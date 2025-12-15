  • Cotizaciones
    lunes 15 de diciembre de 2025

    Incertidumbre en el gobierno uruguayo sobre si se firmará el acuerdo Unión Europea-Mercosur

    Si bien el objetivo es que el acuerdo se firme el sábado 20, en Europa persisten dudas sobre su aprobación; que se resolvería entre martes y viernes

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega a la 65ª Cumbre del Mercosur en Montevideo, el 6 de diciembre de 2024.

    FOTO

AFP

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Guillermo Draper

    A menos de una semana de la cita en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, todavía no está claro si la Unión Europea y el Mercosur firmarán el acuerdo que negociaron durante décadas. La “incertidumbre” hoy sobre el desenlace “es muy grande”, dijo a Búsqueda una fuente del gobierno uruguayo.

    Dinamarca, que preside el Consejo Europeo, anunció que forzaría una votación esta semana para permitir que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda firmar el acuerdo en Brasil el sábado 20, informó el sábado 13 Político.

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció el viernes 6 de diciembre de 2024 en Montevideo que el bloque de 27 países y el Mercosur cerraron el texto de un acuerdo de libre comercio.

Comercio

Acuerdo Mercosur-UE: un tramo final turbulento, Francia siembra discordia

Por France 24
    Video
    Comercio

    Acuerdo Mercosur-UE: un tramo final turbulento, Francia siembra discordia

    Por France 24
    Comercio

Francia solicita a la Unión Europea postergar el trámite de acuerdo con Mercosur

Por RFI
    Video
    Comercio

    Francia solicita a la Unión Europea postergar el trámite de acuerdo con Mercosur

    Por RFI

    En ese contexto, el presidente Emmanuel Macron solicitó a la titular de la Comisión Europea (CE) un aplazamiento de la revisión del tratado, según indicaron fuentes de su entorno, mientras que los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) deberán pronunciarse entre el martes y el viernes de esta semana.

    Francia pidió que se posterguen los plazos previstos para diciembre con el fin de continuar las negociaciones y “obtener medidas de protección legítimas para la agricultura europea”, dijo el despacho del primer ministro, Sébastien Lecornu, según informó France 24.

    El sector agrícola francés ha sido uno de los más críticos con la posibilidad de cerrar el acuerdo con el Mercosur, cuyas exportaciones tienen un fuerte componente agropecuario.

    Las reglas de la UE establecen que para conseguir la aprobación del Consejo, el acuerdo necesita el apoyo de al menos 15 de los 27 países que representen 65% de su población. El objetivo declarado por el Mercosur y por la comisión era que el tratado fuera firmado el próximo sábado, en el marco de la cumbre del bloque sudamericano.

    A mitad de año el canciller Mario Lubetkin se reunió con autoridades del gobierno italiano, quienes le transmitieron que ese país no se sumaría al bloqueo francés, un dato que el ministro consideraba clave para el futuro del acuerdo.

    En un evento organizado por el Instituto Nacional de Carnes, el 9 de diciembre, la vicecanciller, Valeria Csukasi, era optimista sobre el desenlace de las negociaciones pero cautelosa. En ese momento dijo que confiaba en que el sábado 20 sería la fecha en la que se firme el acuerdo, pero agregó: “Es un final de año que es optimista en la cautela que solemos tener los uruguayos y las uruguayas, porque sabemos que esto viene así derechito y pasa algo y se fue para el otro lado. Por lo tanto, también hay que ser muy medidos a la hora de reaccionar, no salir a celebrar los goles antes de que la pelota entre y que el VAR diga que entró”.

    Hoy en Cancillería, según las fuentes de Búsqueda, las miradas están puestas en el VAR.

    Relaciones laborales

    El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    IM mantendrá “disciplina fiscal” en 2026 pero tiene “margen” para “endeudamiento a largo plazo”

    Por Lucía Cuberos
    Educación

    Ceibal pagó US$ 21 millones en cinco años a institutos extranjeros por enseñanza remota de inglés y computación

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    El gobierno se embandera con la “revolución de las cosas simples” mientras enfrenta ruidos internos

    Por Santiago Sánchez

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda