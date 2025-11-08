  • Cotizaciones
    sábado 08 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Francia: los agricultores acusan a Macron de sacrificar su soberanía por el Mercosur

    La declaración del presidente francés en la COP30, donde se mostró “bastante optimista” sobre el acuerdo UE-Mercosur, desató una fuerte reacción del agro francés, que considera el tratado una amenaza para su modelo productivo

    Luiz Inácio Lula da Silva y Emmanuel Macron durante la cumbre de líderes de la COP30, en Belém (Brasil)

    Luiz Inácio Lula da Silva y Emmanuel Macron durante la cumbre de líderes de la COP30, en Belém (Brasil)

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Durante la cumbre de jefes de Estado previa a la COP30, celebrada en Belém do Pará, Emmanuel Macron intentó proyectar optimismo, pero dejó una frase que agitó a su propio país. “Soy optimista, aunque sigo vigilante porque también defiendo los intereses de Francia”, declaró el presidente francés ante la prensa, junto a Luiz Inácio Lula da Silva.

    El comentario, interpretado como un gesto de acercamiento hacia el Mercosur, provocó una oleada de indignación entre los agricultores franceses, que desde hace años se oponen con firmeza al tratado comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano.

    Leé además

    Embajador de la Unión Europea en Montevideo, Petros Mavromichalis.
    Entrevista

    Embajador de la UE: agricultores europeos no deben sentirse “chivos expiatorios” del acuerdo con el Mercosur

    Por Guillermo Draper
    Banderas de la Unión Europea y el Mercosur.
    Próxima definición

    Uruguay empuja firma del acuerdo Mercosur-UE, prevista para diciembre

    Por Guillermo Draper

    Arnaud Rousseau, presidente de la FNSEA —la principal organización agraria de Francia, con fuerte peso político y presencia en las zonas rurales— reaccionó con dureza. “No permitiremos que se liquiden nuestro modelo, nuestros empleos ni nuestra soberanía”, advirtió. Para Rousseau, las palabras de Macron representan una “ruptura definitiva” con el sector agrícola.

    “Al elegir este momento y este lugar para tender la mano al Mercosur, el presidente está firmando su ruptura con la agricultura francesa”, afirmó, denunciando una “renuncia total” del jefe de Estado. El líder sindical llamó a los eurodiputados franceses a oponerse al tratado y prometió una movilización nacional: “Seremos combativos, con el apoyo del pueblo francés, para rechazar un acuerdo que sacrificaría nuestra agricultura en el altar de la globalización desregulada”.

    Desde el gobierno, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, intentó bajar el tono. “Las limitaciones de este acuerdo en Francia se conocían desde el principio”, señaló, aunque admitió que “las cifras siguen sin cuadrar”.

    La posición oficial francesa ha dado varios giros. En febrero de 2025, durante el Salón Agrícola de París —un evento con fuerte carga simbólica—, Macron había calificado el texto del acuerdo como “un mal texto”. Sin embargo, en los últimos meses, la Comisión Europea introdujo cláusulas de salvaguardia para proteger sectores sensibles como el agroalimentario, lo que explicaría el cambio de tono del presidente.

    Embed - Agricultores franceses temen que el pacto entre la UE y Mercosur se firme en la cumbre del G20

    Un acuerdo con dos décadas de historia

    El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que busca liberalizar el comercio entre ambos bloques tras más de veinte años de negociaciones, pretende reducir aranceles y facilitar el acceso a los mercados. Para la UE, abriría oportunidades en sectores como el automotriz, la maquinaria industrial y las bebidas alcohólicas. A cambio, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia obtendrían un mayor acceso al mercado europeo para sus exportaciones agrícolas, especialmente carne vacuna, azúcar, arroz y miel.

    Desde 2019, Francia se ha mantenido entre los principales opositores, citando riesgos ambientales y competencia desleal. La presión de los sindicatos agrícolas, los ecologistas y buena parte de la clase política francesa ha frenado su ratificación, que aún debe ser aprobada por los parlamentos europeos. La Comisión Europea, para destrabar el proceso, ha buscado incorporar garantías ambientales y mecanismos de protección a los productores.

    Por eso, la declaración de Macron en Belém no fue una más: reavivó el conflicto interno entre el Elíseo y el poderoso sector rural, al tiempo que volvió a colocar el acuerdo UE-Mercosur en el centro del tablero geopolítico. Para los agricultores franceses, la batalla no es solo comercial, sino existencial: defienden un modelo agrícola que consideran amenazado por una apertura global que, según dicen, no juega con las mismas reglas.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Caso Cardama

    Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

    Por Federico Castillo
    Medios públicos

    Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

    Por Nicolás Delgado
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Cardama

    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Por Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Luiz Inácio Lula da Silva y Emmanuel Macron durante la cumbre de líderes de la COP30, en Belém (Brasil)
    Video

    Francia: los agricultores acusan a Macron de sacrificar su soberanía por el Mercosur

    Por RFI
    Ted Lasso.
    Video

    Tiene que haber un poni en algún lugar

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    Álvaro Delgado y Valeria Ripoll en la noche del balotaje.

    Una autocrítica blanca “sin antropofagia”, con críticas a la gestión y con alarmas por el electorado joven

    Por Federico Castillo
    Edificio de la Suprema Corte de Justicia. Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

    Casi 200 defensores públicos demandan al Poder Judicial por partida de vivienda impaga: reclaman US$ 5 millones

    Por Nicolás Delgado