  • Cotizaciones
    viernes 19 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Cumbre del Mercosur arranca en Brasil tras impasse con la Unión Europea

    Presidentes y ministros de los países del Mercosur se reúnen a partir de este viernes en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, luego del aplazamiento de la firma de acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea que estaba prevista para el sábado

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (centro), hace un gesto durante la 66.ª Cumbre de Líderes del Mercosur y Estados Asociados en el Palacio San Martín de Buenos Aires el 3 de julio de 2025.

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (centro), hace un gesto durante la 66.ª Cumbre de Líderes del Mercosur y Estados Asociados en el Palacio San Martín de Buenos Aires el 3 de julio de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay estaban listos para rubricar el pacto durante la cumbre el sábado, al igual que la Comisión Europea y la mayoría de países del bloque.

    Leé además

    Productores agropecuarios franceses llevaron adelante varias protestas en oposición a la firma del acuerdo UE-Mercosur en los últimos días.
    Mercosur

    Uruguay sigue “con mucha atención” negociaciones en Europa que definen el futuro del acuerdo con el Mercosur

    Por Redacción Búsqueda
    Agricultores encienden una hoguera durante una protesta en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025.
    Comercio

    Protestas en Bruselas: miles de agricultores europeos rechazan el acuerdo UE–Mercosur

    Por France 24

    Brasil ostenta la presidencia rotativa del Mercosur y su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que transmitirá esa petición a los otros dirigentes del grupo para decidir qué hacer.

    El texto lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.

    El acuerdo “es importante incluso (...) desde el punto de vista de la defensa del multilateralismo”. Pero “si no va a ser posible firmarlo ahora porque no va a estar listo, yo tampoco puedo hacer nada”, se lamentó el mandatario izquierdista.

    Desde Bruselas, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo al término de una cumbre de la UE confiar en que en enero se cuente con “la mayoría necesaria” para rubricar el pacto.

    Embed - Informe desde Bruselas: se dilata la firma del acuerdo UE - Mercosur • FRANCE 24 Español

    “Más allá de lo racional”

    Los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, considerados más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.

    Manifestaron su descontento el jueves con protestas multitudinarias en Bruselas, al margen de la cumbre.

    El pacto comercial contempla varias cláusulas de salvaguardia para proteger al sector pero “en la opinión pública francesa hay algo más allá de lo racional que impide que se firme”, dijo a la AFP una fuente del gobierno brasileño. “Vemos que el escenario político interno francés es delicado”, agregó.

    La cumbre entre el mandatario brasileño; su homólogo argentino, Javier Milei; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el de Paraguay, Santiago Peña, será el sábado y está precedida por un encuentro el viernes de sus ministros de Economía y cancilleres.

    Puente de la Integración Brasil-Paraguay

    Paralelamente, Lula va a inaugurar el viernes el Puente de la Integración Brasil-Paraguay, en la frontera entre ambos países, mientras Peña planea estrenarlo del lado paraguayo.

    Las relaciones entre ambos países se vieron afectadas este año por la revelación de una operación de espionaje de la inteligencia brasileña a instituciones de Paraguay.

    El gobierno de Lula reconoció el espionaje, pero responsabilizó a su antecesor Jair Bolsonaro (2019-2022).

    Lula y Javier Milei

    Presidentes de las dos mayores economías del Mercosur, Lula y Milei, opuestos en el campo ideológico, no han mantenido hasta ahora ninguna reunión bilateral.

    El mandatario ultraliberal de Argentina llega a Foz do Iguaçu pocos días después de publicar en su cuenta de Instagram un mapa que representa a Brasil como una enorme barriada pobre, lo que generó molestia en la diplomacia brasileña, según la prensa local.

    En el plano económico, Brasil buscará incluir el sector automotor y el azucarero en el mercado común del Mercosur, una demanda histórica que genera resistencia entre los demás socios del grupo.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Salud

    Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

    Por Leonel García
    Parlamento

    Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    ASSE inicia investigación administrativa tras muerte en Hospital de Salto y familia denuncia en la Justicia

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad Pública

    La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda