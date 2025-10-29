  • Cotizaciones
    Agricultores franceses piden a Emmanuel Macron bloquear el acuerdo comercial con el Mercosur

    Cuarenta y cuatro organizaciones de agricultores franceses firmaron una carta abierta instando al mandatario a “aclarar” la postura de Francia y tomar medidas para bloquear el acuerdo comercial con el bloque sudamericano, que consideran injusto e incluso peligroso

    Manifestantes protestan contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, con la Torre Eiffel al fondo, en París, el 14 de octubre de 2025.

    FOTO

AFP / DIMITAR DILKOFF

    FOTO

    AFP / DIMITAR DILKOFF
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Entre los firmantes figuran la Confédération paysanne (Confederación Campesina Francesa), la CGT (Confederación General de Sindicatos), Greenpeace y France Nature Environnement (FNE).

    El acuerdo UE-Mercosur busca crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con más de 700 millones de personas y casi una cuarta parte del PIB global. Su objetivo es reducir aranceles y barreras comerciales para facilitar la exportación de bienes entre los países europeos y los del bloque sudamericano —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay—.

    La Comisión Europea dio luz verde al texto en setiembre y pretende que los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo lo ratifiquen antes de finales de 2025.

    Embed - Agricultores franceses presionan contra el acuerdo entre UE y Mercosur • FRANCE 24 Español

    Francia, una de las voces más críticas

    Francia ha sido históricamente una de las voces más críticas del acuerdo, al advertir que la entrada masiva de productos latinoamericanos a bajo costo podría desestabilizar el sector agrícola europeo.

    En febrero, durante su visita al Salón Agrícola de París y tras meses de protestas de los agricultores, Macron calificó el documento como “un mal texto” y anunció que buscaría una “minoría de bloqueo” dentro de la UE para impedir su aplicación.

    En un intento de calmar las preocupaciones francesas, la Comisión Europea propuso a comienzos de setiembre cláusulas de salvaguardia reforzadas, que permitirían reaccionar ante un aumento repentino de importaciones del Mercosur o una caída pronunciada de precios. También ofreció un “control reforzado” sobre productos sensibles como la carne vacuna, las aves, el arroz, la miel, los huevos, el ajo y el azúcar.

    Sin embargo, los sindicatos agrarios consideran que estas garantías siguen siendo insuficientes y mantienen su oposición firme al acuerdo.

    Embed - Lula da Silva pone fecha al acuerdo de Mercosur con la UE • FRANCE 24 Español

    Proteger los sectores y consumidores de la UE

    Macron declaró el pasado jueves, tras una cumbre europea en Bruselas, que aún es prematuro para que Francia adopte una posición definitiva sobre el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, aunque aseguró que se están dando pasos “en la dirección correcta”.

    “El gobierno francés, al igual que los demás, espera respuestas. Pero todo esto avanza en la dirección correcta, para proteger a los sectores más expuestos y también a los consumidores europeos”, afirmó en conferencia de prensa. Agregó que ya existen cláusulas de salvaguardia, controles aduaneros reforzados y medidas de apoyo a la ganadería, junto con otras iniciativas complementarias “que actualmente se están implementando”. “Estamos esperando que todo esto se finalice”, añadió.

    Sin embargo, los firmantes de la carta abierta expresaron su preocupación al señalar que el texto del acuerdo fue enviado a los 27 Estados miembros “para su ratificación expresa sin consulta parlamentaria” y que no se introdujeron cambios desde diciembre.

    Desde la Confédération Paysanne, una de las principales organizaciones agrarias del país, aseguraron no haberse quedado tranquilos tras la reunión del 16 de octubre con el asesor agrícola del presidente.

    “Salimos preocupados, sentimos que Emmanuel Macron está cambiando de opinión”, declaró a la agencia AFP el portavoz Thomas Gibert, quien acusó al gobierno de intentar “hacernos tragar la píldora”.

    Según explicó, el Ejecutivo francés busca incorporar cláusulas de salvaguardia o ‘cláusulas espejo’ en algunos productos, pero esas modificaciones no alterarían las cuotas de importación de bienes provenientes de América Latina.

    Una encuesta realizada por Cevipof y Agro Toulouse entre abril y junio, a 1.082 agricultores franceses, muestra que casi el 80% considera que el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur representa una amenaza para la agricultura francesa.

    Embed - Agricultores franceses protestan en contra de propuesta de acuerdo con Mercosur • FRANCE 24 Español

    Protección de intereses

    A comienzos de este mes, la UE volvió a intentar disipar las preocupaciones del sector agrícola, detallando una serie de mecanismos destinados a proteger a los productores europeos frente al impacto del acuerdo con el Mercosur.

    La Comisión Europea anunció que enviará evaluaciones semestrales al Parlamento Europeo y a los Estados miembros sobre el efecto de las importaciones procedentes del bloque sudamericano.

    Según el nuevo esquema, se abrirá una investigación si el precio de las importaciones del Mercosur es al menos un 10% inferior al de un producto equivalente de la UE, o si el volumen de importaciones libres de aranceles aumenta más de un 10%.

    Las investigaciones deberán concluir en un plazo máximo de cuatro meses y, en caso de comprobarse un perjuicio grave, la UE podría reimponer aranceles.

    Además, la Comisión señaló que cualquier Estado miembro podrá solicitar la apertura de una investigación cuando existan motivos suficientes, y que las medidas correspondientes deberán activarse en un plazo no mayor a 21 días.

    “La Comisión estará preparada para actuar con rapidez y decisión en caso de necesidad, para proteger los intereses de nuestro sector agroalimentario”, afirmó el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en un comunicado oficial.

    FUENTE:RFI

