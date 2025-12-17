  • Cotizaciones
    miércoles 17 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Italia considera prematuro firmar el acuerdo UE-Mercosur y crece la presión en Francia

    La primera ministra italiana Giorgia Meloni pidió más tiempo para cerrar garantías al sector agrícola, mientras Francia enfrenta protestas y busca frenar la firma del tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

    La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre del G7.

    La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre del G7.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó este miércoles 17 de diciembre que todavía es “prematuro” firmar en los próximos días el acuerdo de libre comercio negociado entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur. Según explicó ante el Parlamento italiano, aún no están finalizadas algunas medidas clave vinculadas a la protección del sector agrícola.

    “Parece necesario esperar a que se finalicen las medidas adicionales destinadas a proteger al sector agrícola y, al mismo tiempo, explicarlas y discutirlas con nuestros agricultores”, sostuvo Meloni, en una declaración que refuerza las dudas dentro del bloque europeo sobre el calendario de la firma.

    Leé además

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega a la 65ª Cumbre del Mercosur en Montevideo, el 6 de diciembre de 2024.
    Comercio

    Incertidumbre en el gobierno uruguayo sobre si se firmará el acuerdo Unión Europea-Mercosur

    Por Guillermo Draper
    Agricultores de Yvelines bloquearon parcialmente la N12 cerca de París con un tractor y un cartel que decía “DNC / Mercosur, misma lucha” el 16 de diciembre de 2025.
    Comercio

    UE-Mercosur: Parlamento Europeo aprueba protecciones, pero Francia y sindicatos mantienen la presión

    Por RFI
    Embed - Tras 25 años, UE y Mercosur avanzan en su tratado comercial

    Francia bajo fuerte presión interna

    En paralelo, el presidente francés Emmanuel Macron enfrenta una presión creciente para frenar la firma del acuerdo, en un contexto de protestas agrícolas, resoluciones parlamentarias y llamados al boicot de productos sudamericanos.

    El tratado, negociado desde 1999, fue cerrado políticamente en diciembre por la Comisión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

    Protestas rurales y temor por la competencia

    El sector agropecuario francés mantiene movilizaciones desde el fin de semana, especialmente en el sur del país. Las protestas combinan el rechazo al acuerdo con el Mercosur, el malestar por la reforma de la Política Agrícola Común y la gestión de la dermatosis nodular, una enfermedad bovina que ha llevado al sacrificio masivo de ganado.

    “Hay que decir no, porque está en juego la supervivencia de nuestra agricultura y, por tanto, la soberanía de nuestro país”, afirmó Marine Le Pen, líder de la ultraderecha y principal fuerza opositora en Francia.

    Los agricultores temen una mayor entrada de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, percibidos como más competitivos por sus estándares de producción, a cambio de exportaciones europeas de vehículos y maquinaria. “Este tratado es el fin de la agricultura francesa”, aseguró Vincent Thoumieux, del sindicato Jóvenes Agricultores, durante un bloqueo con tractores en la región de París.

    Amenazas de boicot y tensión política

    El rechazo también llegó al sector comercial. Dominique Schelcher, presidente ejecutivo de Coopératives U, el cuarto distribuidor francés, advirtió que dejarán de comprar productos sudamericanos si existen equivalentes franceses en el mercado.

    A nivel político, el Senado francés aprobó casi por unanimidad una resolución que insta al gobierno a llevar el proceso de adopción del acuerdo ante la justicia europea. Diputados de izquierda radical y de extrema derecha incluso llamaron a dejar de contribuir al presupuesto de la UE si el tratado avanza.

    Exigencias francesas y divisiones en la UE

    París reclama una cláusula de salvaguardia ante posibles perturbaciones del mercado, la aplicación de medidas espejo para exigir a los productos importados los mismos estándares ambientales y sanitarios que rigen en la UE, y controles sanitarios reforzados.

    Aunque el Parlamento Europeo aprobó recientemente algunas medidas de protección, como la posibilidad de imponer aranceles ante una desestabilización del mercado, Francia considera que no son suficientes. “Las exigencias francesas no se han cumplido”, señaló una fuente cercana a Macron, quien pidió formalmente aplazar el voto y la firma.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Caso Cardama

    Peritaje concluye que la renovación de la garantía enviada por Cardama fue falsificada

    Por Guillermo Draper
    SNIS

    Estudio propone limitar ingresos en Facultad de Medicina ante “alta densidad” de profesionales

    Por Leonel García
    Parlamento

    Informe de la División Jurídica del Legislativo concluye que “no correspondería” remover a Ojeda del Senado por ejercer como abogado

    Por Leonel García
    Relaciones laborales

    El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda