El MSP desconoce el estado sanitario de más de uno de cada tres escolares

El Ministerio de Salud Pública (MSP) desconoce si aproximadamente 111.000 niños que cursan educación inicial y primaria tienen sus controles pediátricos al día. No saben si estos están vencidos, si los hicieron y no quedaron registrados, si nunca se controlaron, nada. Esta incógnita afecta a más de un tercio de los inscriptos en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

“En base a ese registro de la ANEP, nosotros no sabemos si (esa cantidad de alumnos) están al día. Puede ser que (los prestadores) todavía no le hayan dado hora para los controles, puede ser que lo hayan hecho y no hayan quedado registrados, o puede ser directamente que no se hayan controlado. Hay que discernir las situaciones. Como sea, es un número alto”, agregó la jerarca.