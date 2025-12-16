UE-Mercosur: Parlamento Europeo aprueba protecciones, pero Francia y sindicatos mantienen la presión

El Parlamento Europeo aprobó este martes medidas de protección clave para el acuerdo comercial con el Mercosur , con 431 votos a favor y 161 en contra. Estas disposiciones buscan crear un mecanismo de supervisión sobre productos sensibles como la carne vacuna, las aves y el azúcar, y permiten la aplicación de aranceles si se produce una desestabilización del mercado.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

A pesar de estas garantías, Francia, uno de los países más reacios al pacto, podría bloquear su aprobación. El gobierno de París pidió a la Unión Europea (UE) posponer la firma del tratado , que Bruselas pretende rubricar el próximo sábado en Foz do Iguaçu, Brasil.

Comercio Incertidumbre en el gobierno uruguayo sobre si se firmará el acuerdo Unión Europea-Mercosur

La protección acordada por el Parlamento es más estricta que la propuesta inicialmente por los Estados miembros. Los eurodiputados establecieron que la Comisión Europea debe intervenir si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al de la misma mercancía en la UE o si el volumen de importaciones exentas de arancel supera ese mismo umbral. La propuesta original fijaba estos límites en un 10%.

Ahora, Estados y Parlamento Europeo intentarán alcanzar un compromiso sobre estos criterios. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, busca firmar el tratado durante la cumbre del Mercosur este sábado, pero necesita antes la aprobación de los Estados miembros .

Francia pide aplazar la votación hasta 2026, mientras Alemania impulsa la firma esta semana. España, en cambio, espera que el acuerdo se concrete pronto. “Esperemos que la Comisión saque adelante Mercosur en estos días, que es un tema fundamental”, declaró el ministro español de Agricultura, Luis Planas, en Madrid.

Italia jugará un papel decisivo: en los últimos meses ha mostrado señales contradictorias. “Giorgia Meloni tiene las llaves de este asunto”, comentó un diplomático europeo bajo anonimato.

Sindicatos se movilizarán en Bruselas

Los sindicatos agrícolas europeos siguen oponiéndose al acuerdo y han anunciado una manifestación el jueves en Bruselas.

El tratado favorecería las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores, a cambio de permitir la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, lo que genera preocupación en los sectores más afectados.

Embed - Francia redobla su ofensiva contra el acuerdo UE-Mercosur y presiona a Macron a bloquearlo

Boicot a productos del Mercosur

El cuarto distribuidor francés, Coopératives U, anunció este martes que sus supermercados boicotearán los productos procedentes del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, tras calificar el bloque sudamericano de “Shein de la competencia desleal”.

“No compraremos esos productos si llegan a Francia”, declaró el presidente ejecutivo de Coopératives U, Dominique Schelcher. “No compraremos productos de Sudamérica desde el momento en que haya productos franceses equivalentes”, agregó en la radio RMC.

“El Mercosur es como el Shein de la competencia desleal”, subrayó en referencia al gigante asiático del comercio electrónico, muy criticado en Francia.

Los agricultores franceses temen el impacto en su sector de este acuerdo, que facilitaría la llegada a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

“Cuando se obliga a los agricultores a producir con un cierto número de normas y restricciones que son pesadas, pero pueden llegar productos con menos exigencias, es una forma de competencia desleal”, estimó Schelcher. “Hay que protegerse”, agregó.

Con AFP

FUENTE:RFI