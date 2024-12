En un año crucial para el fútbol uruguayo, Nacional cortó al oficialismo con una atípica fórmula presidencial

Publicista de 67 años, Vairo está ligado al deporte tras décadas como dirigente del Club Atlético Welcome y de la Federación Uruguaya de Básquetbol . Al contrario de la mayoría de los nuevos presidentes y vicepresidentes de Nacional o Peñarol, que asumen esos cargos tras años de trillar la vida política de los clubes, Vairo y Perchman vienen de afuera: en la campaña electoral, el oficialismo les cuestionó que incluso casi ni acuden al Gran Parque Central para seguir al equipo.

Una fórmula presidencial peculiar por su falta de antecedentes con Nacional y porque en los hechos es Perchman quien está al frente. El contratista de 57 años sí fue dirigente, pero también en el básquetbol, como presidente del Club Atlético Aguada. En las últimas semanas manifestó públicamente que su experiencia es lo deportivo y por eso decidió presentarse como vicepresidente: para manejar el área de fútbol y de comunicación de Nacional y dejar a Vairo a cargo de la burocracia y la administración diaria en una institución de 300 funcionarios. En cuanto a su empresa de representación de futbolistas , afirmó que quedará en manos de sus socios y no habrá preferencias con ningún contratista a la hora de fichar, vender y negociar acuerdos con jugadores.

Lo atípico de la dupla Vairo-Perchman no fue suficiente para impedir que los socios los votaran como los líderes del club de 2025 a 2027. Pero sí parece haber incidido en la escasa diferencia con la que derrotaron a la candidatura oficialista representada por Decurnex y Tatiana Villaverde, pese a que en 2023 y 2024 Nacional no fue campeón uruguayo, tampoco alcanzó las finales del campeonato ni ganó ninguno de los cuatro torneos Apertura y Clausura, lleva casi dos años sin superar a Peñarol en la Tabla Anual e internacionalmente no superó los octavos de final de la Copa Libertadores.