados Unidos —incluidas las agrícolas—, según informó la Casa Blanca en cuatro comunicados publicados en su sitio web.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Se trata de cuatro países cuyos líderes han mantenido una buena sintonía política y diplomática con el gobierno de Donald Trump .

Contexto argentino La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

De acuerdo con los anuncios realizados este jueves por la Administración Trump, los aranceles generales del 10% aplicados a los productos procedentes de Guatemala, El Salvador y Argentina, y del 15% a los de Ecuador, “permanecerán sin cambios”. Sin embargo, habrá rebajas sobre un grupo específico de mercancías, señaló a periodistas un alto funcionario estadounidense citado por AFP y Reuters.

El funcionario explicó además que Estados Unidos eliminará por completo los aranceles a varios productos que no se cultivan, extraen o producen en su territorio, como el banano y el café provenientes de Ecuador.

Estos entendimientos comerciales, similares a los alcanzados en octubre con varios países asiáticos, también incluirían el compromiso de los países latinoamericanos de no aplicar impuestos a los servicios digitales ofrecidos por empresas estadounidenses. A cambio, EE.UU. exigiría la eliminación de aranceles a sus productos agrícolas e industriales.

“Con todos estos acuerdos, los de Asia y los que anunciamos hoy, mantenemos los aranceles, concedemos exenciones para ciertos bienes, pero al mismo tiempo abrimos mercados extranjeros como nunca antes”, afirmó el funcionario.

EE.UU. mantenía modestos superávits comerciales con Guatemala, El Salvador y Argentina, mientras que con Ecuador registraba un déficit.

Embed - Estados Unidos relaja aranceles a aliados latinoamericanos • FRANCE 24 Español

Expectativa por una descompresión de los precios en EE.UU.

A raíz de estos acuerdos anunciados por la Casa Blanca, se espera que productos como el banano y el café registren bajas de precio en el mercado estadounidense, en un contexto de descontento social por el aumento del costo de vida durante el segundo mandato de Trump.

“Creemos que estos acuerdos ayudarán a alcanzar un comercio equilibrado, mayor reciprocidad y a reducir déficits de larga data”, señaló el funcionario. “Nuestra expectativa es que habrá efectos positivos en los precios de productos como café, cacao o banano”, añadió.

Según dijo, el acuerdo marco —que involucra a la mayoría de los cuatro países— debería quedar cerrado en las próximas dos semanas, aunque no descartó que puedan alcanzarse entendimientos adicionales antes de fin de año.

Paralelamente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el miércoles que EE.UU. anunciará en los próximos días medidas que conducirán a rebajas en el precio del café, los plátanos y otras frutas, como parte de la estrategia de la Administración Trump para aliviar el costo de vida de los estadounidenses.

Trump ha puesto el foco de manera insistente en el tema de la asequibilidad, especialmente después de una serie de derrotas de candidatos republicanos en las elecciones de la semana pasada. El presidente sostiene que cualquier aumento de precios responde a políticas impulsadas por su predecesor, el demócrata Joe Biden, y no a los aranceles generalizados que él mismo mantiene.

Las victorias demócratas del 4 de noviembre en Nueva Jersey, Nueva York y Virginia, impulsadas en buena medida por la preocupación por el costo de vida, confirmaron esa inquietud entre los votantes. Según economistas citados por la prensa, los altos precios también han sido alimentados por los aranceles a las importaciones impuestos por Trump a casi todos los países.

Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala celebraron los acuerdos

Poco después del anuncio de la Casa Blanca, el canciller argentino, Pablo Quirno, señaló en X que el acuerdo “crea las condiciones para aumentar las inversiones de EE.UU. en Argentina” e incluye reducciones arancelarias para industrias clave, lo que —dijo— permitirá fortalecer el comercio bilateral. También agradeció al presidente Javier Milei por su “convicción” en impulsar el entendimiento.

En un comunicado conjunto, El Salvador y Washington afirmaron que el pacto “refuerza y amplía nuestra relación económica de larga data”. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele —otro aliado cercano de Trump— compartió la noticia en X con un escueto mensaje: “amigos”. Su embajadora en Washington, Milena Mayorga, celebró la decisión y sostuvo que ambas “naciones hermanas” han “reconstruido sus relaciones sobre la base de la confianza y la autodeterminación”.

Embed Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión.



El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EEUU en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves… — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 13, 2025

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también destacó el entendimiento. “Después de meses de intenso trabajo y diálogo franco con el Gobierno de EE.UU., nos convertimos en uno de los primeros países del mundo en alcanzar un acuerdo para reducir y eliminar aranceles”, afirmó. Según Arévalo, el pacto “nos posiciona como un país aún más competitivo y atractivo para la inversión”, mensaje que transmitió en un video difundido en sus redes sociales.

El Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa —que ha estrechado vínculos con la Administración Trump en temas de narcotráfico y migración— igualmente celebró el anuncio. En un comunicado en redes sociales, sostuvo que el acuerdo dará un impulso al sector exportador del país, que es un importante proveedor de banano, camarón y petróleo.

Uruguay mira con preocupación un acercamiento comercial entre Milei y Trump

El gobierno uruguayo observa con preocupación el acercamiento comercial entre Milei y Trump, según publicó Búsqueda la semana pasada.

El temor es que Argentina obtenga beneficios arancelarios o condiciones preferenciales que alteren la competencia regional y reduzcan la competitividad de los productos uruguayos en el mercado estadounidense.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BÚSQUEDA (@busqueda_online)

La inquietud no es menor: en los primeros diez meses del año, EE.UU. fue el cuarto principal destino de las exportaciones uruguayas, con ventas por US$ 1.267 millones, de acuerdo con datos de Uruguay XXI.

La carne bovina, la celulosa y los subproductos cárnicos lideraron los envíos hacia ese mercado.

FUENTE:RFI