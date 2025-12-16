  • Cotizaciones
    martes 16 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    UE-Mercosur: Parlamento Europeo aprueba protecciones, pero Francia y sindicatos mantienen la presión

    El Parlamento Europeo aprobó este martes una serie de medidas de protección reforzada para los agricultores de la Unión Europea, con el fin de limitar el impacto del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur

    Agricultores de Yvelines bloquearon parcialmente la N12 cerca de París con un tractor y un cartel que decía “DNC / Mercosur, misma lucha” el 16 de diciembre de 2025.

    Agricultores de Yvelines bloquearon parcialmente la N12 cerca de París con un tractor y un cartel que decía “DNC / Mercosur, misma lucha” el 16 de diciembre de 2025.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El Parlamento Europeo aprobó este martes medidas de protección clave para el acuerdo comercial con el Mercosur, con 431 votos a favor y 161 en contra. Estas disposiciones buscan crear un mecanismo de supervisión sobre productos sensibles como la carne vacuna, las aves y el azúcar, y permiten la aplicación de aranceles si se produce una desestabilización del mercado.

    A pesar de estas garantías, Francia, uno de los países más reacios al pacto, podría bloquear su aprobación. El gobierno de París pidió a la Unión Europea (UE) posponer la firma del tratado, que Bruselas pretende rubricar el próximo sábado en Foz do Iguaçu, Brasil.

    Leé además

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega a la 65ª Cumbre del Mercosur en Montevideo, el 6 de diciembre de 2024.
    Comercio

    Incertidumbre en el gobierno uruguayo sobre si se firmará el acuerdo Unión Europea-Mercosur

    Por Guillermo Draper
    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció el viernes 6 de diciembre de 2024 en Montevideo que el bloque de 27 países y el Mercosur cerraron el texto de un acuerdo de libre comercio.
    Comercio

    Acuerdo Mercosur-UE: un tramo final turbulento, Francia siembra discordia

    Por France 24

    Intervención en precio de productos

    La protección acordada por el Parlamento es más estricta que la propuesta inicialmente por los Estados miembros. Los eurodiputados establecieron que la Comisión Europea debe intervenir si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al de la misma mercancía en la UE o si el volumen de importaciones exentas de arancel supera ese mismo umbral. La propuesta original fijaba estos límites en un 10%.

    Francia pide aplazar la votación hasta 2026, mientras Alemania impulsa la firma esta semana. España, en cambio, espera que el acuerdo se concrete pronto. “Esperemos que la Comisión saque adelante Mercosur en estos días, que es un tema fundamental”, declaró el ministro español de Agricultura, Luis Planas, en Madrid.

    Italia jugará un papel decisivo: en los últimos meses ha mostrado señales contradictorias. “Giorgia Meloni tiene las llaves de este asunto”, comentó un diplomático europeo bajo anonimato.

    Sindicatos se movilizarán en Bruselas

    Los sindicatos agrícolas europeos siguen oponiéndose al acuerdo y han anunciado una manifestación el jueves en Bruselas.

    El tratado favorecería las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores, a cambio de permitir la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, lo que genera preocupación en los sectores más afectados.

    Embed - Francia redobla su ofensiva contra el acuerdo UE-Mercosur y presiona a Macron a bloquearlo

    Boicot a productos del Mercosur

    El cuarto distribuidor francés, Coopératives U, anunció este martes que sus supermercados boicotearán los productos procedentes del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, tras calificar el bloque sudamericano de “Shein de la competencia desleal”.

    “No compraremos esos productos si llegan a Francia”, declaró el presidente ejecutivo de Coopératives U, Dominique Schelcher. “No compraremos productos de Sudamérica desde el momento en que haya productos franceses equivalentes”, agregó en la radio RMC.

    “El Mercosur es como el Shein de la competencia desleal”, subrayó en referencia al gigante asiático del comercio electrónico, muy criticado en Francia.

    Los agricultores franceses temen el impacto en su sector de este acuerdo, que facilitaría la llegada a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

    “Cuando se obliga a los agricultores a producir con un cierto número de normas y restricciones que son pesadas, pero pueden llegar productos con menos exigencias, es una forma de competencia desleal”, estimó Schelcher. “Hay que protegerse”, agregó.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    SNIS

    Estudio propone limitar ingresos en Facultad de Medicina ante “alta densidad” de profesionales

    Por Leonel García
    Parlamento

    Informe de la División Jurídica del Legislativo concluye que “no correspondería” remover a Ojeda del Senado por ejercer como abogado

    Por Leonel García
    Relaciones laborales

    El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    IM mantendrá “disciplina fiscal” en 2026 pero tiene “margen” para “endeudamiento a largo plazo”

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda