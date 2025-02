Suicidios, duelos, salud mental: la Udelar realizará encuesta inédita sobre la muerte y el dolor en Uruguay

Es difícil poner en números o palabras sentimientos vinculados con el duelo o la muerte. Los impulsores toman como referencia un trabajo similar realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, publicado en 2019, que, basado en 5.000 casos, determinó que el segundo dolor más importante para los habitantes de ese país no era físico, sino la muerte de un ser querido.

La encuesta es la primera parte de este trabajo. Entre mayo y junio se organizarán grupos de discusión “para poner el tema en palabras”, según Hein. Estos tendrán entre 12 y 18 componentes y estarán divididos por regiones: metropolitana, litoral oeste, frontera con Brasil y zona central. Aún no se sabe cuántos grupos serán, pero sí que no tendrán participantes relacionados a un intento de autoeliminación. Para el caso de las muertes violentas (suicidio, homicidio, accidentes de tránsito) se montarán reuniones específicas. Una última etapa incluirá un seguimiento de prensa.

“La apuesta que tenemos es que al final del primer semestre de este año tengamos información válida, palabras y datos sobre la muerte —todas las muertes—, el duelo —todos los duelos—, el suicidio y la salud mental”, subraya el sociólogo.

Distintos dolores

“Si hay diferentes muertes, hay diferentes dolores. Y la cultura de un país con la muerte tiene que ver con su cultura en general”, afirma Hein.

Se puede decir, a priori, que el vínculo en Uruguay con la muerte no es el más fluido, aun en casos no violentos, aun sabiendo que la muerte es parte de la vida. La psicóloga chilena Catalina Barria, residente en este país hace cinco años, donde está realizando su tesis de maestría sobre el duelo y el suicidio, marca notorias diferencias. “El duelo tiene más que ver con la sociedad que con el individuo. Y es más difícil en una sociedad que niega las expresiones de dolor, que no siempre acompaña y que hasta llega a ‘expulsar’ al doliente, incluso cuando hay un montón de teorías que plantean que el apoyo social es fundamental para poder transitar este proceso. En casos de suicidio esto es mucho más marcado. Yo soy de Chiloé (un archipiélago), donde los velorios duran tres o cuatro días, con comidas, despedidas y cantos. Yo acá estuve en un funeral que no duró ni medio día y eso porque estaban esperando a que viniera el padre (del fallecido) del exterior y querían que estuviera”.

Hein recuerda que “todos los dolores sociales son individuales, pero nunca son privados”. Esto quiere decir que cada uno transita el proceso de distinta manera, pero que es inevitable que se colectivice. “Siempre hay un acompañamiento de la comunidad, de los amigos, de la familia, de la cooperativa o del fútbol. Como dice (la escritora y filósofa británica) Sara Ahmed en La política cultural de las emociones, el sufrimiento por una muerte es individual, pero nunca se queda en la esfera privada… salvo en el caso del suicidio que no deja carta”.

Proyecto

La Udelar y el Grupo Interdisciplinario estuvieron también entre los impulsores del proyecto La Última Foto, que este fin de semana tendrá una última actividad en Maldonado. Iniciado en mayo de 2024, se centra en una exposición itinerante de gigantografías de hombres y mujeres, jóvenes y adultos sonrientes, tomadas pocos días o semanas antes de suicidarse. La premisa era clara: más allá de las eventuales “señales”, un suicida no siempre parece un suicida, es muy difícil predecir un desenlace así. Y es un tema del cual hay que hablar.

“Fue uno de los primeros acercamientos para colocar un problema individual en la esfera colectiva. Fue una movida que sacudió, no había nada sobre el tema y algo movió. Es una pena que en políticas de Estado no tengamos un acompañamiento”, dice Hein. En Uruguay, agrega, solo funcionan dos grupos de apoyo mutuo entre sobrevivientes, organizaciones civiles más numerosas e institucionalmente respaldadas en otros países.

Algo sacudió. Esther es una madre que estuvo en el proceso que culminó en La Última Foto, aunque no aportó la imagen de su hijo. Sí estuvo presente en las movidas de prensa y en distintas escalas de la exposición. “Un día estaba saliendo del supermercado de su barrio y se acercó el guardia de seguridad y le dio un beso. ‘Hacía tiempo que quería hacer eso y no podía’, le dijo. Ese guarda era amigo íntimo del hijo que se había suicidado hacía año y medio más o menos y se sentía incapaz de acercarse a la madre, porque no sabía cómo hacerlo. Y a partir de la campaña, de verla en la tele en alguna movilización, le dio el coraje para darle ese beso y ese abrazo a Esther, que tanto necesitaba”.

La Línea Vida de ASSE de prevención del suicidio tiene el teléfono 0800 0767.