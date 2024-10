Israel no puede detener las “acciones militares” porque Hamás y Hezbolá todavía son una amenaza a su seguridad

La diplomática no cree que la relación entre Uruguay e Israel se vea afectada por el resultado de las elecciones nacionales que tendrán lugar en octubre.

A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.

—Está por cumplirse el primer año del ataque de Hamás a Israel. ¿Cuál es la mirada de su gobierno sobre lo que ha pasado desde entonces?

—Lo que vivimos el 7 de octubre demostró años de preparación de parte de Irán y todos sus proxys. Vimos a más de 3.000 terroristas, acompañados de palestinos que no necesariamente eran miembros de organizaciones terroristas —porque Hamás no es la única organización terrorista en Gaza—, entrando en pueblos, villas, demostrando la maldad al máximo, a un nivel más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Nosotros, como gente normal, no podemos imaginar las cosas que pasaron allí, pero tenemos la evidencia para mostrarlo: desde la violencia sexual como una herramienta de guerra hasta la brutalidad más atroz para cometer homicidios. Pero el plan era mucho más que eso. Encontramos los mapas y las instrucciones, y después de interrogar a los terroristas que atrapamos, entendimos que el plan era conquistar Israel. Era llegar lo más lejos posible. Y hoy sabemos que Hezbolá planificó lo mismo, pero en el norte de Israel. Ayer las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) divulgaron la información de que en el último año nuestros soldados desarrollaron operaciones muy precisas, en las que capturaron mapas como los terroristas en Gaza, con los planes de hasta dónde debían ir los terroristas, pero sobre el norte de Israel. Encontramos túneles con armas muy sofisticadas, nuevas, prontas para ser usadas, esperando para el día del ataque. Afortunadamente, con estas operaciones logramos evitar otro 7 de octubre. Y esta es la razón por la que nos hemos defendido activamente contra Hezbolá: para evitar que esto se repita. Durante 11 meses buscamos una solución diplomática con Hezbolá, antes de decidir que no podíamos seguir esperando. Todo esto mientras teníamos miles de ciudadanos que están viviendo fuera de sus casas porque están en zonas que son alcanzadas por los misiles de Hezbolá.

—Al comienzo, la respuesta de Israel tenía como centro intentar recuperar a las personas secuestradas por Hamás en octubre del año pasado. Con la escalada bélica, que incluye ataques en el Líbano, esa ya no parece ser la motivación principal. ¿Es correcto?

—Estoy en desacuerdo con lo que dijo. Los objetivos con los que empezamos las operaciones en Gaza siguen siendo los mismos. Primero, el regreso de los rehenes a casa; segundo, la eliminación de la capacidad militar de Hamás; tercero, el regreso de nuestros ciudadanos que viven cerca de Gaza a sus casas. La meta es que un 7 de octubre no se vuelva a repetir. Estos objetivos continúan hasta hoy. Desafortunadamente, Hamás todavía gobierna Gaza. Eso se ve, por ejemplo, con el manejo de la ayuda humanitaria: ellos toman para sí los materiales para quedárselos o ser ellos quienes los distribuyan entre la población. Esta conducta no cambió y no va a cambiar hasta que la comunidad internacional dé un paso al frente, actúe sobre el asunto. Entonces, mientras Hamás todavía pueda controlar Gaza y sea la que está a cargo, ¿cuánto tiempo necesitan, una vez que Israel abandone el lugar, para rearmarse y hacer otro 7 de octubre? ¿Medio año, un año? Hoy (martes 1o) vimos a Irán disparando centenares de misiles a Israel, ¿cuánto tiempo les llevaría enviar misiles a Gaza por la frontera con Egipto, como sucedió antes, y tener a Hamás pronta para atacar otra vez? Poco tiempo. No podemos dar esa posibilidad, tenemos que cambiar la situación. Tenemos que ver a nuestros ciudadanos secuestrados de vuelta en sus casas y a Hamás desmilitarizada. Tenemos que ver un liderazgo en Gaza que no busque la eliminación de Israel, que eduque a los niños en la paz y la coexistencia. Esto hoy no sucede.

Misiles-Tel-Aviv-octubre-2024.jpg Misiles iraníes interceptados por Israel sobre Tel Aviv el 1° de octubre de 2024. AFP

—Si esas son todavía las metas, ¿la estrategia actual es la correcta para alcanzarlas?

—Antes intentamos otra estrategia. Previo al 7 de octubre, estábamos convencidos de que estaría bien si trabajábamos en coexistencia con Hamás como la autoridad en Gaza, dando colaboración económica, con varios proyectos para hacer el liderazgo de Gaza más independiente, con gazatíes trabajando en Israel, proveyéndoles salud. Y tuvimos el 7 de octubre. Ese acercamiento al tema no funcionó, claramente. Entendemos que no hay solución futura con una organización terrorista liderando un país. Hay quienes dicen que deberíamos habernos dado cuenta antes. No puedes hablar de paz y coexistencia con una organización terrorista que oficialmente quiere eliminarte.

—¿Con quién pueden trabajar en Gaza?

—Con un liderazgo diferente, moderado, que reconoce el derecho de Israel a existir. Un liderazgo que quiere un futuro de paz. Hamás no quiere un futuro de paz, es claro, ellos lanzaron esta guerra.

—¿Es posible alcanzar la eliminación completa de una organización como Hamás?

—No estamos hablando de una eliminación completa, sino de la eliminación de su capacidad militar. La meta es que no puedan repetir otro 7 de octubre. No creemos que sea posible eliminar una organización como esa, como tampoco lo creemos de Hezbolá. En ese caso, también estamos hablando no de eliminación, sino de empujarla hacia el norte del río Litani, donde deberían estar de acuerdo a diferentes resoluciones de la ONU. Su eliminación no es realista.

Creo que a nivel internacional se entiende que estas organizaciones están manteniendo a las poblaciones civiles de Gaza y Líbano como rehenes. Los tienen como escudos humanos para cubrir sus actividades terroristas, que son ideas que vienen de Irán. La pregunta es cuánto tiempo tiene que pasar y hasta dónde debe llegar para que la comunidad internacional actúe y defienda a esa gente y a la gente de Israel.

—¿La escalada y los ataques en territorio libanés no eran inevitables?

—Sí, lo eran. Tratamos de no alcanzar este punto. Por 11 meses dijimos —todavía lo decimos— que no perseguimos una guerra total, no perseguimos escalar la situación. Desafortunadamente, el liderazgo de Hamás y el de Hezbolá no quisieron. El 7 de octubre fue el ataque de Hamás y otras organizaciones terroristas, el 8 de octubre comenzaron los ataques de Hezbolá en el norte. Hezbolá comenzó de manera unilateral y luego incrementó sus ataques: primero fue en la frontera y ahora lanzan misiles a todo el territorio. Hezbolá nos empujó hacia este lugar.

—Usted decía que estas organizaciones terroristas usan a la población civil como escudos humanos, pero también es cierto que, si los civiles están ahí como escudos, la decisión de disparar o no está en manos de Israel. Algunos países cuestionan que Israel tome la decisión de disparar.

—Como país, primero que nada, tienes el derecho y la obligación de defender a tu población. Israel actúa de acuerdo al derecho internacional y cada operación que conduce es examinada no solo desde una mirada militar sobre su objetivo y cómo alcanzarlo, sino también es mirada con el lente de la ley humanitaria internacional. Si tenemos que abandonar una misión porque el daño a los civiles es mayor que el resultado de eliminar a ese objetivo, entonces lo hacemos. Si tenemos que pedir a la población que evacúe un lugar porque vamos a entrar, aun sabiendo que los terroristas pueden escapar o llevarse materiales que usarán luego para atacarnos, lo hacemos de todos modos. Sí, Israel está tomando todos los pasos necesarios que puede para proteger a la población, para evitar muertes. Hemos hecho cientos de miles de llamadas, distribuimos volantes, mensajes de WhatsApp, dando instrucciones para que los civiles evacúen los lugares, porque cada vida vale.

—Usted decía que hasta ahora Irán atacaba a través de sus proxies: Hamás, Hezbolá y los hutíes en Yemen. Este martes el gobierno iraní atacó a Israel de manera directa, la segunda vez desde el 7 de octubre, pero en esta ocasión con menos anticipación. ¿Tiene Israel cada vez más frentes abiertos?

—Hoy (martes), se quitaron la máscara mucho más que en el ataque de abril. Básicamente tenemos un enemigo: Irán. Cuando hablamos de Hamás, hablamos de Irán; cuando hablamos de Hezbolá, hablamos de Irán; los hutíes son Irán; las milicias chiítas en Siria e Irak son Irán. El momento en que Irán termine su agresión contra Israel, ellos también lo harán. No tenemos más enemigos que antes, solo hoy Irán perdió su capacidad de negar su involucramiento y mostró lo que es: la cabeza de la serpiente detrás de las acciones terroristas contra Israel. ¿Cómo reaccionaremos? Como dije, tenemos el derecho y la responsabilidad de proteger a nuestra población. Sí, vamos a reaccionar. Cuándo y cómo, no lo sé.

—Ahora que, como usted dice, se quitaron la máscara, ¿atacar a Irán es una posibilidad? ¿Sería una escalada demasiado alta?

—Muchos iraníes miran a la Guardia Revolucionaria y no se identifican; hay que separar al pueblo de Irán del régimen de ese país. Como no tenemos nada contra el pueblo del Líbano o Gaza, tampoco lo tenemos contra el pueblo iraní. Cuando hablamos de retaliación, estamos hablando de la Guardia Revolucionaria y el liderazgo de Irán, no de su pueblo, por supuesto.

—¿Es posible ver un ataque contra los líderes militares de Irán?

—Cuándo y dónde Israel va a responder, no lo puedo decir. Hay que esperar.

—Para Israel las reglas de conflicto les permiten ir contra quienes toman la decisión final de atacar a su país y en Irán el que decide es el liderazgo militar y político. ¿Puede el presidente de Irán ser un objetivo militar en esta guerra?

—Cuándo y cómo va a tomar represalias, y contra quién, será determinado por los líderes de Israel.

—¿Israel es más seguro ahora que antes del inicio de esta etapa del conflicto?

—Creo que el mundo es más seguro. Teniendo en cuenta la eliminación de Hasán Nasralá, cabeza de una organización terrorista, y el número de muertos entre los cuadros de Hezbolá y de Hamás, creo que los logros del Ejército israelí están haciendo más seguro al mundo y no solo a Israel.

Muerte-Hassan-Nasrallah.jpg Una persona sostiene una pancarta del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, junto a los escombros de un edificio completamente destruido en Dahieh, un suburbio del sur de Beirut (Líbano), 2 de octubre de 2024 EFE

—¿Este conflicto está haciendo que el ambiente sea más hostil para los judíos en Uruguay?

—Veo a la sociedad uruguaya como muy tolerante. Es una sociedad que da la bienvenida a gente de todas partes del mundo, que se preocupa por los derechos humanos, que combate el antisemitismo. Por lo tanto, no veo que la comunidad judía tenga dificultades para involucrarse con el resto.

—¿No ve un incremento del antisemitismo u otras acciones de odio?

—Cada vez que hay una ronda de violencia, vemos el antisemitismo creciendo en todo el mundo. Sí, hubo algunos incidentes de antisemitismo en Uruguay y espero que cada incidente sea tratado con la mayor severidad por las autoridades. Después de hablar con las autoridades y con varias partes de la sociedad, sé que el combate al antisemitismo realmente une a la sociedad uruguaya, es algo sobre lo que hay acuerdo.

—Uruguay publicó un comunicado preocupado por el ataque de Irán a Israel, la escalada del conflicto, y reclamó que se alcance un cese al fuego lo antes posible.

—Buscamos una solución o un acuerdo para recuperar a los rehenes por mucho tiempo, también buscamos durante mucho tiempo una solución con Hezbolá. Detener todas las acciones militares ahora y dejar la situación como está..., tenemos que preguntarnos qué pasará en unos meses. Como dije, Hamás tiene todavía control en Gaza y Hezbolá todavía es fuerte en el Líbano; por ahora no hay garantías para la seguridad de la población de Israel. Por supuesto que el cese al fuego es una meta, porque nunca abandonaremos la esperanza de tener paz, pero tenemos que garantizar la seguridad.

—Desde la perspectiva de Israel, ¿un país o comunidad puede permanecer neutral en este conflicto?

—Podemos tener una larga discusión filosófica sobre qué es ser neutral. Muchos países solían definirse como neutrales, pero después había que definir qué es neutral activo, neutral pasivo.

—Una posibilidad puede ser que apoyen a Israel por el ataque que sufrió el 7 de octubre del año pasado, pero no comparten la respuesta hasta ahora. ¿Es eso neutralidad? ¿Está bien tener esa posición?

—Cada país debería tener sus creencias, sus principios. Un principio básico, creo, es el combate al terrorismo. Cada país debería preguntarse qué habría hecho si estaba en los zapatos de Israel y tratar de responder. ¿Dirías ahora que no compartes la reacción? ¿Cómo reaccionarías diferente si alguien te tira más de 200 misiles? ¿Pedirías una tregua o protegerías a tu gente y mostrarías que no pueden atacarte así sin sufrir consecuencias? Al final del día, cuando vemos el tablero, esta es una cuestión de disuasión e intereses. Un país ataca a otro porque siente que puede, siente que va a ganar más de lo que pierde. La pregunta es cómo vuelves a la posición en la que otros no quieren atacarte. Esta es la fórmula que estamos intentando descifrar.

—A lo largo de esta entrevista no hubo mención a la solución de dos Estados. ¿Está fuera de la agenda?

—Primero, el actual gobierno de Israel no ha adoptado esa idea. Tampoco lo hicieron las organizaciones terroristas que atacamos, que hablan de eliminar a Israel. “Desde el río hacia el mar”, como dicen, no incluye dos Estados, sino la desaparición de Israel. Para avanzar, tenemos que ver con quién vamos a llegar a un acuerdo, quién va a tener otro Estado. ¿Una organización terrorista? ¿Podemos darnos ese lujo?

—¿El gobierno de Israel no tiene la solución al conflicto con la creación de dos Estados en su agenda?

—No.

—El actual gobierno uruguayo ha apoyado a Israel en varias instancias de discusión internacionales. ¿Cree que esa relación pueda perder pie si el Frente Amplio gana las elecciones?

—No. Para nada.

—¿Será igual?

—Creo que el nivel de cooperación que tenemos con Uruguay va mucho más allá de un gobierno específico. Sí, tenemos una excelente relación con este gobierno, no solo en la arena internacional que mencionaba en su pregunta, sino que también tenemos excelentes relaciones económicas. Estos lazos no se apoyan en posiciones políticas, ni en Uruguay ni en Israel, sino que estos lazos están basados en los pueblos. Y va más allá de la comunidad judía. Hay un interés común de dos países pequeños, dinámicos y que buscan que la innovación sea una herramienta de crecimiento. Esto abre muchas oportunidades de colaboración entre negocios, instituciones, universidades, y esto no va a cambiar si gana el oficialismo o el Frente Amplio.

—La inteligencia israelí colaboró con Uruguay para detectar y evitar un posible acto terrorista. ¿Israel ha ayudado a aumentar la percepción de riesgo a escala local sobre los riesgos del terrorismo?

—Espero que sí. Hace poco vino a Uruguay una delegación de la oficina de combate al terrorismo y al lavado de activos que se reunió con la mayoría de los principales actores en el tema. Muchos años atrás, Israel estaba muy mal evaluada en el combate al lavado de activos, pero trabajamos muy duro y hoy estamos entre los mejores. En las reuniones que mantuvimos, les mostramos el proceso de nuestra transformación. Cuando hablas de lavado de activos, tiene toda las conexiones con temas que preocupan a Uruguay, como el narcotráfico. Entonces, no solo espero que hayamos subido las alertas, sino también ayudado a mejorar el combate. Queremos colaborar en este tema, porque al final del día se trata de salvar vidas.

—La semana pasada Búsqueda informó sobre una operación policial en la frontera uruguaya con Brasil que detectó posible lavado de activos vinculado a organizaciones terroristas.

—Uruguay no es diferente de sus vecinos en el nivel de amenaza. Cualquier cosa que ves alrededor en algún momento, en algún momento te alcanza. Es lo normal, es el ambiente en el que estás. Hay riesgos obvios para todos, por eso es el tema de narcotráfico el más discutido en la campaña. Es un desafío para Uruguay. Desde el punto de vista de Israel, solo podemos intentar ayudar todo lo posible y colaborar. Quizás es como cerrar un ciclo: nosotros combatimos el terrorismo, pero el terrorismo necesita del lavado para sostener sus actividades, también aquellas en esta región. Todo está conectado. Si sigues las noticias del continente, ves la presencia de Hezbolá y sus conexiones con el lavado de activos y el narcotráfico en el continente. Entonces, todos estamos peleando la misma guerra, todos estamos enfrentando los mismos desafíos y solo podemos trabajar juntos.

Michal-Hershkovitz-embajadora-Israel.jpg Michal Hershkovitz durante la entrevista con Búsqueda. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Ojalá Uruguay “traslade su embajada a Jerusalén”

—El gobierno de Lacalle Pou anunció la apertura de una oficina comercial en Jerusalén, lo que ha despertado críticas de países árabes y musulmanes. ¿Eso está aplazado por el conflicto?

—Estamos contentos por este paso, que es importante. La innovación es una herramienta para el crecimiento de los dos países y esta oficina de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) tiene una importancia clara. ¿Cuándo abrirá? Es una decisión de Uruguay, nosotros le daremos la bienvenida cuando suceda.

—Al inicio se habló de una oficina comercial y ahora es una que depende de la ANII, lo que parece de menor importancia en términos diplomáticos. ¿Esperaba su gobierno una representación de mayor nivel?

—La oficina responde a un propósito y la necesidad es conectar a la gente para que la economía progrese. Eligieron abrirla en una universidad que tiene una sección de innovación dentro de su unidad de América Latina. Es una decisión muy inteligente. La decisión de abrirla en la órbita de la ANII también es inteligente, porque es el organismo que trabaja estos temas en Uruguay. Si será o no una misión diplomática, estas cosas pueden evolucionar con el tiempo. De hecho, esperamos que un día Uruguay traslade su embajada a Jerusalén.