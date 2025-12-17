Italia considera prematuro firmar el acuerdo UE-Mercosur y crece la presión en Francia

La primera ministra de Italia , Giorgia Meloni, afirmó este miércoles 17 de diciembre que todavía es “prematuro” firmar en los próximos días el acuerdo de libre comercio negociado entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur . Según explicó ante el Parlamento italiano, aún no están finalizadas algunas medidas clave vinculadas a la protección del sector agrícola.

“Parece necesario esperar a que se finalicen las medidas adicionales destinadas a proteger al sector agrícola y, al mismo tiempo, explicarlas y discutirlas con nuestros agricultores”, sostuvo Meloni, en una declaración que refuerza las dudas dentro del bloque europeo sobre el calendario de la firma.

En paralelo, el presidente francés Emmanuel Macron enfrenta una presión creciente para frenar la firma del acuerdo, en un contexto de protestas agrícolas, resoluciones parlamentarias y llamados al boicot de productos sudamericanos .

El tratado, negociado desde 1999, fue cerrado políticamente en diciembre por la Comisión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pretende firmar el acuerdo este sábado durante la cumbre del Mercosur en Foz do Iguaçu, Brasil. Sin embargo, antes necesita el aval del Consejo de la UE, donde Francia busca aplazar la decisión hasta 2026.

Protestas rurales y temor por la competencia

El sector agropecuario francés mantiene movilizaciones desde el fin de semana, especialmente en el sur del país. Las protestas combinan el rechazo al acuerdo con el Mercosur, el malestar por la reforma de la Política Agrícola Común y la gestión de la dermatosis nodular, una enfermedad bovina que ha llevado al sacrificio masivo de ganado.

“Hay que decir no, porque está en juego la supervivencia de nuestra agricultura y, por tanto, la soberanía de nuestro país”, afirmó Marine Le Pen, líder de la ultraderecha y principal fuerza opositora en Francia.

Los agricultores temen una mayor entrada de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, percibidos como más competitivos por sus estándares de producción, a cambio de exportaciones europeas de vehículos y maquinaria. “Este tratado es el fin de la agricultura francesa”, aseguró Vincent Thoumieux, del sindicato Jóvenes Agricultores, durante un bloqueo con tractores en la región de París.

Amenazas de boicot y tensión política

El rechazo también llegó al sector comercial. Dominique Schelcher, presidente ejecutivo de Coopératives U, el cuarto distribuidor francés, advirtió que dejarán de comprar productos sudamericanos si existen equivalentes franceses en el mercado.

A nivel político, el Senado francés aprobó casi por unanimidad una resolución que insta al gobierno a llevar el proceso de adopción del acuerdo ante la justicia europea. Diputados de izquierda radical y de extrema derecha incluso llamaron a dejar de contribuir al presupuesto de la UE si el tratado avanza.

Exigencias francesas y divisiones en la UE

París reclama una cláusula de salvaguardia ante posibles perturbaciones del mercado, la aplicación de medidas espejo para exigir a los productos importados los mismos estándares ambientales y sanitarios que rigen en la UE, y controles sanitarios reforzados.

Aunque el Parlamento Europeo aprobó recientemente algunas medidas de protección, como la posibilidad de imponer aranceles ante una desestabilización del mercado, Francia considera que no son suficientes. “Las exigencias francesas no se han cumplido”, señaló una fuente cercana a Macron, quien pidió formalmente aplazar el voto y la firma.

Con AFP

FUENTE:RFI