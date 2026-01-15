La Policía quiere desmitificar el éxito de los narcos con una campaña dirigida a niños y adolescentes

“La pasión por el narcotraficante y su mundo viene porque vemos al narcotraficante como un ser que no es que viva al margen de la ley, sino que vive según su ley y marcando cuál es la ley, ajeno a la sociedad convencional. Es como los personajes de Clint Eastwood o John Wayne en las películas del Oeste; hombres fuertes, solitarios, capaces de imponer la ley (su ley) incluso cuando la ley no cumple su cometido: castigar al culpable y proteger al inocente”.

Esther de Orduña Fernández, doctora en Literatura por la Universidad Autónoma de Madrid, España, es la autora de un artículo de investigación sobre la literatura, el cine y la mitología popular en el imaginario del narcotráfico. Publicado en 2020 en Actio Nova: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, el artículo analiza cómo, en la llamada civilización del espectáculo, la valoración social se basa en la repercusión mediática, lo que ha favorecido la conversión de los narcotraficantes en íconos populares. A partir del caso de Joaquín Chapo Guzmán , se examina su representación en series y películas y la influencia social que causan las imágenes difundidas por el cine y el periodismo.

“La fantasía y admiración que se ha creado entorno al narcotraficante no es más que una variante de la cultura de la mafia”, apunta De Orduña Fernández.

Su análisis, de 30 páginas, no resulta necesariamente novedoso, pero refleja con rigor académico una visión compartida por especialistas en criminología que produce inquietud en gobiernos de todo el mundo: la idolatría de niños y adolescentes, quienes, como si se tratara de futbolistas, actores o músicos, aspiran a esa vida de lujo, fama y poder. Esta preocupación motivó una propuesta de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) al Ministerio del Interior para implementar campañas educativas, en escuelas y comunidades de zonas socioeconómicamente vulnerables, orientadas a advertir sobre los riesgos del narcotráfico y el consumo de drogas.

El objetivo, según un documento al que accedió Búsqueda , es “contrarrestar la idealización mediática de figuras delictivas mediante la producción de contenido audiovisual efectivo y de alto interés”. Nombra como casos concretos entrevistas realizadas a Sebastián Marset y Luis Alberto Betito Suárez . El primero de ellos se encuentra prófugo desde hace casi cuatro años , requerido internacionalmente a partir de un pedido de la Justicia de Paraguay por actividades relacionadas al narcotráfico y el lavado de dinero. Suárez, por su parte, fue arrestado en noviembre e imputado por posesión de estupefacientes.

La propuesta fue elevada el año pasado por la Dirección de Drogas, encargada de combatir el narcotráfico en Uruguay en todos sus niveles: narcomenudeo, microtráfico, distribución y comercio internacional. Quedó bajo análisis del equipo conducido por Emiliano Rojido, asesor en políticas de seguridad pública para el Ministerio del Interior y a cargo del Plan Nacional de Seguridad Pública que el gobierno presentará este año.

La iniciativa señala la relevancia de “desmitificar la vida criminal y exponer las consecuencias negativas que no suelen mostrarse” públicamente. Añade además que, en caso de aceptarse y aplicarse, debe ser coordinada con los informes de prensa y la comunicación oficial del Ministerio del Interior y la Policía Nacional sobre procedimientos, detenciones y operativos, para que ambas divulgaciones estén alineadas. “El enfoque debe estar en las consecuencias legales, sociales y personales del delito, evitando cualquier lenguaje o imagen que pueda contribuir a su glorificación”, indica el documento.

El contenido debe estar basado en la “realidad” de la actividad delictiva, más allá de su aparente estatus económico, para “ilustrar las condiciones de violencia, riesgo y precariedad inherentes al crimen, rompiendo la falsa asociación entre narcotráfico y éxito material”. Para eso plantea desarrollar material audiovisual y gráfico con testimonios, documentales cortos e infografías de impacto “que ilustren de manera veraz y directa las problemáticas y consecuencias del consumo de sustancias, así como los peligros reales asociados a la participación en actividades delictivas”.

Respecto a la ejecución, menciona la importancia de enfocar la iniciativa de forma proactiva y continua en las redes sociales de mayor consumo social por parte de los jóvenes, utilizando principalmente Instagram, TikTok y YouTube: “El contenido debe ser diseñado específicamente para cada plataforma, adaptando el lenguaje y el formato para maximizar el alcance y la resonancia con dicho público”.

Las señales del Ministerio del Interior

Mientras mantiene esta propuesta en consideración, en los últimos meses el Ministerio del Interior ha remarcado públicamente el trabajo de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial en el debilitamiento de grupos asociados a figuras como Suárez.

El 5 de noviembre, el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2º turno dictó sentencia contra Suárez en el marco de la Operación Iro, desarrollada por la Dirección de Drogas en el barrio Cerro de Montevideo. En ese procedimiento él y otras dos personas fueron detenidas y condenadas por delitos vinculados al tráfico de drogas, tenencia y tráfico de armas. La Policía cree que lidera una banda que disputa el control del comercio de drogas en Cerro Norte y zonas aledañas.

“Esto fue un ejemplo de lo que debe ser una investigación relativa al tráfico de estupefacientes. Se hizo un excelente trabajo de investigación mantenido y sostenido en el tiempo, paciente, para lograr un resultado que está a la vista, que es la incautación de una importante flota de vehículos de alta gama, de armas y de droga, lo cual da muestra de que el verdadero objetivo de la Policía y del ministerio es atacar el estímulo más importante para el tráfico de drogas, que es el dinero”, afirmó entonces el ministro del Interior, Carlos Negro, en rueda de prensa.

Información-Fernández Albín-Escolta-Extradición-Ministerio del Interior Luis Fernando Fernández Albín, escoltado por policías durante su extradición de Argentina a Uruguay. Ministerio del Interior

Días después, Negro volvió a hablar en rueda de prensa para destacar el arresto en Argentina de Luis Fernando Fernández Albín, quien, entiende la Policía, encabeza una organización dedicada al ingreso, el acopio, el acondicionamiento y el posterior envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa. “No estamos dando señales, estamos dando acciones, estamos ejerciendo la autoridad, estamos ejerciendo la función de la Policía, estamos pegándoles a los criminales y a las organizaciones criminales. La respuesta de los criminales y la reacción de los criminales estamos acá para esperarlas y para atenderlas”, afirmó el ministro.

Fernández Albín fue detenido el 20 de noviembre, en Buenos Aires, en un procedimiento coordinado con las autoridades argentinas. El 18 de diciembre se concretó su traslado hacia Uruguay. Fernández Albín obtuvo repercusión pública no solo por supuestamente formar parte de un importante grupo criminal, sino debido a investigaciones que la Policía inició contra él y sus asociados por amenazas contra los exministros del Interior Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli, y por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.