Francia: los agricultores acusan a Macron de sacrificar su soberanía por el Mercosur

Durante la cumbre de jefes de Estado previa a la COP30, celebrada en Belém do Pará, Emmanuel Macron intentó proyectar optimismo, pero dejó una frase que agitó a su propio país. “Soy optimista, aunque sigo vigilante porque también defiendo los intereses de Francia”, declaró el presidente francés ante la prensa, junto a Luiz Inácio Lula da Silva.

El comentario, interpretado como un gesto de acercamiento hacia el Mercosur , provocó una oleada de indignación entre los agricultores franceses, que desde hace años se oponen con firmeza al tratado comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano.

Arnaud Rousseau, presidente de la FNSEA —la principal organización agraria de Francia , con fuerte peso político y presencia en las zonas rurales— reaccionó con dureza. “No permitiremos que se liquiden nuestro modelo, nuestros empleos ni nuestra soberanía”, advirtió. Para Rousseau, las palabras de Macron representan una “ruptura definitiva” con el sector agrícola.

“Al elegir este momento y este lugar para tender la mano al Mercosur, el presidente está firmando su ruptura con la agricultura francesa”, afirmó, denunciando una “renuncia total” del jefe de Estado. El líder sindical llamó a los eurodiputados franceses a oponerse al tratado y prometió una movilización nacional: “Seremos combativos, con el apoyo del pueblo francés, para rechazar un acuerdo que sacrificaría nuestra agricultura en el altar de la globalización desregulada”.

Desde el gobierno, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, intentó bajar el tono. “Las limitaciones de este acuerdo en Francia se conocían desde el principio”, señaló, aunque admitió que “las cifras siguen sin cuadrar”.

La posición oficial francesa ha dado varios giros. En febrero de 2025, durante el Salón Agrícola de París —un evento con fuerte carga simbólica—, Macron había calificado el texto del acuerdo como “un mal texto”. Sin embargo, en los últimos meses, la Comisión Europea introdujo cláusulas de salvaguardia para proteger sectores sensibles como el agroalimentario, lo que explicaría el cambio de tono del presidente.

Un acuerdo con dos décadas de historia

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que busca liberalizar el comercio entre ambos bloques tras más de veinte años de negociaciones, pretende reducir aranceles y facilitar el acceso a los mercados. Para la UE, abriría oportunidades en sectores como el automotriz, la maquinaria industrial y las bebidas alcohólicas. A cambio, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia obtendrían un mayor acceso al mercado europeo para sus exportaciones agrícolas, especialmente carne vacuna, azúcar, arroz y miel.

Desde 2019, Francia se ha mantenido entre los principales opositores, citando riesgos ambientales y competencia desleal. La presión de los sindicatos agrícolas, los ecologistas y buena parte de la clase política francesa ha frenado su ratificación, que aún debe ser aprobada por los parlamentos europeos. La Comisión Europea, para destrabar el proceso, ha buscado incorporar garantías ambientales y mecanismos de protección a los productores.

Por eso, la declaración de Macron en Belém no fue una más: reavivó el conflicto interno entre el Elíseo y el poderoso sector rural, al tiempo que volvió a colocar el acuerdo UE-Mercosur en el centro del tablero geopolítico. Para los agricultores franceses, la batalla no es solo comercial, sino existencial: defienden un modelo agrícola que consideran amenazado por una apertura global que, según dicen, no juega con las mismas reglas.

