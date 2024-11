Estudio de salud sexual en mujeres presas detectó un déficit asistencial “dramático”; 25% nunca se había hecho un Pap

Otro dato alarmante que detectaron fue que la prevalencia de cáncer de cuello uterino inicial —cuando es identificado en etapas tempranas— era del 2,5%, mientras que en la población general es de menos del 0,5%, lo que implica que entre las mujeres presas era cinco veces mayor. También realizaron 108 test de Virus de Papiloma Humano (VPH) y un 14% fueron positivos para alto riesgo oncogénico, que puede causar lesiones premalignas y cáncer.

Para Briozzo, esas cifras son un “dato duro” de la vulneración de los derechos y las afecciones que tienen las mujeres presas. La realidad que reflejó el trabajo, consideró, se relaciona con situaciones “vinculadas a lo socioeconómico, cultural, a la pobreza, a la falta de acceso a los servicios y a la falta de educación en salud sexual y reproductiva”.

Es una “gran injusticia”, porque la condición socioeconómica de las personas privadas de libertad “es la que define su estatus sanitario”, lamentó.

La intervención también buscó “empoderar en términos de las decisiones reproductivas” a las mujeres presas, dijo Briozzo. Esto se tradujo en que 166 pacientes, un 32% del total, decidieron optar por métodos anticonceptivos. La mayoría eligieron los de larga duración, como los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos, mientras que un tercio se decidió por anticonceptivos orales. Además, 55 mujeres recibieron preservativos masculinos y seis, preservativos femeninos.

Una responsabilidad del Estado

El estudio recientemente publicado plantea que la salud es un derecho humano fundamental, y que el Estado debe garantizar que se cumpla, para que el único derecho restringido durante el período de reclusión sea la libertad ambulatoria.

“Numerosas publicaciones muestran que la situación sanitaria de las cárceles genera una asimetría entre las prestaciones brindadas dentro y fuera de los contextos de encierro. Particularmente las mujeres privadas de libertad atraviesan el encierro (...) con importantes barreras para el acceso al sistema de salud de calidad”, establece el informe.

Para Briozzo, que integra el equipo de salud de Yamandú Orsi, durante el próximo gobierno se deberían diseñar “dispositivos” o “mecanismos” para “dar continuidad” a la atención sanitaria de las mujeres privadas de libertad, porque “el sistema no está pensado para dar respuesta a las personas con alta vulneración de sus derechos”, como las reclusas. “Estimo que va a ser una de las prioridades para la salud del próximo período”, dijo, y agregó que “es importante que haya protocolos” para su abordaje y el seguimiento.

Por otro lado, la asociación civil que integra, denominada Iniciativas Sanitarias, realizó propuestas en la búsqueda de una “justicia reproductiva”, para “mejorar la respuesta frente a nuevas emergencias que sobrevendrán”. Uno de los componentes tiene que ver con promover cambios en el sistema de salud que generen continuidad en las instituciones, sobre todo en ASSE, porque es donde se atiende la mayoría de las mujeres con derechos vulnerados, pero también en las privadas.

Para el exsubsecretario de Salud, “el Estado no va a poder con todo, no va a poder remontar la inmensa inequidad que hay” y para avanzar en revertirla considera que habría que desarrollar el voluntariado. “En particular para las personas privadas de libertad, creo que habría que abrir espacios de trabajo voluntario solidario”, concluyó.