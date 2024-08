La comisión que controla a la Secretaría de Inteligencia cerró la legislatura sin miembros para funcionar

"Cuando la señora secretaria me consultó qué hacíamos, obviamente, dije: '¡Citémosla!', porque esta es la última reunión ordinaria que tenemos en esta legislatura. Incluso, ustedes vieron que tampoco tenemos orden del día porque estábamos a lo que los señores legisladores quisieran plantear. Los escucho con mucho entusiasmo", aseguró al inicio del encuentro Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional y presidenta de la comisión, según consta en la versión taquigráfica.

Frente a ella estaban la senadora Irene Moreira (Cabildo Abierto) y los diputados Micaela Melgar (Frente Amplio), Mariano Tucci (Frente Amplio) y Álvaro Viviano (Partido Nacional). "No tenemos número…", respondió Melgar. "No tenemos número para votar, pero si tenemos alguna consideración que hacer, la escuchamos, como coordinadora de la bancada del Frente Amplio de la Cámara de Representantes", insistió Bianchi.

La comisión bicameral, en la que participan 15 legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, es el único agente externo de monitoreo a las tareas desarrolladas por Inteligencia. Está mandatada por ley a relacionarse de manera directa con Álvaro Garcé, director de la SIEE, quien debe entregar información detallada sobre la actividad general de los servicios de inteligencia que coordina en los ministerios de Interior, Defensa, Economía y Relaciones Exteriores.

Tras ser oficialmente designado como director de la SIEE con la aprobación del Senado, Garcé concurrió por primera vez a la comisión en 2022. La pandemia, prioridades parlamentarias de los legisladores y demoras en la entrega de documentos —entre ellos la Política Nacional de Inteligencia, el Plan Nacional de Inteligencia y el Informe Anual de Actividades de Inteligencia de la Secretaría— derivó en la imposibilidad de establecer un régimen de trabajo periódico y visitas de los parlamentarios a las oficinas dependientes o coordinadas por la SIEE. El diputado del Frente Amplio Diego Reyes llegó incluso a reclamar que la comisión no accedía a los índices de los archivos y los expedientes en los que trabaja Inteligencia.

La situación se agudizó en octubre de 2022 cuando Garcé concurrió para presentar el Plan Nacional de Inteligencia, que contiene las medidas dirigidas a enfrentar amenazas de Estado como el crimen organizado y el terrorismo. El contenido del documento fue divulgado por MVD Noticias, un hecho denunciado penalmente por Garcé que determinó que todos los integrantes de la comisión declararan como indagados ante la Fiscalía.

Aunque el caso fue archivado por el fiscal Gilberto Rodríguez, la comisión no mantuvo contacto con Garcé hasta más de medio año después, cuando fue invitado otra vez al Poder Legislativo. "La idea es que exista una gestualidad de su parte a fin de recomponer el vínculo institucional que tiene que existir entre el Parlamento nacional y el referido director, por tratarse del organismo que debe controlar y velar por su buen desempeño", argumentó el diputado frenteamplista Daniel Caggiani durante una sesión a fines de mayo de 2023.

Garcé finalmente acudió en junio "con ánimo constructivo para superar" el episodio. "Corresponde hacer una autocrítica y primero voy a comenzar con una reflexión de carácter formal: yo no denuncié a la comisión, no denuncié a ningún integrante de esta comisión, no denuncié al periodista que divulgó la información. Lo que hice fue poner en conocimiento de la Justicia un hecho que, a mi juicio, tenía apariencia delictiva", manifestó.

El jerarca volvió a asistir en agosto de 2023 junto a una delegación del Ministerio del Interior, y por última vez en abril. "En caso de que surgiera algo extraordinario, la comisión podría reunirse y citarme. Los informes perceptivos fueron todos presentados en tiempo y forma", aseguró Garcé a Búsqueda.