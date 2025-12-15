Incertidumbre en el gobierno uruguayo sobre si se firmará el acuerdo Unión Europea-Mercosur

A menos de una semana de la cita en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, todavía no está claro si la Unión Europea y el Mercosur firmarán el acuerdo que negociaron durante décadas. La “incertidumbre” hoy sobre el desenlace “es muy grande”, dijo a Búsqueda una fuente del gobierno uruguayo.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Dinamarca, que preside el Consejo Europeo, anunció que forzaría una votación esta semana para permitir que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda firmar el acuerdo en Brasil el sábado 20, informó el sábado 13 Político.

En ese contexto, el presidente Emmanuel Macron solicitó a la titular de la Comisión Europea (CE) un aplazamiento de la revisión del tratado , según indicaron fuentes de su entorno, mientras que los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) deberán pronunciarse entre el martes y el viernes de esta semana.

Francia pidió que se posterguen los plazos previstos para diciembre con el fin de continuar las negociaciones y “obtener medidas de protección legítimas para la agricultura europea”, dijo el despacho del primer ministro, Sébastien Lecornu, según informó France 24 .

El sector agrícola francés ha sido uno de los más críticos con la posibilidad de cerrar el acuerdo con el Mercosur, cuyas exportaciones tienen un fuerte componente agropecuario.

Las reglas de la UE establecen que para conseguir la aprobación del Consejo, el acuerdo necesita el apoyo de al menos 15 de los 27 países que representen 65% de su población. El objetivo declarado por el Mercosur y por la comisión era que el tratado fuera firmado el próximo sábado, en el marco de la cumbre del bloque sudamericano.

A mitad de año el canciller Mario Lubetkin se reunió con autoridades del gobierno italiano, quienes le transmitieron que ese país no se sumaría al bloqueo francés, un dato que el ministro consideraba clave para el futuro del acuerdo.

En un evento organizado por el Instituto Nacional de Carnes, el 9 de diciembre, la vicecanciller, Valeria Csukasi, era optimista sobre el desenlace de las negociaciones pero cautelosa. En ese momento dijo que confiaba en que el sábado 20 sería la fecha en la que se firme el acuerdo, pero agregó: “Es un final de año que es optimista en la cautela que solemos tener los uruguayos y las uruguayas, porque sabemos que esto viene así derechito y pasa algo y se fue para el otro lado. Por lo tanto, también hay que ser muy medidos a la hora de reaccionar, no salir a celebrar los goles antes de que la pelota entre y que el VAR diga que entró”.

Hoy en Cancillería, según las fuentes de Búsqueda, las miradas están puestas en el VAR.