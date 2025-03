Plataforma de inversiones acusada de estafa movía dinero con cuentas en EE.UU. y “cuevas” argentinas que luego entraba a Uruguay

“Estimado le dejo aquí los datos de la financiera de Bs As para ir mañana”.

El mensaje lo envió una empleada de Tradear.com a un usuario que debía depositar US$ 2.000 en esa plataforma de inversiones. Las instrucciones incluían la dirección (San Martín 140, piso 19), preguntar por Franco o Florencia y concurrir entre las 11.00 y las 15.30.

La plataforma Tradear.com ofrece desde hace años servicios en Argentina y otros países , pese a que no tiene autorización para operar y que, mediante engaños, ha llevado a que miles de personas depositen —y pierdan— dinero.

Una financiera conocida

Los medios argentinos daban la noticia de que las autoridades de ese país habían allanado “la mayor cueva de la City porteña”, llamada Nimbus.

Era noviembre de 2023 y la información llamó la atención en la oficina 1510 del World Trade Center Free Zone. Algunos de los empleados de Tradear.com se dieron cuenta de que la dirección de Nimbus era la misma de una de las financieras con las que trabajaba la plataforma de inversiones para lograr que sus clientes argentinos usaran sus dólares.

Instruccion financiera.jpg Instrucción de Tradear.com para realizar un depósito en una financiera en Buenos Aires

La investigación sobre Nimbus, por la que procesaron a su responsable, fue archivada poco después por falta de mérito.

Usuarios y exempleados de Tradear.com dijeron a Búsqueda que el uso de financieras de Buenos Aires era una práctica habitual. Un empresario argentino que perdió más de US$ 100.000 en la plataforma, en 2022, recordó que le instruían depositar en “dos o tres cuevas”, una suerte de casas de cambios no reguladas que se usan en Argentina, entre otras cosas, para transferir dinero al exterior.

Aunque esa no era la única manera de hacer llegar el dinero para luego desarrollar las inversiones en la plataforma de Tradear.com.

Búsqueda accedió a comprobantes de transferencias de clientes del sitio de inversiones que enviaban dólares a cuentas en Estados Unidos por instrucción de Tradear.com.

Una de las transferencias de US$ 10.000 fue hecha el 21 de abril de 2022 por un usuario de Puerto Rico a una cuenta en el First-Citizens Bank de Estados Unidos. La cuenta receptora del pago estaba a nombre de Blaumond LLC, una sociedad domiciliada en Florida, Estados Unidos.

Transferencia Blaumont.jpg Comprobante de transferencia enviado por un cliente a Tradear.com

El registro público de Florida indica que esa compañía estuvo activa entre 2021 y 2023. Búsqueda contactó a su único director, el argentino Gastón Heliz, mediante un mensaje privado de Instagram. En primera instancia, Heliz dijo que estaba dispuesto a responder una consulta periodística, pero luego de recibirla no volvió a contactarse. El objetivo de la consulta era entender cómo era el vínculo de Blaumond LLC con Nation Traffic, la empresa liderada por el uruguayo Daniel Padilla que está detrás de Tradear.com.

La plataforma de inversiones también recibía transferencias de sus clientes en una cuenta de la empresa Clarissa Ventures LLC en el Bank of America, de acuerdo con un correo que le mandó la ejecutiva de cuentas de la plataforma a un cliente y que obtuvo Búsqueda. Clarissa Ventures no tenía oficina propia, sino que compartía dirección con un estudio contable.

Transferencia Clarisse.jpg Datos proporcionados por Tradear.com a un cliente para transferir fondos

La ejecutiva que envió los datos de Clarisse Ventures al cliente firmaba sus mails con el nombre Karina Romano, aunque en su caso, como en el de todos los empleados de Tradear.com, esa no es su identidad real. Lo que todos sí tienen en común es que trabajaron, y algunos lo siguen haciendo, en las oficinas de Nation Traffic, que es la que les paga el sueldo.

Porque, si bien Tradear.com no ofrece servicios en Uruguay, sino en varios países de la región, y asegura que sus oficinas están en Madrid, todo sucede en el World Trade Center de Montevideo.

El dinero que recolecta a través de distintos métodos de pago y depósitos por parte de sus clientes, al final del mes, sirve para hacer frente a los salarios de los empleados, que cobran un sueldo básico y una compensación por cuánto dinero mueven en la plataforma los clientes que tienen asignados.

Todos los empleados de Tradear.com tienen una identidad falsa para los usuarios de la plataforma, pero en el Banco de Previsión Social figuran con sus nombres reales e integran la plantilla de Nationtraffic SA, la sociedad anónima cuyos directores eran, hasta febrero, Padilla y Diego Tayler.

Para pagar los sueldos de los trabajadores de la plataforma de inversiones no se usaban cuentas en el extranjero, sino la de Nationtraffic SA en la rama local del HSBC, constató Búsqueda.

Búsqueda intentó contactar a Padilla, Tayler y a la gerenta financiera Macarena Mella para consultarles cómo el dinero recaudado por Tradear.com en el extranjero llegaba a la cuenta de Nation Traffic para pagar los gastos operativos, pero, pese a la insistencia, no tuvo respuesta.

Recuadro en papel/subtítulo adaptado en la web

La oficina 1510 del World Trade Center Free Zone fue escenario de reuniones tensas el jueves por la mañana. Ese día la plana mayor de Nation Traffic discutía cómo proceder —mientras se lanzaban culpas cruzadas— después de que Búsqueda informara que esa compañía tenía un negocio oculto: una plataforma de inversiones llamada Tradear.com.

En la reunión había autoridades de Nation Traffic y la persona que en las últimas semanas fue presentada como el nuevo dueño de Nation Traffic, Martín Savecki, dijeron fuentes a Búsqueda.

Además de discutir qué pasos dar luego de la publicación de la investigación, Padilla y Tayler actualizaron en los últimos días sus perfiles en LinkedIn para dejar claro que ya no son parte de Nation Traffic. Ambos fundaron la compañía en 2006, por lo que sorprendió cuando a comienzos de febrero anunciaron que la habían vendido.

Linkedin Padilla.jpg LinkedIn de Daniel Padilla

Linkedin Tayler.jpg LinkedIn de Diego Tayler

Los dos empresarios seguirán juntos en OnePlay, una compañía de streaming que fundaron en 2020 y que funcionaba en las oficinas de Nation Traffic, aunque también tenía una dirección en Florida, Estados Unidos.

Búsqueda intentó contactarse con Padilla, Tayler y Savecki, pero no tuvo éxito. La operadora que atendió el teléfono de Nation Traffic primero prometió pasar la llamada y luego dijo que Savecki no estaba en la oficina. Dijo también que no podía dar información acerca de quiénes son los directores de la compañía.